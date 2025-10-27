Recurso disponível na Smart TV LG QNED85A AI Gaming TV 4K promove imersão visual com cores vivas e processador para jogabilidade sem travas

SÃO PAULO, 27 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- Para os gamers, cada detalhe importa. Da fluidez dos movimentos à precisão dos gráficos, passando pela qualidade do som e o tempo de resposta da tela, uma boa experiência em jogos se torna fator decisivo para a performance e a imersão total no universo gamer. É por isso que os televisores da LG têm se consolidado entre esse público. Com tecnologias de ponta, como processadores com inteligência artificial, cores realistas e tempo de resposta otimizado, as TVs LG entregam desempenho, imersão e confiabilidade.

LG Brasil revoluciona a experiência gamer com tecnologia AI Gaming

Como aposta para os gamers que buscam máxima performance, a nova Smart TV LG QNED85A AI Gaming TV 4K, redefine os padrões de qualidade para jogos com recursos avançados de inteligência artificial e uma imersão visual e sonora sem precedentes. "Um dos destaques do modelo é o Processador α8 AI 4K, que utiliza inteligência artificial para analisar e otimizar, em tempo real, cada cena. Como resultado, o usuário percebe imagens mais nítidas e detalhadas, além de um som ajustado dinamicamente para proporcionar uma verdadeira imersão, seja em jogos de ação, corrida ou aventura", afirma Diego Oliveira, Gerente de TV da LG Brasil

A experiência visual ganha vida com o Cores Dinâmicas QNED, que entrega uma paleta incrivelmente rica e vibrante, elevando a fidelidade de cores a níveis inéditos. Aliado a isso, o escurecimento local avançado garante pretos profundos e contrastes precisos, essenciais para jogadores que exigem desempenho visual nos mínimos detalhes.

Para além das cores e imagem nítida, a LG turbinou a Smart TV LG QNED85A AI Gaming TV 4K com os recursos FreeSync e VRR que promovem uma gameplay mais fluida e sem travamentos. "Além disso, o modelo possui taxa de atualização de 144Hz, que aprimora e otimiza ainda mais a jogabilidade", explica o especialista da LG.

Pensando na variedade de jogos disponíveis no mercado, o televisor da marca sul-coreana ainda conta com um otimizador de jogos que promove reação instantânea para cada movimento. "A QNED AI Gaming conta com cinco opções de configurações rápidas, que atendem os principais gêneros de jogo, como FPS, RPG e RTS, além de permitir que o usuário personalize sua configuração", detalha Oliveira.

Para além do desempenho sofisticado, ainda sobra espaço e destaque também para design. O modelo possui perfil Super Slim, que integra a TV de forma elegante e discreta a qualquer ambiente, adicionando um toque de sofisticação ao setup gamer ou à sala de estar. "É um modelo versátil, que se encaixa em qualquer ambiente e que promove a melhor experiência tanto em jogos, como no ato de assistir filmes", conclui.

Como complemento aos recursos visuais e de jogabilidade, a LG ainda equipou a Smart TV LG QNED85A AI Gaming TV 4K com o webOS Re:New Program, que garante quatro anos de atualizações do sistema ao longo de cinco anos após o lançamento da TV. Isso significa que os usuários terão acesso contínuo a melhorias, novas funcionalidades e uma experiência sempre atualizada.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

Life's Good

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.



ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG

FONTE LG Electronics Brasil