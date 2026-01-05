LG APRESENTA A WALLPAPER TV: A TV OLED VERDADEIRAMENTE SEM FIO MAIS FINA DO MUNDO

A icônica TV papel de parede retorna em um fator de forma fino de 9 mm com Tecnologia de Cores Hiper Radiantes

LAS VEGAS, 5 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- Na CES 2026, a LG Electronics (LG) apresenta sua mais recente linha OLED, liderada pelo retorno de um ícone: a LG OLED evo W6, Wallpaper TV verdadeiramente sem fio. A W6 revive o design papel de parede da LG, introduzido pela primeira vez em 2017, agora combinado com conectividade verdadeiramente sem fio e a mais avançada inovação de imagem da empresa – a Tecnologia de Cores Hiper Radiantes (Hyper Radiant Color Technology). Celebrando 13 anos consecutivos de liderança em OLED, a LG mais uma vez define o padrão para a excelência de exibição de próxima geração com sua série completa OLED evo de 2026, todas impulsionadas por esta tecnologia inovadora.

Inovação em sua forma mais fina: A Wallpaper TV OLED verdadeiramente sem fio

Liderando o lineup de 2026 está a LG OLED evo W6, projetada para se integrar ao espaço, deixando apenas a experiência. Com um corpo fino de 9 mm, alcançado pela miniaturização meticulosa de componentes essenciais e uma completa reengenharia de sua arquitetura interna, a Wallpaper TV oferece uma forma elegante e leve sem sacrificar a integridade estrutural. Um suporte de parede aprimorado também permite que a TV fique totalmente nivelada com a parede de ponta a ponta, completando o design pretendido de papel de parede.

A tecnologia True Wireless da LG¹ oferece aos clientes a liberdade de posicionar a Wallpaper TV em praticamente qualquer lugar da sala. Todas as entradas estão localizadas na Zero Connect Box — que pode ser posicionada a até 10 metros de distância — para a notável finura e design minimalista da TV.

Onde o design sofisticado encontra a tecnologia sem fio avançada, oferecendo vídeo e áudio 4K sem perdas visualmente, a Wallpaper TV se destaca como a TV OLED verdadeiramente sem fio mais fina do mundo. Isso demonstra que uma silhueta fina não requer sacrifício na experiência de visualização, entregando a intensidade total da qualidade de imagem carro-chefe da LG.

Tecnologia de Cores Hiper Radiantes: A próxima evolução do brilho OLED

A LG apresenta um novo padrão para o próximo OLED com sua Tecnologia de Cores Hiper Radiantes²: melhorando o preto, a cor e o brilho ao mais alto nível, ao mesmo tempo em que reduz a reflexão.

Essa evolução permite que a Wallpaper TV seja a mais brilhante de todos os tempos. Alimentada pelo Brightness Booster Ultra, ela atinge níveis de luminância até 3,9 vezes mais brilhantes³ do que as OLEDs convencionais. Para que esse brilho aumentado permaneça impecável em qualquer ambiente de visualização, a Wallpaper TV usa uma tela especificamente projetada para a menor refletância entre as TVs LG, ganhando a certificação Reflection Free Premium, pioneira na indústria, da Intertek4. Com esse avanço, os usuários podem experimentar os Pretos Perfeitos5 e Cores Perfeitas6 pelos quais as telas verificadas pela UL Solutions das TVs LG OLED são conhecidas – agora sem distração, mesmo em salas bem iluminadas.

Orquestrando esses avanços visuais está o novo Processador de AI α (Alpha) 11 Gen3, com uma Unidade de Processamento Neural (NPU) 5,6 vezes mais potente7. Esse aumento no poder de computação permite o novo Dual AI Engine. Ao contrário dos processadores tradicionais que frequentemente sacrificam a textura natural para reduzir o ruído, o Dual AI Engine executa algoritmos paralelos para realizar ambas as tarefas simultaneamente, resultando em uma imagem equilibrada que retém detalhes naturais enquanto elimina o excesso de nitidez.

LG Gallery+: Uma plataforma versátil para interiores personalizados

O LG Gallery+ complementa a Wallpaper TV, dando a clientes preocupados com design de interiores o poder de adaptar seu espaço de vida aos seus gostos únicos. O serviço transforma a tela em um elemento versátil que molda a atmosfera do ambiente, oferecendo mais de 4.500 visuais que variam de momentos cinematográficos a gráficos de jogos, juntamente com coleções de fotos pessoais dos clientes e imagens que eles criaram com IA Generativa. Aprimorado com música de fundo que combina com o humor, o LG Gallery+ eleva a TV a uma ferramenta dinâmica para autoexpressão e estilo de interiores. O serviço está disponível em toda a linha de TVs LG, incluindo a Wallpaper TV.

