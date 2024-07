LG combina AI com ar-condicionado para ajudar mulheres na menopausa a enfrentar ondas de calor

Com objetivo de levar bem-estar para quem passa por essa fase, projeto Modo Menopausa conta com a participação de Adriane Galisteu e Carol Loback

SÃO PAULO, 2 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A LG anunciou a fase beta do seu mais novo projeto e recurso – o Modo Menopausa. Por meio de uma integração entre Inteligência Artificial, a tecnologia de conectividade ThinQ e smartwatches, a marca estreia uma solução para identificar e responder prontamente a um problema enfrentado por mulheres que estão na fase do climatério: os fogachos ou ondas repentinas de calor corporal, que causam desconforto e atrapalham a qualidade do sono, impactando no bem-estar geral da mulher.

Ao identificar calorões, um comando imediato é enviado ao ar-condicionado LG Dual Inverter +AI para abaixar a temperatura. (Créditos: LG/Divulgação)

Criada pela AlmapBBDO, a iniciativa funciona por meio de um aplicativo instalado no smartwatch, combinando o dispositivo com o aparelho de ar. O app monitora a temperatura corporal, batimentos cardíacos e oxigenação do sangue em tempo real, identificando casos de fogachos ao longo da noite e enviando um comando imediato ao ar-condicionado LG Dual Inverter +AI para abaixar a temperatura e resfriar o ambiente de forma rápida e eficaz. Após 10 minutos em uma temperatura mais baixa, o aparelho retorna à temperatura originalmente definida pelo usuário como padrão.

"Aqui na LG sempre buscamos empregar a Inteligência Artificial a fim de oferecer benefícios ao consumidor, e essa novidade é a prova de como a tecnologia pode verdadeiramente melhorar a vida das pessoas, começando pelas parceiras da iniciativa Adriane Galisteu e Carol Loback. Com a ação, enfatizamos nosso compromisso em aplicar a inteligência do afeto, um dos pilares do nosso posicionamento global, junto com o nosso propósito Life's Good – A Vida é Boa", afirma Rodrigo Fiani, vice-presidente de vendas IT, B2B e ar-condicionado da LG do Brasil.

Um terço das brasileiras irão sofrer com fogachos graves

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), estima-se que cerca de 29 milhões de mulheres no Brasil estejam na fase do climatério, representando 7,9% da população feminina do país¹. Um terço delas experimentará ondas de calor moderadas a graves durante a menopausa, afetando significativamente sua qualidade de vida.

Apesar de ser um estágio inevitável na vida de muitas mulheres, a menopausa ainda é um tema evitado na maioria das conversas. Uma recente pesquisa conduzida pela empresa de higiene e saúde Essity² com 2 mil brasileiras, revelou que 7 em cada 10 entrevistadas (69%) concordam que a menopausa continua sendo um tabu – o que não é exclusividade do Brasil.

"Além de ser um app que contribui para o bem-estar da mulher, o Modo Menopausa está levando a casa inteligente para um novo patamar. Pela primeira vez, ela vai funcionar com sinais vitais do corpo", diz Lilian Cavallini, Head of Creative Technology da AlmapBBDO.

Além de um filme (disponível neste link), apresentando a nova tecnologia ao público, o projeto contará com ações criativas e conteúdos digitais que abordam o climatério. Adriane Galisteu (@galisteuoficial) e Carol Loback (@carolinaloback) irão compartilhar suas vivências durante a menopausa e construir uma ponte com o público feminino, que enfrenta dilemas em comum.

Para mais informações sobre o projeto Modo Menopausa, acompanhe as redes sociais da LG.

¹ https://saude.abril.com.br/coluna/com-a-palavra/29-milhoes-de-mulheres-estao-na-menopausa-precisamos-falar-mais-sobre-ela

² https://www.essity.com/company/breaking-barriers-to-well-being/events/world-menopause-day/menopause-study/

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 74 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram uma receita global de mais de 84 bilhões de KRW em 2023. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, componentes e soluções automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes conhecidos em todo o mundo. Visite o site www.LGnewsroom.com para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica na planta de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG fora da Coreia, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 3 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

SOBRE A ALMAPBBDO

A AlmapBBDO é uma powerhouse de criatividade e negócios que se reinventa todos os dias. Sua crença fundamental é de que a criatividade é protagonista na geração de valor para as marcas, no crescimento dos negócios dos seus clientes e, não menos importante, na transformação das pessoas. Porque as pessoas são o centro da cultura da agência e, por lá, elas criam vínculos duradouros. Assim como seus clientes. Essa consistência fez da Almap a Agência Global dessa Década, título recebido pelo Cannes Lions. Assim como segue fazendo da agência a empresa brasileira mais eficaz da América Latina, segundo o Effie Latam e Index.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG

Site: http://www.lg.com/br

Instagram: https://www.instagram.com/lgbrasil/

Twitter: http://twitter.com/lgdobrasil

YouTube: http://www.youtube.com/lgdobrasil

Facebook: http://www.facebook.com/lgdobrasil

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lg-electronics-brasil/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2452292/modomenopausa.jpg

FONTE LG Electronics do Brasil