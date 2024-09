LG apresentará uma nova visão emocionante para a vida futura com inovações 'LG AI Home' na IFA 2024

Integrando perfeitamente as experiências do cliente e espaciais, a ' Affectionate Intelligence Home' da empresa apresenta um estilo de vida doméstico com IA com conforto e conveniência selecionados

SÃO PAULO, 5 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG) apresentará sua visão para a vida futura na IFA 2024, com uma gama completa de soluções residenciais com IA para cada necessidade e estilo de vida sob o tema " Experience, Affectionate Intelligence (AI) Home "Experiência, A Casa Inteligente Afetuosa - IA)".

LG na IFA 2024. Foto: Reprodução LG

A essência da Affectionate Intelligence Home (Casa Inteligente Afetuosa) da LG é o LG ThinQ ON, um hub doméstico avançado de IA projetado para oferecer conforto e conveniência adaptados às preferências individuais. O ThinQ ON integra-se perfeitamente aos mais recentes eletrodomésticos com IA da LG, formando a base da AI Home Solution (Solução Doméstica com IA) da LG. Este sistema é impulsionado pela Affectionate Intelligence (Inteligência Afetuosa), a tecnologia de IA empática e atenciosa da LG. À medida que a da AI Home Solution aprende mais sobre as rotinas, preferências e comportamentos dos usuários ao longo do tempo, ela cria uma experiência espacial personalizada, oferecendo valor incomparável ao cliente e trazendo maior facilidade à vida cotidiana.

A primeira coisa que os visitantes do stand da LG na IFA 2024 encontrarão é o AI Home Gate (Entrada para a Casa com IA), uma parede de mídia LED imersiva que comunica visualmente como a IA da LG é implementada na Casa com IA para aprimorar o estilo de vida do cliente.

Os visitantes poderão experimentar a sofisticada tecnologia de IA generativa da LG por meio do hub ThinQ ON, assim que passarem pelo AI Home Gate. O ThinQ ON entende a linguagem natural, permitindo que os usuários controlem uma ampla variedade de eletrodomésticos, dispositivos de Internet das Coisas (IoT, na sigla em inglês) e serviços com comandos de voz conversacionais. O hub de IA da LG facilita um estilo de vida doméstico com IA verdadeiramente personalizado, gerenciando tudo, desde serviços de estilo de vida até ajuda para as crianças terem uma boa noite de sono.

Estilos de vida doméstica com IA personalizados de forma inteligente para cada geração, família e animal de estimação

O Second Youth Home (Lar da Segunda Juventude) exemplifica o compromisso da LG em melhorar a vida dos idosos, facilitando as tarefas domésticas e enriquecendo as atividades de lazer. Ativado pelo ThinQ ON, este espaço destaca como o reconhecimento de voz conversacional e a coordenação perfeita de eletrodomésticos — por exemplo, configurando automaticamente a secadora para "Ciclo de roupas esportivas" assim que a máquina de lavar termina uma carga de trabalho — simplificam o gerenciamento doméstico. O hub de IA também pode fornecer comunicações de voz para informar os usuários sobre o que está acontecendo, aliviar o estresse oferecendo orientação para tarefas como chamar um táxi e estimar o tempo de viagem para os destinos selecionados.

Na área Affectionate Home (Lar Afetuoso), o foco são as soluções de IA projetadas para ajudar as famílias a cuidar, especialmente de crianças e animais de estimação. O Self-Driving AI Home Hub (Hub Doméstico Autônomo com IA), capaz de controlar eletrodomésticos com IA e sensores de IoT, ajusta as configurações do dispositivo e as condições ambientais para atender às necessidades das crianças. Por exemplo, ele pode ativar o Modo de Sono na hora de dormir, diminuindo as luzes e adicionando um efeito de luz das estrelas para ajudar as crianças a adormecerem. Além disso, o hub oferece suporte ao aprendizado usando IA generativa para criar histórias a partir de desenhos infantis.

