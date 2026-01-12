LEGO® Education anuncia una solución práctica de aprendizaje de tecnología e inteligencia artificial

"Nuestra visión es que las niñas y los niños aprendan, construyan y programen juntos, lo que nos aleja de las clases tradicionales en las que trabajan solos frente a la computadora con los audífonos puestos", comentó Atish Gonsalves, jefe de producto para Tecnología e Inteligencia Artificial de LEGO Education. Con LEGO Education Tecnología e Inteligencia Artificial, los estudiantes colaboran y trabajan en grupos de cuatro mientras los docentes facilitan lecciones prácticas con materiales listos para usarse. Los kits están diseñados específicamente para los grados 1.º a 3.º de primaria, 4.º a 6.º de primaria y 1.º a 3.º de secundaria, e incluyen bricks LEGO®, hardware y lecciones accesibles para principiantes, pero con posibilidades infinitas para los aprendices más experimentados.

El informe Building the Future: A Global Report on Computer Science & AI Education (Construyendo el futuro: informe global sobre la educación en tecnología e IA) reveló que muchos docentes carecen de las herramientas correctas para despertar el interés de los estudiantes en estos conceptos. De hecho, más de la mitad de los docentes a nivel global refieren que los recursos actuales aburren a los estudiantes y casi la mitad afirman que la tecnología no les resulta cercana ni conecta con los intereses o el día a día de los estudiantes. Aunque el 69 % de los docentes a nivel global coinciden en que la alfabetización en IA es crítica para el futuro de los estudiantes, el 40 % dicen que sus escuelas no están preparadas para enseñar estos temas de manera responsable.

"El futuro será lidereado por niños que no solo usen la tecnología, sino que la entiendan, la cuestionen y, en última instancia, construyan un mundo mejor con ella", comentó Andrew Sliwinski, director de experiencia de producto de LEGO Education. "La IA ofrece oportunidades increíbles para el aprendizaje, pero es un recurso que debe presentarse con intención y cuidado. Por eso desarrollamos una solución para el aula fundamentada en los valores de seguridad infantil, privacidad y bienestar de The LEGO Group. Con LEGO Education Tecnología e Inteligencia Artificial, los niños y las niñas interactúan con la IA para construir su propia comprensión de cómo funciona esta tecnología de una forma segura y responsable".

Lo que está presentando LEGO Education es un enfoque práctico y centrado en el estudiante para enseñar conceptos de tecnología en el aula de una manera efectiva y fomentar la alfabetización en IA, la creatividad y la autonomía del estudiante. El informe reveló que los docentes valoran el aprendizaje digital con pantallas, pero desean un mayor equilibrio que les permita lograr mejores resultados. El plan de estudios de LEGO Education incluye tanto lecciones sin pantallas como lecciones que combinan bricks físicos con la app LEGO® Education Coding Canvas para dar vida a las creaciones de los estudiantes. Para entender por qué y cómo funciona la tecnología, los estudiantes construyen y experimentan con la IA, lo que les enseña a interactuar con ella de una forma más significativa y responsable. Esto marca un cambio importante en cómo se imparten estas materias en las escuelas.

Con el próximo lanzamiento de LEGO Education Tecnología e Inteligencia Artificial y la reciente introducción de LEGO® Education Ciencias, LEGO Education demuestra que está diseñando soluciones que dotan a las escuelas de las herramientas que necesitan para enseñar, de manera más fácil y efectiva, temas que tradicionalmente están desconectados y son inaccesibles para numerosos estudiantes y docentes. Como parte de esta transición, se retirará la cartera LEGO® Education SPIKE™, lo que incluye LEGO® Education SPIKE™ Prime y LEGO® Education SPIKE™ Essential. Conoce los detalles y las fechas visitando LEGOeducation.com/SPIKE-retirement.

Los pedidos de LEGO Education Tecnología e Inteligencia Artificial empezarán a enviarse en abril de 2026. Para obtener más información, visita LEGOeducation.com/CS-AI.

Información clave del producto

Los kits estarán disponibles en tres segmentos de grados escolares: Primaria 1-3, Primaria 4-6 y Secundaria 1-3.

Cada kit se presenta como una caja apilable que contiene bricks LEGO, hardware interactivo, tarjeta(s) de conexión, cable(s) de carga e instrucciones de construcción.

La app LEGO Education Coding Canvas ofrece una experiencia de programación intuitiva basada en bloques, con bloques de palabras e íconos (disponible a través de un navegador web o como app para iOS). La app LEGO Education Coding Canvas no requiere que los estudiantes inicien sesión y solo almacena datos localmente.

El acceso ilimitado y gratuito al Portal Docente incluye materiales para empezar, notas de facilitación, presentaciones para el aula, lecciones alineadas con los planes de estudios y más.

Las experiencias colaborativas invitan a los estudiantes a construir, programar y crear sus propias interacciones con la IA.

FIRST® LEGO® League Future Edition profundiza el aprendizaje de LEGO Education Tecnología e Inteligencia Artificial en el aula. FIRST LEGO League estará disponible en ediciones denominadas Founders Edition y Future Edition. Para obtener más información sobre la elegibilidad y la disponibilidad, visita LEGOeducation.com/FLL.

Building the Future: A Global Report on Computer Science & AI Education (Construyendo el futuro: informe global sobre la educación en tecnología e IA)

Encuesta realizada a 1800 docentes y administradores en EE. UU., Alemania, Corea del Sur y Australia. Entre los encuestados había docentes generalistas, administradores educativos de EE. UU. y especialistas en tecnología. La encuesta fue realizada por Edelman DXI Research en nombre de LEGO Education durante agosto y septiembre de 2025.

Descarga el informe completo en LEGOeducation.com/AI.

Acerca de LEGO® Education

LEGO® Education lleva el aprendizaje práctico y basado en la indagación a las aulas de primaria y secundaria, e incluso más allá, combinando la experiencia de los docentes con los geniales bricks LEGO® y lecciones alineadas con los estándares para ofrecer resultados de aprendizaje significativos. Estas experiencias, cimentadas en la seguridad, la colaboración y el descubrimiento práctico, inspiran a los estudiantes a creer que cualquier materia o camino en la vida está a su alcance.

