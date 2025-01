LG apresenta linha OLED evo 2025 com brilho intenso e personalização com IA

Nova geração de TVs traz inovação visual com brilho impressionante, pretos perfeitos e tecnologia de IA para personalização da experiência do usuário

SÃO PAULO, 10 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG) revelou hoje sua linha OLED evo 2025, apresentando inovações de ponta, incluindo os primeiros modelos verdadeiramente sem fio do mundo, OLED evo M5 e OLED evo G5. Equipadas com o processador α (Alpha) 11 AI Gen21, as novas TVs oferecem qualidade de imagem incomparável, com pretos impecáveis, brilho excepcional e recursos avançados de processamento, elevando o padrão do entretenimento doméstico.

Crédito: Divulgação LG

A tecnologia Brightness Booster Ultimate, aprimorada para 2025, aumenta o brilho em até três vezes2 em relação aos modelos OLED convencionais. Isso garante detalhes mais nítidos e uma experiência visual intensa e realista, mesmo em diferentes níveis de luminosidade. Com pretos perfeitos e reprodução de cores precisa, as novas TVs OLED evo foram certificadas pela UL Solutions ("Perfect Black" e "Perfect Color") e pela Intertek por sua fidelidade de cores de 100%. Além disso, receberam a certificação "Quick Stability with Image Quality" da TÜV Rheinland3, garantindo qualidade de imagem excepcional desde o momento em que são ligadas.

Outra novidade é o Modo Filmmaker® com Compensação de Luz Ambiente4, desenvolvido em colaboração com a comunidade criativa. Este recurso ajusta automaticamente as configurações de imagem de acordo com a iluminação do ambiente, preservando a intenção original do cineasta para uma experiência cinematográfica única.

Inovação para gamers e criadores de conteúdo

Com foco em jogadores, as novas TVs OLED evo oferecem taxa de atualização variável (VRR) 4K de 165 Hz5, certificada por NVIDIA® G-SYNC® e AMD FreeSync Premium. Essa configuração garante jogabilidade fluida, sem tearing ou stuttering, input lag mínimo e movimentos suaves, mesmo em cenas de ação acelerada. As TVs também são as primeiras a receber a certificação ClearMR 10000 da VESA.

Para criadores, o Dynamic Tone Mapping Professional permite controle detalhado sobre conteúdos em HDR10, ajustando cores e detalhes para diferentes condições de visualização. Já o processador Alpha 11 AI Gen2 usa algoritmos de aprendizado profundo para aprimorar imagens de baixa resolução, entregando definição superior e detalhes refinados.

Tecnologia de som imersiva e personalização com IA

O áudio também se destaca com o AI Sound Pro que oferece som surround virtual 11.1.2 canais, ajustando automaticamente o equilíbrio tonal e a clareza para uma experiência sonora envolvente. A personalização orientada por IA analisa mais de 1,6 bilhão de configurações de imagem e 40 milhões de perfis de som, adaptando a experiência audiovisual a cada usuário.

Recursos como AI Welcome e AI Voice ID proporcionam uma jornada personalizada desde o momento em que a TV é ligada. Com tecnologia baseada em um Grande Modelo de Linguagem (LLM), a busca6 por conteúdo se torna mais intuitiva, e o AI Chatbot oferece suporte proativo, enquanto a Generative Image Gallery7 permite criar fundos personalizados usando comandos de voz. O acesso ao Microsoft Copilot simplifica ainda mais o processo, permitindo que os usuários encontrem e organizem informações complexas com eficiência usando dicas contextuais.

Inovações sem fio e compromisso com a sustentabilidade

A série M5, a primeira TV OLED verdadeiramente sem fio do mundo, redefine o entretenimento ao transmitir áudio e vídeo em até 144 Hz sem latência ou perda de qualidade. A tecnologia sem fio também foi expandida para os modelos QNED, oferecendo uma experiência premium a um público ainda maior.

Para ampliar a longevidade de suas TVs, a LG introduziu o programa webOS Re:New, garantindo que os usuários tenham acesso às atualizações mais recentes por até cinco anos após a compra.

Reconhecimento global e presença na CES 2025



As novas OLED evo já conquistaram importantes prêmios, como o Best of Innovation da CES 2025 (modelo 83G5) e o título Honoree na categoria Video Display (modelo 83M5).

Os visitantes da CES 2025 poderão conferir as novidades no estande da LG (#15004, Las Vegas Convention Center), de 7 a 10 de janeiro.

1Equipado nas séries G5 e M5

2Aplica-se aos modelos G5/M5 de 65/55/77/83 polegadas, em comparação com os mesmos tamanhos de modelos OLED convencionais (série B5) com uma janela de 10%

3O modelo da série M5/G5/C5 de 65 polegadas recebeu esta certificação

4Este recurso funciona em modelos equipados com sensor de luz

54K 165Hz VRR está disponível nos modelos da série G de 55/65/77/83 polegadas

6Disponível nos EUA, Reino Unido e Coreia no lançamento inicial

7Transmissão sem fio refere-se à transferência de sinais de vídeo e áudio entre uma tela de TV e o Zero Connect Box. Visualmente sem perdas, com base em resultados de testes internos com ISO/IEC 29170-2 e os resultados de medição podem variar dependendo do status da conexão.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 74 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle Component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram uma receita global de mais de 84 bilhões de KRW em 2023. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, componentes e soluções automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes conhecidos em todo o mundo. Visite o site www.LGnewsroom.com para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica na planta de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG fora da Coreia, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 3 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

