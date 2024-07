Leticia Nannetti cria lavanderia afetiva e eficiente com tecnologia exclusiva LG na CASACOR 2024

Espaço combina tecnologia avançada e design acolhedor, destacando a importância da área de serviço nos lares modernos

SÃO PAULO, 17 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- Na 37ª edição da CASACOR, a LG, parceira tecnológica exclusiva do evento pelo sétimo ano consecutivo, revela uma lavanderia afetiva e conectada, projetada pela renomada arquiteta Leticia Nannetti. Este espaço destaca a integração de tecnologia e design sofisticado, proporcionando mais praticidade e eficiência ao dia a dia dos consumidores.

Lavanderia EnCantos e LG WashTower. Crédito: Divulgação LG

"Os consumidores que confiam na marca LG buscam não somente produtos de qualidade, eficientes e com design diferenciado, mas também estão interessados em novidades que contribuam com o seu dia a dia, trazendo mais praticidade e economia", comenta Rodrygo Silveira, gerente de produtos da Linha Branca da LG do Brasil.

Tradicionalmente subestimada, a área de serviço está ganhando reconhecimento como um espaço vital em residências modernas. A arquiteta Leticia Nannetti, responsável pela lavanderia EnCantos na CASACOR São Paulo, demonstra como esse ambiente pode ser transformado para ser funcional e acolhedor, integrando memórias afetivas e eficiência. "O ambiente está longe de ser voltado apenas para sua função principal. Gosto de pensar que ele também oferece a satisfação de uma permanência maior e prazerosa", diz Nannetti.

Para isso, a lavanderia incorpora as mais avançadas soluções tecnológicas da LG, pensadas para transformar a experiência dos consumidores. Dentre os destaques, estão o Closet Inteligente LG Styler e a Lavadora e Secadora Elétrica Smart LG WashTower 17kg, produtos que combinam inovação, funcionalidade e sustentabilidade.

LG Styler – Cuidado Inteligente com as Roupas

O LG Styler é um closet inteligente que utiliza a tecnologia TrueSteam™ de vapor para desodorizar e higienizar suas roupas, eliminando até 99,9% dos alérgenos e bactérias. Além de criar vincos perfeitos em calças e reduzir amassados apenas com o uso de vapor, ele oferece secagem delicada para diversos itens, como tênis, bichos de pelúcia e até jaquetas de couro. A conectividade com o aplicativo LG ThinQ permite controle à distância e monitoramento completo, facilitando ainda mais o uso diário.

LG WashTower – Eficiência e Sustentabilidade

A Lavadora e Secadora Elétrica Smart LG WashTower 17kg é uma solução integrada que otimiza espaço e melhora a organização da área de serviço. Com uma capacidade de 17kg na lavadora e 16kg na secadora, você tem alta capacidade para lavar e secar suas roupas simultaneamente, economizando tempo e energia. A Inteligência Artificial AI DD ajusta os movimentos de lavagem conforme o peso e a textura dos tecidos, garantindo eficiência e preservação das peças. O painel de controle centralizado simplifica a operação, e a função Turbo Wash 360° reduz o tempo de lavagem em até 30 minutos. A conectividade via app LG ThinQ possibilita monitoramento remoto e download de ciclos adicionais, promovendo uma experiência mais personalizada e prática. Por último, sua exclusiva secagem por condensação permite secar todo tipo de roupas com alta eficiência e sem o perigo de encolhê-las, um dos maiores medos do consumidor.

Assim como para a arquiteta, a sustentabilidade é uma prioridade para a LG. Os produtos da linha WashTower destacam-se pela eficiência energética e economia de água. O motor Inverter Direct Drive, com 10 anos de garantia, assegura durabilidade e desempenho excepcional, alinhando-se ao compromisso da LG com a preservação ambiental. Este compromisso reflete o tema da CASACOR deste ano – "De presente o agora" – que se alinha perfeitamente com o propósito da LG de oferecer soluções tecnológicas que tornam a vida mais prática e confortável.

LG Artcool Gallery – Afetividade e Design

Na lavanderia, também é possível encontrar o LG Artcool Gallery 2, que possibilita conforto térmico graças aos padrões de fluxo em três direções com um design que transforma o aparelho em um quadro projetando diversas imagens em sua tela LCD, podendo ser um retrato afetivo familiar, por exemplo.

Ainda de acordo com a arquiteta, uma área de serviço eficiente exige um exímio planejamento do espaço desde a marcenaria, importantíssima na organização, até a escolha e alocação de equipamentos como máquinas de lavar e secar, tanque e outros acessórios menores como varal. "Essa distribuição é essencial para determinar o fluxo do ambiente e os locais de armazenamento", orienta.

Conheça esses e outros eletrodomésticos LG aqui.

Desconto LG na CASACOR

Para que todos possam desfrutar da tecnologia, do design e da inovação que a LG está exibindo na mostra em suas casas, a empresa está oferecendo um cupom de desconto especial: LGCASACOR10, válido na loja online até 28 de julho de 2024.

Para garantir seu desconto, é simples: basta acessar o site oficial www.lg.com/br/promocoes/casacor2024/, registrar-se no site oficial, escolher o produto desejado e inserir o cupom LGCASACOR10. Pagando com PIX, o cliente recebe mais 5% de desconto.

Não perca essa oportunidade! Consulte o regulamento completo no site da LG e aproveite.

Sobre o escritório Leticia Nannetti Arquitetura e Interiores

Idealizado pela arquiteta Leticia Nannetti, o escritório desenvolve projetos de arquitetura e design de interiores para as áreas residencial, comercial, corporativa e empreendimentos imobiliários. A equipe é formada por profissionais que elaboram projetos com soluções únicas e personalizadas. Buscando projetar os espaços com atenção a cada detalhe, alia estética com sofisticação e funcionalidade para proporcionar conforto, arte e bem-estar.

Sobre a CASACOR

Empresa do Grupo Abril, a CASACOR é reconhecida como a mais completa plataforma cultural de arquitetura, paisagismo, arte e design de interiores das Américas. O evento reúne, anualmente, renomados arquitetos, decoradores e paisagistas e em 2024 chega à sua 37ª edição em São Paulo, com 17 praças nacionais (Bahia, Brasília, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Piauí, Ribeirão Preto e Tocantins), e mais quatro internacionais (Miami, Bolívia, Paraguai e Peru).

SERVIÇO:

CASACOR São Paulo 2024

Data: Até 28 de julho de 2024

Local: Conjunto Nacional – Av. Paulista, 2073 – Cerqueira César, São Paulo (SP)

Mais informações: www.casacor.com

Instagram: @casacor_oficial | @casacor_sustentavel

Facebook: facebook.com/casacor oficial

Youtube: www.youtube.com/casacoroficial

Twitter: twitter.com/casacor

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 74 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram uma receita global de mais de 84 bilhões de KRW em 2023. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, componentes e soluções automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes conhecidos em todo o mundo. Visite o site www.LGnewsroom.com para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica na planta de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG fora da Coreia, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 3 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG

Site: http://www.lg.com/br

Instagram: https://www.instagram.com/lgbrasil/

Twitter: http://twitter.com/lgdobrasil

YouTube: http://www.youtube.com/lgdobrasil

Facebook: http://www.facebook.com/lgdobrasil

Linkedin: www.linkedin.com/company/lg-electronics-brasil

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2463634/press_release_lavanderia_casacor_24.jpg

FONTE LG Electronics do Brasil