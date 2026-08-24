LG combina inteligência artificial e tecnologias conectadas para tornar a climatização mais eficiente

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LG Electronics Brasil

24 ago, 2026, 15:33 GMT

Da inteligência artificial à conectividade, soluções da LG ajudam os consumidores a acompanhar, gerenciar e otimizar o consumo de energia na climatização residencial.

Resumo da notícia

  • A linha LG DUAL Inverter AI reúne tecnologias inteligentes que trabalham de forma integrada para aumentar a eficiência da climatização residencial.
  • O recurso Economia de Energia Pró-Ativa permite definir metas de consumo energético pelo aplicativo LG ThinQ™.
  • O Sensor de Janela Aberta identifica perdas de temperatura e ajusta automaticamente a operação do equipamento para evitar desperdícios.
  • Presente em toda a linha, o compressor DUAL Inverter proporciona maior estabilidade operacional e eficiência energética.

SÃO PAULO, 24 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- O avanço das casas conectadas transformou a maneira como os consumidores acompanham o consumo de energia dentro de casa. Mais do que ligar e desligar equipamentos à distância, a tecnologia passou a oferecer recursos capazes de monitorar o funcionamento dos aparelhos, identificar desperdícios e otimizar automaticamente seu desempenho. É com essa proposta que a LG Electronics reúne inteligência artificial, conectividade e engenharia na linha LG DUAL Inverter AI, desenvolvida para proporcionar uma climatização mais eficiente sem abrir mão do conforto.

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Divulgação LG
Divulgação LG

Gestão inteligente do consumo

No centro desse ecossistema está a tecnologia AI 3.5, desenvolvida para aprender os hábitos de utilização do consumidor e adaptar automaticamente a temperatura, a velocidade da ventilação e a direção do fluxo de ar conforme as preferências identificadas ao longo do uso. Com isso, o ar-condicionado LG DUAL Inverter AI AIR reduz a necessidade de ajustes constantes e opera de maneira mais eficiente de acordo com a rotina da residência.

"A eficiência energética deixou de depender apenas da eficiência mecânica do equipamento. Hoje, ela é resultado da combinação entre engenharia, inteligência artificial e conectividade, permitindo que o ar-condicionado entenda a rotina da casa e faça ajustes automáticos para otimizar seu funcionamento", afirma Lucas Nogueira, Gerente de Produto de Ar-Condicionado Residencial da LG Electronics Brasil.

Outro destaque da linha é a função AI Kw Manager, disponível por meio do aplicativo LG ThinQ™. Pelo smartphone, o usuário pode acompanhar o consumo energético do equipamento e definir limites de uso em kWh. A partir dessas configurações, o próprio sistema aprende e adapta automaticamente seu funcionamento para equilibrar conforto térmico e eficiência energética.

Um sistema conectado que responde ao ambiente

Além do gerenciamento remoto, o LG ThinQ™ amplia a interação entre o usuário e o equipamento ao reunir funções que tornam a climatização mais inteligente.

Entre elas está o Sensor de Janela Aberta, que identifica mudanças bruscas na temperatura do ambiente provocadas pela abertura de portas ou janelas. Ao detectar essa condição, o sistema ajusta automaticamente a operação do aparelho para evitar desperdícios de energia durante a climatização.

Essa integração entre inteligência artificial, sensores e conectividade permite que o equipamento responda às condições do ambiente em tempo real, tornando seu funcionamento mais eficiente sem exigir intervenções constantes do usuário.

Eficiência projetada para durar

A base desse conjunto de tecnologias é o compressor DUAL Inverter, presente em toda a linha residencial de ar-condicionado da LG. Com rotor duplo, ele opera de forma contínua para manter a temperatura estável, reduzindo oscilações de funcionamento, proporcionando maior eficiência energética, menor nível de ruído e desempenho consistente ao longo do tempo.

Reconhecida como a marca nº 1 em ar-condicionado na América Latina há 11 anos consecutivos¹, a LG desenvolve soluções que combinam engenharia, inteligência artificial e conectividade para responder às novas demandas de eficiência energética e conforto residencial. Como parte desse compromisso, a linha LG DUAL Inverter AI conta com 2 anos de garantia no produto e 10 anos de garantia no compressor DUAL Inverter², reforçando a confiança da empresa na durabilidade de suas soluções.

Para conhecer essas e outras soluções da LG Electronics e ficar por dentro das principais novidades da marca, visite o Site Oficial e  a Sala de Imprensa.     

*Imagens ilustrativas. Maiores informações acessem LG.COM/BR. AI: funcionalidades inteligentes sujeitas a configurações e uso. LG ThinQ™ utiliza dados do usuário e serão tratados conforme a Política de Privacidade LG. 

¹ Euromonitor International Limited; Eletrodomésticos, edição 2026, categoria Ar-Condicionado; Volume de vendas no varejo (2015-2025) 

² A garantia de 2 anos no produto é válida para todos os modelos das linhas de ares-condicionados residenciais (RAC), adquiridos a partir de 01 de setembro de 2025 e descritos como "LG AI DUAL Inverter", ou "DUAL Inverter", e 02 (dois) modelos específicos da linha "LG AI Smart Inverter", ou "Smart Inverter": S3-Q09JA31E e S3-Q12JA31E, ambos do tipo monsplit ou single split. Excluem-se da regra, de 2 anos de garantia: 1) os modelos da linha comercial (CAC): Multi-split, Teto e Cassete; 2) qualquer condicionador de ar DUAL Inverter ou Smart Inverter que tenha sido adquirido antes de 01 de setembro de 2025. Para estes grupos mencionados como excludentes da nova regra, é mantido o prazo de garantia de 01 ano no produto. Para produtos adquiridos a partir de 01 de setembro de 2025. Produtos adquiridos antes de 01/09/2025, têm 1 ano de garantia. Garantia do Compressor Inverter LG: 10 anos (inclui 9 anos e 9 meses adicionais) para produtos da linha Dual Inverter e Smart Inverter. Válida mediante realização de manutenções preventivas anuais em assistência técnica autorizada LG, com apresentação da nota fiscal e cartão de garantia preenchido. Custos de manutenção não inclusos. A garantia perde validade se as manutenções não forem realizadas ou forem feitas por pessoal não autorizado.  

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: https://www.lg.com/global/newsroom/ 

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL 

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

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FONTE LG Electronics Brasil

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