Para facilitar o cuidado com os animais de estimação, a AI Home Solution da LG gerencia eletrodomésticos e dispositivos conectados para manter o ar fresco e os pisos limpos. Sensores de qualidade do ar controlam de forma inteligente o purificador de ar LG PuriCare™ Alpha Pet Double, enquanto sensores de temperatura e umidade gerenciam o ar-condicionado DUALCOOL™, ajustando automaticamente o modo e o fluxo de ar para se adequar às condições atuais. O aspirador robô limpa o chão de forma autônoma assim que os animais de estimação deixam o local, garantindo um espaço de convivência mais agradável. Além disso, a zona Affectionate Home apresenta um novo eletrodoméstico feito especialmente para gatos (e seus donos). O inovador LG AeroCat combina uma cama para gatos com um purificador de ar para oferecer um local de descanso confortável para os gatos e uma atmosfera mais fresca para seus companheiros humanos.

Na área Delightful Home (Casa Encantadora), o ThinQ ON é o protagonista na criação de uma experiência culinária mais conveniente, por meio do engajamento com os visitantes e de recomendações de receitas personalizadas, bem como análises nutricionais. Os visitantes também podem aproveitar demonstrações de culinária ao vivo, como o 'AI Talking Cooking Show', saborear os deliciosos pratos preparados pelos fornos de IA da LG com câmeras integradas e ver como o refrigerador InstaView™ com MoodUP™ melhora o ambiente.

A próxima área é a Smart Green Home (Casa Verde Inteligente), uma casa autossustentável com eletrodomésticos de alta eficiência, incluindo a avançada bomba de calor ar-água Therma V™ R290 Monobloc e o sistema de aquecimento, ventilação e ar-condicionado (HVAC) de última geração. A IA da LG otimiza o uso de energia doméstica em tempo real, ajustando as configurações e programações do dispositivo de acordo com os estilos de vida e rotinas dos usuários, ao mesmo tempo em que considera as flutuações nas tarifas de eletricidade. O ThinQ ON também ajuda a reduzir os custos de energia doméstica ao gerenciar de forma inteligente o consumo de energia de todos os dispositivos conectados.

Inovação no ecossistema doméstico de IA e nas principais tecnologias com a IA da LG

A área Affectionate Intelligence (Inteligência Afetuosa) demonstra a escalabilidade da Affectionate Intelligence da LG com o ThinQ ON em sua base. Utilizando a tecnologia de IA generativa e soluções de segurança avançadas da LG, o ThinQ ON atua como o hub central de diversos ecossistemas de IoT aprimorados por uma variedade de sensores e dispositivos de IoT da LG. Isso inclui sensores de movimento e luz, sensores de temperatura e umidade e botões inteligentes, todos fornecendo informações espaciais em tempo real para serviços domésticos personalizados e orientados por IA.

A área também destaca como o ecossistema aberto de IA da LG integra serviços de terceiros para enriquecer a experiência do cliente e demonstra a versatilidade dos sensores de IoT que podem até mesmo conectar eletrodomésticos sem IA ao sistema AI Home. A exposição ressalta a escalabilidade das soluções de IA da LG, dando aos visitantes uma noção real do ambiente de vida inteligente e responsivo que a LG está criando.

Além disso, a área Affectionate Intelligence da LG ilustra como o ThinQ ON atua como o hub central da casa, trabalhando em completa harmonia com o ThinQ UP e o aplicativo ThinQ da LG, e uma ampla variedade de serviços e soluções. Isso cria uma experiência excepcionalmente personalizada e promove um ecossistema doméstico de IA em crescimento contínuo.

Por fim, a área AI to the Core (IA até a Alma) destaca a inovação de ponta da AI Core-Tech da LG, incluindo o AI DD™ e o AI DUAL Inverter™. A integração das mais recentes soluções de IA da LG com as tecnologias essenciais líderes do setor oferece controle mais preciso, eficiência energética aprimorada e personalização aprimorada.

"Nossas soluções Affectionate Intelligence Home na IFA 2024 permitirão que os clientes experimentem a facilidade do Zero Labor Home, onde eles podem aproveitar uma vida livre de tarefas domésticas rotineiras", disse Lyu Jae-cheol, presidente da LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. "Continuaremos a liderar a era da casa com IA com nossas soluções Affectionate Intelligence e tecnologias essenciais de última geração."

Os visitantes do stand da LG (Hall 18, Messe Berlin) na IFA 2024, de 6 a 10 de setembro, poderão conhecer a personalização e a conveniência sem precedentes das mais recentes soluções Affectionate Intelligence Home da empresa

