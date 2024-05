LG anuncia campanha Música em Movimento para consolidar sua tradição no segmento de áudio

Com objetivo de se aproximar cada vez mais dos consumidores, especialmente da geração Z, a ação foi apresentada durante evento em São Paulo com a presença da embaixadora Julia Barni

SÃO PAULO, 24 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Buscando retomar a tradição de liderança no segmento de áudio e conquistar as novas gerações, a LG lança a campanha Música em Movimento, com o mote de que a tecnologia da família XBOOM gera felicidade e sorrisos no ritmo da sua vida. Durante evento que reuniu jornalistas e influenciadores no Labof – Nontraditional Arena, em São Paulo, a marca também apresentou todo o seu portfólio, com destaque para as novidades LG XBOOM BOOMBOX XG8 e LG XBOOM PartyBox XL9.

Nova campanha Música em Movimento para os produtos XBOOM da LG do Brasil. Crédito: Divulgação LG

"A LG é sinônimo de qualidade de som desde o mini system e temos um amplo e diversificado portfólio para todas as ocasiões. O objetivo da campanha é mostrar que nossos produtos têm os atributos que o público deseja, especialmente para a geração Z. A música é uma parte integral e diária na vida das pessoas, que é capaz de trazer à tona diversas emoções. Seja na hora da derrota ou da vitória, na felicidade e na doença, a música sempre vai estar lá para nos ajudar a dar o próximo passo. Queremos mostrar que, assim como a música, a LG pode acompanhar os nossos consumidores nessa jornada, tornando momentos bons melhores ainda", explica Felipe Lebrão, especialista de produtos de áudio da LG do Brasil.

A diversidade da linha XBOOM e os principais atributos dos produtos, como bateria de longa duração, proteção contra água e alta potência, serão destacados na campanha, que terá como embaixadora Julia Barni, influenciadora, coreógrafa e fera das danças, sempre acompanhando as trends do momento, além de um squad de 14 amplificadores com dois objetivos: gerar awareness para a marca LG XBOOM e divulgar os produtos entre a geração Z para gerar o desejo de compra.

"A LG tem a inovação em seu DNA e a ampliação da linha XBOOM representa muito bem o conceito de que a tecnologia gera felicidade aos clientes, aplicando no dia a dia o nosso slogan 'Life's Good – A Vida é Boa'. Mais do que a inteligência artificial, queremos levar a inteligência do afeto para diversos segmentos, como esportes, lifestyle, música, gamers, design e sustentabilidade", considera Sonah Lee, head de Marketing da LG do Brasil.

Para melhorar ainda mais a experiência do consumidor, a empresa disponibiliza gratuitamente o Aplicativo LG XBOOM. Com ele é possível controlar todos os aparelhos de áudio da marca direto do celular, seja pelo sistema Android ou iOS. O usuário pode personalizar a equalização do som, ativar o modo DJ, criar e salvar listas de reprodução colaborativas para que várias pessoas possam escolher as músicas e controlar a iluminação das caixas de som que possuem essa funcionalidade, com mais de 16 milhões de combinações.

LG XBOOM BOOMBOX XG8

A LG XBOOM BOOMBOX XG8 conta com graves poderosos e um alto-falante que garante potência e qualidade na reprodução de conteúdo multimídia. Com uma potente saída de áudio de 60W + 60W RMS, o modelo conta com um track woofer e 2 tweeters de alta qualidade, inspirado nas extraordinárias barras de som da LG, a nova caixa de som proporciona potência mais do que suficiente para todo o tipo de situação.

Ideal para qualquer de ocasião, incluindo viagens, treinos ou encontros com os amigos ao ar livre, a alça híbrida ajustável facilita o transporte, podendo levá-la na mão ou no ombro, enquanto a sua certificação IP67 garante resistência à água e à poeira. A bateria é de alta duração, de até 15 horas e iluminação de festa com mais de 16 milhões de cores. Mais informações no site: https://www.lg.com/br/audio/xboom-go/xg8t/ .

LG XBOOM PARTYBOX XL9

A XBOOM PARTYBOX XL9 possui dois woofers gigantes de 8 polegadas, projetados para fornecer graves superpotentes. Conhecidas por proporcionarem as experiências de áudio poderosas e enérgicas necessárias em vários eventos sociais, seja na piscina ou no churrasco com os amigos, o produto preenche todo o ambiente, com notas de alta frequência com clareza.

Com os seus track woofers duplos de 8" e dois tweeters de 3'', a nova Partybox possui recursos que ampliam a qualidade sonora, como o Sound Boost, além da impressionante potência de saída de 1000W RMS. A caixa oferece fácil locomoção, graças a alça e rodas para transporte, iluminação anelar multicolorida que acompanha as batidas e classificação IPX4 que garante um nível elevado de resistência à respingos de água. Para mais informações acesse o site https://www.lg.com/br/audio/xboom/xl9t/ .

