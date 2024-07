LG abre pré-venda do Styler, seu closet inteligente

Com design exclusivo e sofisticado, unidades podem ser adquiridas no site da LG com até 15% de desconto

SÃO PAULO, 5 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A LG tem o prazer de anunciar a pré-venda exclusiva de seu inovador closet inteligente LG Styler. Até o dia 8 de julho, os consumidores brasileiros poderão adquirir essa maravilhosa peça com design premium e tecnologia avançada diretamente no site oficial da LG com desconto de até 15%.

LG Styler na CASACOR 2024. Crédito: Divulgação LG

Para garantir o bônus de 10% de desconto e parcelamento em 12x sem juros, basta acessar o site www.lg.com/br/promocoes/casacor2024/, registrar-se, colocar o Styler no carrinho e inserir o cupom LGCASACOR10. Pagando com PIX, o cliente garante 15% de desconto total. Esta promoção é válida até 28 de julho e as condições estão disponíveis aqui.

O LG Styler é uma solução revolucionária para o cuidado com as roupas, oferecendo funções avançadas de higienização, desodorização e vincos perfeitos. Utilizando a tecnologia TrueSteam™ da LG, este aparelho não só prolonga a vida útil das roupas como também proporciona praticidade e sofisticação no dia a dia, além de ser um aparelho que decora sua lavanderia.

Sua tecnologia de higienização por vapor garante a desodorização das roupas e a eliminação dos odores indesejados, além de matar até 99,9% dos ácaros, germes e bactérias presentes nos tecidos. Além disso, o LG Styler é equipado com uma tecnologia de secagem por condensação, que permite secar suavemente tecidos delicados, sem causar danos nas peças.

O closet inteligente da LG também é equipado com tecnologia que garante o vinco perfeito nas calças. Com o sistema exclusivo de vincos, o LG Styler utiliza pressão suave e calor controlado para passar as calças, deixando-as macias e prontas para o uso diário.

Por fim, o LG Styler possui conectividade por meio do aplicativo ThinQ, que permite aos usuários controlar e monitorar o seu eletrodoméstico à distância. Com ele é possível iniciar e acompanhar ciclos remotamente e até mesmo receber notificações quando o ciclo estiver concluído. Além disso, o app ThinQ oferece sugestões personalizadas para o cuidado ideal de diferentes tipos de tecido, garantindo que as roupas sejam tratadas com o máximo de eficiência e cuidado.

Disponível na versão espelhada, o LG Styler combina com qualquer projeto arquitetônico, deixando as lavanderias mais elegantes e suas roupas mais conservadas. Mais informações podem ser encontradas no link: https://www.lg.com/br/lavanderia/styler/s3mfbn/.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 74 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram uma receita global de mais de 84 bilhões de KRW em 2023. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, componentes e soluções automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes conhecidos em todo o mundo. Visite o site www.LGnewsroom.com para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica na planta de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG fora da Coreia, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 3 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

