Ar-condicionado LG com ThinQ® vira aliado da economia neste verão

SÃO PAULO, 26 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Com a chegada do verão e a previsão de dias intensamente quentes, a preocupação com a conta de luz costuma subir na mesma medida dos termômetros. Para esta temporada, a LG Electronics propõe uma nova relação com o clima dentro de casa, posicionando o novo ar-condicionado LG DUAL Inverter AI Air como aliado no gerenciamento das despesas da família. Através do aplicativo LG ThinQ®, a LG mostra que é possível unir a potência da refrigeração com a inteligência dos dados para garantir noites tranquilas e dias frescos, sem perder o controle do orçamento.

Divulgação LG

A ideia é simples: sair daquela dúvida antiga sobre "ligar ou não ligar" o aparelho por medo da fatura no final do mês. A combinação entre o motor DUAL Inverter — já conhecido por sua economia e silêncio — e as tecnologias de inteligência artificial do novo LG DUAL Inverter AI Air cria uma espécie de "assistente financeiro" embutido no ar-condicionado. O sistema aprende a rotina da casa e entende como refrescar o ambiente gastando o mínimo possível, tirando a responsabilidade das mãos do usuário.

"Para o verão de 2025, queremos mudar a conversa. O consumidor não precisa mais ser um refém da conta de energia. Com o ecossistema ThinQ®, entregamos o que chamamos de 'Inteligência Afetiva', onde a tecnologia trabalha sozinha para equilibrar as contas e o bem-estar, sem que você precise escolher entre passar calor ou gastar muito", afirma Lucas Nogueira, Gerente de Produto de Ar-Condicionado Residencial da LG Electronics do Brasil. "Não é apenas sobre ar frio, é sobre ter uma ferramenta inteligente que entende sua rotina e evita aqueles desperdícios que a gente nem percebe."

A grande novidade para quem quer manter as contas em dia está no novo LG DUAL Inverter AI Air, que conta com o AI kW Manager. Pelo aplicativo no celular, o usuário define exatamente quanto quer gastar no mês com o ar-condicionado. A inteligência artificial monitora o consumo e, se perceber que a meta pode ser ultrapassada, realiza pequenos ajustes automáticos na operação para manter tudo dentro do planejado, sem comprometer o conforto. Além disso, o app apresenta o consumo estimado em Reais, facilitando o entendimento e o controle dos gastos.

Outra ajuda bem-vinda para a rotina agitada é o Sensor de Janela Aberta. Sabe quando alguém esquece uma porta ou janela aberta e o ar fica trabalhando à toa? O sistema percebe essa mudança brusca de temperatura, entra em modo de economia e avisa no seu celular, evitando que você jogue dinheiro fora tentando resfriar a rua.

Para a hora de dormir, a tecnologia também faz a diferença com o Sleep Timer+. Em vez de deixar o quarto gelado a noite toda, a AI ajusta a temperatura grau a grau enquanto você dorme, acompanhando a queda natural do calor do corpo. O resultado é um sono sem interrupções por frio e muito mais economia ao amanhecer. Já para quem gosta de estar no comando, o Active Energy Control permite limitar a potência da máquina com um toque, sendo ideal para aqueles dias mais amenos onde o aparelho pode rodar "leve", consumindo muito pouco.

Mais do que apenas climatizar, a proposta da LG para este verão é permitir que as famílias brasileiras aproveitem a estação mais aguardada do ano sem culpa. A conectividade deixa de ser apenas um recurso tecnológico curioso para se tornar a chave de um lar mais eficiente e prático, onde o conforto máximo e a economia real caminham, finalmente, lado a lado.

LG na CES 2026: o futuro em sintonia com você

A CES 2026 será o palco para a visão de futuro da LG, guiada pelo tema "Inovação em sintonia com você". No evento, o destaque será a Inteligência Afetiva, tecnologia que entende o contexto e antecipa as necessidades do usuário para oferecer uma experiência verdadeiramente conectada e intuitiva. Essa jornada de inovação se estende desde o "Lar Sem Esforço" até a nova era da mobilidade, com o propósito de tornar o dia a dia mais simples e intuitivo. Um portfólio de inovações com inteligência artificial dará forma a essa visão. Para descobrir as tecnologias que irão moldar o futuro, acompanhe a coletiva de imprensa LG World Premiere, com transmissão ao vivo no site da LG e em seu canal global no YouTube.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

Life's Good

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

