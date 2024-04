LG anuncia nova linha de Lava e Seca com maior capacidade e design único

Durante o evento de lançamento da nova linha de produtos, realizado em São Paulo, empresa destacou sustentabilidade, tecnologia e inovação em seus eletrodomésticos com Inteligência Artificial

SÃO PAULO, 19 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Como forma de destacar sua nova linha de Lava e Seca Smart LG, agora com novas capacidades de 12kg e 14kg, a LG recebeu jornalistas, influenciadores e varejistas no evento de lançamento, no dia 18 de abril, na Casa Fares, em São Paulo. Além de divulgar o novo portfólio, a marca também apresentou a divertida campanha de marketing "Ex-Washers".

Lava e Seca Smart LG VC4 12 e 14kg. Crédito: Divulgação LG

A nova linha de Lava e Seca da LG agora apresenta mais capacidade em tamanho compacto, o que garante a otimização do espaço da lavanderia dos consumidores. Os modelos que anteriormente possuíam 11kg e 13kg, agora possuem 12kg e 14kg de capacidade respectivamente, mas mantendo o tamanho de um modelo compacto de 11kg. É mais capacidade e espaço suficiente para lavar itens volumosos em casa, como edredons, toalhas, almofadas e bichos de pelúcia, e economizar com a conta da lavanderia.

Os produtos contam a Inteligência Artificial AIDD™, responsável por analisar automaticamente o peso e a textura dos tecidos dentro do cesto e escolher o melhor padrão de lavagem para as roupas. Com base em um estudo de 20.000 lavagens acumuladas, os modelos de Lava e Seca da LG adaptam os movimentos do cesto para otimizar as lavagens e preservar até 18% mais os tecidos, bem como economizar água, energia e tempo.

Além disso, os produtos possuem a tecnologia Steam da LG que, por meio da lavagem com vapor, elimina 99,99% dos ácaros e bactérias, além de diminuir em até 30% os amassados das roupas. Os modelos também oferecem a opção de Ciclo Rápido de lavagem, com apenas 14 minutos de duração. Dessa forma, o consumidor pode lavar e secar pequenas cargas de roupas em menos de 1 hora.

Além disso, todas as máquinas contam com um design sofisticado, com uma exclusiva porta de vidro temperado, que apresenta maior resistência a impactos e altas temperaturas. O tambor é 100% em aço inox, o que garante mais higiene para as lavagens, e não acumula sujeira, evitando o mau cheio na máquina.

Os eletrodomésticos também possuem conectividade e facilitam a rotina dos consumidores. Através do aplicativo LG ThinQ, é possível controlar a máquina à distância e fazer o download de mais de 30 ciclos adicionais de lavagem, como edredom, uniforme escolar ou lingerie, por exemplo. O motor Inverter Direct Drive™ das máquinas, além de eficiente, econômico e silencioso, é durável e possui 10 anos de garantia.

"Estamos entusiasmados em apresentar nossa nova linha de Lava e Seca da LG que, além da tecnologia de ponta com Inteligência Artificial, agora possui mais capacidade em tamanho compacto e deve levar ainda mais praticidade para a vida do consumidor, traduzindo o conceito Life's Good – A vida é Boa – da LG. Estamos oferecendo uma troca vantajosa para os consumidores que desejam trocar suas máquinas antigas por uma nova LG, com cupons de desconto especiais para este período de lançamento", explica Rodrygo Silveira, gerente de produtos de Linha Branca da LG do Brasil.

Outro aspecto importante dos produtos da LG é a sustentabilidade. Além de oferecer mais economia de água e energia nos modelos de Lava e Seca, a LG possui um programa de coleta inteligente, que direciona o consumidor a retornar o seu produto antigo da forma mais adequada para o meio ambiente.

Campanha "Ex-Washers"

As novidades serão comunicadas por meio da campanha "Ex-Washers" que tem como intuito incentivar o consumidor a trocar sua máquina de lavar antiga por uma nova Lava e Seca da LG. Com um filme de 50'', a LG lança uma banda de verdade, a Ex-Washers, onde a baterista é uma máquina velha e barulhenta, que foi trocada por uma Lava e Seca LG. A ideia é mostrar, de forma lúdica, novas utilidades para os produtos antigos, como uma casa para pets, um frigobar ou até mesmo um vaso de plantas para o jardim.

Desenvolvida pela AlmapBBDO e com o mote "Viva a evolução da sua lavanderia", a campanha será comunicada em diversos canais online, como YouTube, TikTok, Instagram e Facebook, no período de 18 de abril a 30 de junho. "A Ex-Washers chega lançando um clipe, músicas no Spotify e até shows ao vivo, sempre acompanhados pela máquina barulhenta que encontrou talento em outra área quando a nova Lava e Seca da LG chegou", explica Daniel Chagas Martins, Diretor de Criação na AlmapBBDO. A campanha também possui uma trilha sonora desenvolvida com exclusividade, que será divulgada através do vídeo da campanha e de formatos de áudio no Spotify.

Conheça mais sobre os novos modelos da linha de Lava e Seca Smart LG.

Lava e Seca Smart LG VC2

A Lava e Seca Smart LG VC2 14kg é um dos modelos da linha que agora possui mais capacidade em tamanho compacto, com espaço suficiente para lavar itens maiores e volumosos. Este é o modelo mais completo da nova linha que, além da Inteligência Artificial e ciclos de lavagem com vapor, também possui ciclo de lavagem a seco, que higieniza as roupas sem precisar lavar, e TurboWash 360º, que deixa a lavagem mais rápida com jatos de água em 3 dimensões. O modelo Lava e Seca Smart LG VC2 14kg está disponível nas cores branca, black inox e inox look. Você pode conferir mais detalhes do produto aqui .

Lava e Seca Smart LG VC4

Os modelos Lava e Seca Smart LG VC4 12kg e VC4 14kg também possuem novas capacidades em tamanho compacto. Como os demais produtos da linha, possuem conectividade para controlar a máquina a distância e fazer download de ciclos adicionais. Esses modelos entregam mais tecnologia, e eficiência nas lavagens, com design sofisticado e ideal para qualquer lavanderia. Estes modelos estão disponíveis nas cores Branca, Inox Look e Titanium e podem ser encontrados no site oficial da marca: Lava e Seca LG VC4 de 12kg ( site ) e 14kg ( site ).

Lava e Seca Smart LG VC5

A Lava e Seca Smart LG VC5 de 12kg também possui mais capacidade em tamanho compacto, com exclusiva porta de vidro temperado, novidade para os modelos VC5 da marca, aumentando a resistência a impactos e altas temperaturas e oferecendo maior durabilidade e segurança, contando também com os 10 anos de garantia no motor Inverter Direct Drive™. Este modelo está disponível nas cores Branca e Titanium no site oficial da marca.

