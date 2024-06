LG amplia influência positiva da campanha Life's Good com um desafio nas redes sociais

Playlist 'Optimism Your Feed' da empresa obtém 1,2 bilhão de visualizações em apenas três semanas

SÃO PAULO, 27 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A LG lançou um desafio global nas mídias sociais para ampliar a campanha Life's Good – A Vida é Boa, incentivando clientes em todo o mundo a criar e compartilhar momentos de otimismo diário em seus feeds nas redes sociais. A ação no TikTok e no Instagram incentiva os participantes a promoverem um ambiente digital mais positivo, postando momentos felizes e selfies com o "finger heart" — o famoso mini coração com o dedo indicador e o polegar, popular entre os ídolos do K-pop — usando as hashtags #LifesGood e #OptimismYourFeed.

Campanha incentiva usuários das redes sociais a compartilharem otimismo para mais conteúdos positivos em seus feeds. (Crédito: Divulgação LG)

"A LG está empenhada com o movimento 'Life's Good'. Este desafio é uma forma de descobrirmos e compartilharmos o que o mote significa para nossos clientes", diz Sonah Lee, head de Marketing da LG do Brasil. "Acreditamos que há um poder real em levar a vida com uma atitude otimista, e o desafio nas redes sociais da campanha 'Optimism Your Feed' tem tudo a ver com abraçar a oportunidade de inspirar atividades mais positivas no mundo virtual e real."

O Desafio segue o lançamento da playlist 'Optimism Your Feed' – uma coleção original que busca atrair mais conteúdo otimista para os feeds por meio da interatividade. Criada em colaboração com influenciadores globais conhecidos por seu impacto positivo, a playlist oferece aos usuários a oportunidade de ver posts mais positivos e estimulantes. Em apenas três semanas, após o lançamento no TikTok, YouTube e outras plataformas, a compilação de vídeos acumulou mais de 1,2 bilhão de visualizações. Ela repercutiu com espectadores em todo o mundo, gerando comentários sobre o entusiasmo em participar e influenciar positivamente os algoritmos.

A ação convida usuários a se juntarem a influenciadores como Tina Choi, Victoria Browne e Samuel Weidenhofer para espalhar otimismo nos feeds. Em apenas quatro dias de desafio, cerca de 21 mil usuários já se juntaram ao movimento.

Enquanto isso, a LG também lançou um evento offline chamado 'Optimism Your Day,' que vai até o início de julho. Dando continuidade à ação do ano passado, um caminhão enfeitado com o slogan da marca da empresa 'Life's Good' vai percorrer as 11 unidades de negócios na Coreia. O caminhão conta com uma grande tela de LED que reproduz vídeos da campanha 'Life's Good' e exibe slogans de positividade compartilhados por colaboradores da LG em todo o mundo. A LG acredita em difundir a mensagem de otimismo da campanha para os colaboradores, bem como para o público externo.

"Todos nós somos embaixadores da marca LG", afirma o CEO global, William Cho. "Se cada um de nós começar a alegrar o nosso círculo social um passo de cada vez, acredito que a LG um dia se tornará uma empresa que realmente irradia positividade, ajudando a criar vidas melhores e um mundo melhor."

Mais detalhes sobre a campanha Life's Good podem ser encontrados na página da campanha.

