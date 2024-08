LG apresenta linha de Monitores PC GAMER com recursos voltados ao trabalho e diversão

Com cores vibrantes e tecnologia de ponta, a tela é ideal para conciliar a produtividade exigida no trabalho com boa experiência durante a gameplay

SÃO PAULO, 7 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A LG apresenta ao mercado sua mais nova linha de monitores LG PC GAMER, que oferecem experiência otimizada para quem precisa conciliar a produtividade do dia a dia no trabalho com boa experiência e jogabilidade durante os momentos da gameplay. Com recursos voltados aos dois universos, a nova linha chega ao mercado brasileiro primeiramente em sua versão de 27 polegadas com o modelo 27MS500 neste mês de agosto e na versão de 24 polegadas com o modelo 24MS500 no mês de setembro.

Novos Monitores LG PC Gamer chegam ao mercado nas versões de 24 e 27 polegadas em agosto e setembro. Crédito: Divulgação LG

Os novos modelos possuem design com estética minimalista e bordas ultrafinas proporcionando uma combinação harmoniosa e funcional para qualquer situação seja no escritório, home office ou na composição do setup gamer. A tela IPS em Full HD oferece cores precisas em diferentes ângulos de visão de até 178°. Isso significa que a qualidade da imagem permanece constante sob múltiplos ângulos, proporcionando uma experiência visual imersiva e consistente tanto para tarefas profissionais quanto para os momentos de lazer.

Aspectos de Produtividade

Os novos monitores possuem interface com o software OnScreen Control, que permite ao usuário controlar várias configurações, assim como a exibição de múltiplos conteúdos na tela com facilidade a partir de modos preestabelecidos, elevando a produtividade ao facilitar a organização do trabalho e a realização de multitarefas de maneira eficiente. O ajuste de inclinação de -5°a +15° confere a ergonomia essencial ao desempenho e os recursos Reader Mode e Flicker Safe maximizam o conforto estabilizando a variação de brilho e reduzem o cansaço visual ao minimizar a emissão e cintilação de luz azul, proporcionando melhor experiência, mesmo em situações de uso prolongado.

Recursos gamers

A principal novidade da nova linha de monitores LG PC GAMER é a taxa de atualização de 100Hz permitindo maior fluidez e menor input lag em relação aos monitores de padrão convencional de 60Hz ou 75Hz. Dessa forma, os novos monitores podem exibir e atualizar as transições dos jogos em até 100 frames ou quadros por segundo, garantindo a diversão durante a gameplay. Os novos monitores também podem ajudar os gamers a se sobressaírem com a combinação de três tecnologias: Dynamic Action Sync, Black Stabilizer e CrossHair ou Modo Mira.

O recurso Dynamic Action Sync faz a sincronização contínua de quadros demandada pelos jogos sendo importante em momentos de transições de mapas ou entre diferentes cenários, por exemplo, importantes para jogos de simuladores, sobrevivência, e de estratégia RTS e RPG. O recurso Black Stabilizer, ajusta automaticamente o brilho das áreas escuras da tela, tornando os detalhes mais visíveis e melhorando a visibilidade geral durante as partidas, o que ajuda a identificar eventuais inimigos em pontos escuros e o recurso CrossHair (ou modo Mira) melhora a acuracidade dos disparos mantendo a mira do atirador ativa. A combinação do Black Stabilizer com o Cross Hair pode ser aliada importante, principalmente em jogos de tiro FPS.

Para Leonardo Almeida, gerente sênior de IT e B2B da LG Brasil: "A nova linha de monitores LG PC GAMER combina elementos importantes para a produtividade durantes as atividades do dia a dia e também consegue proporcionar boa jogabilidade durante a gameplay. Ao unir os elementos de dois universos em um único dispositivo, unimos também tecnologia e experiência do usuário em diferentes momentos, assim como expressamos em nosso movimento Life's Good - A Vida É Boa".

Para saber mais detalhes do lançamento do Monitor LG PC GAMER, acesse o link.

