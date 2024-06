LG Business Cloud é apresentada na Infocomm 2024

Nova plataforma baseada em nuvem simplifica e amplia as possibilidades de exploração das soluções de Digital Signage com LG

SÃO PAULO, 25 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A LG Business Solutions traz sua plataforma de solução em nuvem, a LG Business Cloud, para a Infocomm 2024. A novidade oferece mais praticidade e conveniência para integrar a solução de software com os monitores profissionais e painéis de LED LG.

Inicialmente a LG Business Cloud incorpora cinco soluções:

Plataforma em nuvem permite a compra e gerenciamento de soluções de sinalização digital da LG. Crédito: Divulgação LG

LG:Pro:Centric Cloud e LG Pro:Centric Stay, voltada ao mercado de hospitalidade em que, em conjunto com a Hotel TV Pro:Centric, oferecem recursos para customizar a experiência do hóspede como, por exemplo, mensagem personalizada de boas vindas, agendamento e solicitação de serviços de quarto, e venda e promoção de serviços complementares do hotel, tudo através da TV do quarto. Além disso, esses recursos possibilitam o gerenciamento da segurança e privacidade de dados do hóspede para uso de aplicativos de streaming, algo cada vez mais importante nos dias atuais.

e voltada ao mercado de hospitalidade em que, em conjunto com a Hotel TV Pro:Centric, oferecem recursos para customizar a experiência do hóspede como, por exemplo, mensagem personalizada de boas vindas, agendamento e solicitação de serviços de quarto, e venda e promoção de serviços complementares do hotel, tudo através da TV do quarto. Além disso, esses recursos possibilitam o gerenciamento da segurança e privacidade de dados do hóspede para uso de aplicativos de streaming, algo cada vez mais importante nos dias atuais. Já o LG SuperSign Cloud, LG DOOH Ads e LG ConnectCare são soluções de software destinadas as soluções de Digital Signage. Com o LG Supersign Cloud, é possível realizar remotamente a distribuição imediata ou agendada de conteúdo para monitores instalados em qualquer parte do país com agilidade e praticidade, enquanto que o LG ConnectCare adiciona a camada de monitoramento e gerenciamento da infraestrutura em que é possível acompanhar a performance dos monitores profissionais (verificar se estão desligados/ligados, qual conteúdo estão exibindo, configurar remotamente, entre outras funcionalidades) e assim garantir o funcionamento contínuo da operação.

A usabilidade foi foco de desenvolvimento desde o início pela LG, para que ela possa ser utilizada pelos mais diferentes níveis de usuários, ou seja, não é necessário conhecimentos avançados para utilizar recursos e ferramentas presentes na plataforma. Toda configuração e execução das ações dentro do ambiente do LG Business Cloud é muito intuitivo e amigável.

"A LG pode hoje oferecer uma solução completa para nossos clientes e parceiros com o lançamento da LG Business Cloud.", diz Rodrigo Fiani, vice-presidente da LG Business Solutions do Brasil. "O gerenciamento e monitoramento é parte fundamental de uma solução de Digital Signage tanto quanto a tela. A LG Business Cloud é uma plataforma que vai facilitar ainda mais para os integradores e clientes finais explorarem o máximo de sua solução, com recursos incríveis"

A LG Business Cloud e várias outras inovações da LG Business Solutions estão em exposição no estande da LG do centro de conferências da Infocomm 2024, até o dia 14 de junho. Para saber mais detalhes sobre a tela interativa com funcionalidades avançadas da marca, acesse o link. Mais informações sobre a feira estão disponíveis no site da InfoComm.

*Aplicável a produtos de sinalização digital equipados com LG webOS versão 6.0 ou superior.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 74 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram uma receita global de mais de 84 bilhões de KRW em 2023. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, componentes e soluções automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes conhecidos em todo o mundo. Visite o site www.LGnewsroom.com para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica na planta de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG fora da Coreia, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 3 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG

Site: http://www.lg.com/br/business

Instagram: https://www.instagram.com/lgbrasil/

Twitter: http://twitter.com/lgdobrasil

YouTube: http://www.youtube.com/lgdobrasil

Facebook: http://www.facebook.com/lgdobrasil

Linkedin: http://www.linkedin.com/company/lg-business-solutions-brasil

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2447958/Biz_cloud_01.jpg

FONTE LG Electronics do Brasil