Desempenho de jogo avançado

A LG continua a liderar o setor de TVs para jogos com recursos adaptados para jogos de alto desempenho. A Wallpaper TV, juntamente com os modelos OLED evo de 20268, suporta uma taxa de atualização de 4K 165Hz, NVIDIA G-SYNC® e AMD FreeSync Premium, projetadas para uma jogabilidade ultra-suave e sem rasgos. Com um tempo de resposta de pixel de 0,1ms e o Modo de Baixa Latência Automática (Auto Low Latency Mode), as telas oferecem a capacidade de resposta procurada pelos jogadores.

Experiência de TV com IA personalizada com Multi-AI, mais segura com LG Shield

A visão da LG para a experiência da TV é a ultra-personalização através de sua premiada plataforma webOS. Este ano, por meio do Voice ID, os usuários terão acesso à sua tela inicial 'Minha Página' personalizada. Com apenas um comando de voz, a TV reconhece quem está assistindo e muda instantaneamente a interface para corresponder ao perfil do orador — completo com widgets e aplicativos pessoais — garantindo que o conteúdo seja sempre relevante para o usuário atual, mesmo que outro membro da família estivesse assistindo anteriormente.

A experiência do cliente é enriquecida pelas capacidades Multi-AI, integrando Google Gemini e Microsoft Copilot para permitir que os usuários verbalizem perguntas e recebam respostas personalizadas. Um Concierge de IA aprimorado otimiza ainda mais a visualização, ajudando os clientes a explorar informações relacionadas ao conteúdo sem esforço e com mínima interrupção. Ativado por voz ou pelo Magic Remote, os usuários podem acessar o novo recurso 'Nesta Cena' para detalhes do elenco e conteúdo relacionado, com a novidade de gerar imagens com IA. Todo esse ecossistema é protegido pelo LG Shield, um dos vencedores do Prêmio de Inovação CES 2026, que protege os dados por meio de criptografia avançada e medidas de segurança, permitindo que os usuários desfrutem de experiências personalizadas com tranquilidade.

"A Wallpeper TV representa a bela convergência de nossa liderança em True Wireless, inovação em fator de forma, e 13 anos de maestria em OLED", disse Park Hyoung-sei, presidente da LG Media Entertainment Solution Company. "A LG continua a elevar o padrão para as TVs OLED, definindo o que está por vir."

Os visitantes da CES 2026 podem experimentar a nova Wallpaper TV e toda a linha OLED evo no estande da LG Electronics (#15004, Las Vegas Convention Center) de 6 a 9 de janeiro. Para mais informações, visite https://www.lg.com/global/newsroom/news/.

¹ A TV OLED Sem Fio refere-se à conectividade entre a caixa Zero Connect e a tela. Sem perdas visuais, com base em resultados de testes internos com ISO/IEC 29170-2 e os resultados de medição podem variar dependendo do status da conexão.

²Aplica-se às séries W6, G6 (exceto modelos de 97 polegadas) e C6 (aplica-se aos modelos de 88 e 77 polegadas).

³ O brilho pode variar de acordo com o modelo, tamanho da tela e região de mercado. O brilho máximo é 3,9X mais brilhante do que OLED convencional @3% da janela por medições internas.

4 O display LG OLED é certificado pela Intertek como livre de reflexos, medido de acordo com a implementação de esfera de amostragem IDMS 11.2.2. Aplica-se às séries W6 e G6 (exceto modelos de 97 e 48 polegadas).

5 O display LG OLED é verificado pela UL por fornecer níveis de preto ≤0,24nit até 500lux, com base na medição de reflexão de luz anelar da Seção 11.5 do IDMS.

6 O display LG OLED é verificado pela UL por fornecer níveis de consistência de cor >99% até 500lux, com base na medição de reflexão de luz anelar das Seções 11.5 do IDMS.

7 Comparado com os modelos OLED evo do ano anterior (Processador AI α9 Gen8).

8 Exceto modelos de 97 polegadas.

LG na CES 2026: O futuro em sintonia com você

A CES 2026 será o palco para a visão de futuro da LG, guiada pelo tema "Inovação em sintonia com você". No evento, o destaque será a Inteligência Afetiva, tecnologia que entende o contexto e antecipa as necessidades do usuário para oferecer uma experiência verdadeiramente conectada e intuitiva. Essa jornada de inovação se estende desde o "Lar Sem Esforço" até a nova era da mobilidade, com o propósito de tornar o dia a dia mais simples e intuitivo. Um portfólio de inovações com inteligência artificial dará forma a essa visão. Para descobrir as tecnologias que irão moldar o futuro, acompanhe a coletiva de imprensa LG World Premiere, com transmissão ao vivo no site da LG e em seu canal global no YouTube.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

LIFE'S GOOD

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