Especificações técnicas:

Monitor LG PC GAMER – 24MS500-B

Tamanho [polegadas]: 24"

Proporção: 16:9

Tipo de painel: IPS

Taxa de atualização (máx.) [Hz]: 100hz

Modos de Tempo de resposta: Mais rápido, Rápido, Normal

Resolução: 1920x1080

Distância entre píxels [mm]: 0.2745 x 0.2745mm

Profundidade de cor (número de cores): 16.7M

Ângulo de visão (CR≥10): 178º(R/L), 178º(U/D)

Brilho (típ.) [cd/m²]: 250cd/m²

Relação de contraste (Tipo): 1000:1

Gama de cores (Typ.): NTSC 72% (CIE1931)

Bit de cor: 8 bits (6bit+FRC)

Tratamento de Superfície: Anti-Reflexo

Saída para auscultadores: Sim (3 polos. Som)

Fraqueza de cor: Sim

Economia de energia inteligente: Sim

Sincronização de ação dinâmica: Sim

Estabilizador Preto: Sim

Mira: Sim

Outros (características): Chave de Entrada Automática

Modo Leitor: Sim

Super Resolução+: Sim

Interruptor de entrada automática: Sim

Exibir ajustes de posição: Sim

Montável na parede [mm]: 75x75 mm

Design sem bordas: Sim

Suporte 1Click: Sim

Dimensões de envio (An x Al x P) [mm]: 625 x 418 x 141mm

Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]: 539.9 x 414.4 x 190mm

Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]: 539.9 x 321.4 x 56.2mm

Peso em envio [kg]: 3,9Kg

Peso com suporte [kg]: 2,6kg

Peso sem suporte [kg]: 2,3Kg

Consumo de energia (típ.): 16W

Entrada CA: 100~240V (50/60Hz)

Tipo: Adaptador externo

Saída CC: 16W(19V 0.84.A)

HDMI: Sim

Adaptador: Sim

Monitor LG PC GAMER – 27MS500-B

Tamanho [polegadas]: 27"

Proporção: 16:9

Tipo de painel: IPS

Taxa de atualização (máx.) [Hz]: 100hz

Modos de Tempo de resposta: Mais rápido, Rápido, Normal

Resolução: 1920x1080

Distância entre píxels [mm]: 0.3114 x 0.3114mm

Profundidade de cor (número de cores): 16.7M

Ângulo de visão (CR≥10): 178º(R/L), 178º(U/D)

Brillo (típ.) [cd/m²]: 250cd/m² (típ.)

Relação de contraste (Tipo): 1000:1

Gama de cores (mín.): NTSC 72%

Bit de cor: 8 bits (6bit+FRC)

Tratamento de Superfície: Anti-Reflexo

HDMI: Sim

Saída para auscultadores: Sim

Fraqueza de cor: Sim

Economia de energia inteligente: Sim

Seguro de cintilação: Sim

Sincronização de ação dinâmica: Sim

Estabilizador Preto: Sim

Mira: Sim

Modo Leitor: Sim

Super Resolução+: Sim

Tecnologia de redução de desfoque de movimento: Sim

Interruptor de entrada automática: Sim

Exibir ajustes de posição: Inclinação (-5~15°)

Montável na parede [mm]: 75x75mm

Design sem bordas: Sim

Suporte 1Click: Sim

Dimensões de envio (An x Al x P) [mm]: 670 x 443 x 150mm

Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]: 612.0 x 454.9 x 190.0mm

Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]: 612.0 x 454.9 x 190.0mm

Peso em envio [kg]: 5,2 kg

Peso com suporte [kg]: 3,5 kg

Peso sem suporte [kg]: 3,1 kg

Consumo de energia (típ.): 22W

Entrada CA: 100~240V (50/60Hz)

Tipo: Adaptador externo

HDMI: Sim

Adaptador: Sim

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 74 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram uma receita global de mais de 84 bilhões de KRW em 2023. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, componentes e soluções automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes conhecidos em todo o mundo. Visite o site www.LGnewsroom.com para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica na planta de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG fora da Coreia, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 3 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

