LG anuncia produção brasileira do Round Cassete, ar-condicionado de alta performance e design inovador

Novidade foi anunciada durante brunch para arquitetos e jornalista na Biasá Home, em Jundiaí

SÃO PAULO, 10 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- Na última sexta feira, 04 de outubro, a LG do Brasil anunciou que, o ar-condicionado Round Cassete agora terá produção brasileira. A notícia foi divulgada durante um evento na Biasá home, em Jundiaí.

O ar-condicionado comercial que agora, será desenvolvido na cidade de Manaus, no Amazonas, apresenta uma solução com design elegante, clean e alta performance para climatizar ambientes com sofisticação e conforto.

Graziela Yang, gerente de produtos da área de ar-condicionado comercial da LG no evento de lançamento da produção de Round Cassete no Brasil/Divulgação: LG

O evento contou com a presença de Graziela Yang, gerente de produtos da área de ar-condicionado comercial da LG, para um brunch com um bate-papo entre arquitetos, influenciadores e jornalistas da área de decoração e design.

"Com a produção nacional, o Round Cassete se torna mais acessível aos brasileiros, impulsionando o mercado nacional. Estamos muito felizes de proporcionar um produto elegante, confortável e eficiência energética com maior facilidade aos brasileiros" comenta Graziela.

Resfriamento preciso

Mesmo com um design compacto, com apenas 330mm de altura, é equipado com a tecnologia "Guia de Ar Cristal", que possui até 6 posições, assegurando o resfriamento eficiente em todo o ambiente. Além disso, possui um ventilador Full3D, tornando a climatização 30% mais rápida, quando comparado aos modelos convencionais.

Para mais informações, acesse: https://www.lg.com/br/business/ar-condicionado/comercial-leve/commercial-leve-round-cassette/atnw60gylp0/

O baixo nível de ruído é outra novidade que vemos no Round Cassete, tornando-o ideal para ambientes que exigem silêncio e discrição, como escritórios, lojas e restaurantes.

"O Round Cassete é um dos nossos ares-condicionados mais modernos. O design permite que ele fique elegante em qualquer lugar. Ainda mais por se tratar de um ar industrial, dificilmente eles ficam bonitos onde são instalados. Completa Yang, sobre os principais diferenciais do ar-condicionado

Instalação e Manutenção Simplificadas

Pensando na praticidade para instaladores e usuários, o Round Cassete conta com um sistema que facilita os processos de instalação e manutenção. Seus tubos de dreno e refrigerante estão localizados no mesmo lado da unidade, simplificando a instalação. A caixa de controle externa garante fácil acesso para manutenções preventivas.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 74 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram uma receita global de mais de 84 bilhões de KRW em 2023. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, componentes e soluções automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes conhecidos em todo o mundo. Visite o site www.LGnewsroom.com para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica na planta de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG fora da Coreia, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 3 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2528007/Round_Cassete_Jundiai.jpg

FONTE LG Electronics do Brasil