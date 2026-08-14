Estratégia de comunicação celebra o novo complexo industrial de R$ 1,5 bilhão em Fazenda Rio Grande, conectando a produção nacional de geladeiras aos hábitos e à rotina das famílias brasileiras.

Resumo da notícia

A LG Electronics inaugura no dia 13 de agosto sua nova fábrica de geladeiras em Fazenda Rio Grande (PR) e apresenta o posicionamento de marketing "Brasileira, do jeito que deve ser" focado em hábitos genuínos de consumo.

focado em hábitos genuínos de consumo. A campanha reflete a expansão industrial da companhia, que investiu R$ 1,5 bilhão no complexo paranaense capaz de produzir mais de 600 mil geladeiras por ano.

O conceito criativo é fundamentado em pesquisas realizadas em residências de todas as regiões do Brasil, celebrando formas de organização e convivência sem o uso de estereótipos.

O primeiro capítulo da comunicação foca no modelo Duplex nacional, combinando mídia digital, mobiliário urbano (OOH) em Curitiba e criação de conteúdo para os canais oficiais da marca.

FAZENDA RIO GRANDE, Brasil, 14 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics inaugura, nesta quinta-feira (13), sua nova fábrica de geladeiras em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba. Para marcar o início da produção nacional da categoria e celebrar seus 30 anos de atuação no Brasil, a empresa apresenta a campanha "Brasileira, do jeito que deve ser". O novo posicionamento de marketing traduz a chegada da produção nacional de geladeiras para o cotidiano real e afetivo das famílias.

LG apresenta a campanha “Brasileira, do jeito que deve ser” para celebrar nova fábrica de geladeiras no Paraná

A nova estratégia de comunicação é resultado direto de uma imersão na cultura local. Antes de iniciar a produção e desenvolver a campanha, equipes técnicas da LG visitaram regiões estratégicas do Brasil para mapear o uso real dos eletrodomésticos. O conceito criativo utiliza essas descobertas, a exemplo da tradicional organização de potes, do armazenamento de alimentos frescos para a semana e do uso da porta da geladeira para itens variados, como pontos de identificação cultural. O objetivo é criar proximidade por meio de situações reconhecíveis, distanciando-se de qualquer tom caricato sobre o consumidor brasileiro.

"A fábrica é a prova concreta do compromisso da LG com o país, e a campanha 'Brasileira, do jeito que deve ser' é a tradução desse movimento para os hábitos, as necessidades e o estilo de vida do consumidor", afirma Anna Karina Pinto, diretora de marketing (CMO) da LG Electronics Brasil. "Nossa intenção é valorizar hábitos genuínos e pontos de identificação cultural das famílias. Para nós, a tecnologia sul-coreana e a relevância local são complementares, e a marca preserva sua identidade ao falar a partir de contextos reais do mercado brasileiro".

Desdobramentos da comunicação

O primeiro capítulo da campanha tem como protagonista a geladeira modelo Duplex B472, produzida em solo nacional. O produto incorpora diferenciais como tecnologia Bivolt, Compressor Inverter, Hygiene Fresh+, Door Cooling+ e painel digital. Para apresentar a novidade, a LG desenvolveu um planejamento de mídia focado em canais digitais e mobiliário urbano (OOH) em Curitiba. A ação ganha destaque no aeroporto da capital paranaense, com uma mensagem de boas-vindas que conecta a chegada dos passageiros à cidade com o início das operações da nova fábrica da LG no estado.

Para complementar as ações, a marca aposta também em uma estratégia de conteúdo conectada a influenciadores e criadores digitais, utilizando seus canais oficiais para gerar engajamento. A comunicação foi desenhada para traduzir o investimento da empresa no Brasil para a vida cotidiana, mostrando como o design e a tecnologia global da LG se adaptam às reais necessidades e desejos do consumidor local.

A nova fábrica no Paraná

Toda essa movimentação da marca acontece por causa de um marco histórico para a empresa no país. Com um aporte de R$ 1,5 bilhão, a nova fábrica de Fazenda Rio Grande se junta à unidade de Manaus (AM) como a segunda operação industrial da companhia no Brasil.

Com 770 mil metros quadrados de área total, a fábrica atua sob rigorosos padrões globais de automação. Sua linha flexível tem capacidade para entregar uma geladeira a cada 14 segundos em ritmo máximo, gerando 500 empregos diretos e indiretos e garantindo agilidade no abastecimento do varejo. Ao alinhar essa estrutura mundial com a escuta ativa do consumidor, a LG reforça o orgulho de produzir localmente e aproxima sua inovação tecnológica da vida dos brasileiros.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse a Sala de Imprensa da LG.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) as well as a new home appliances factory in the Metropolitan Area of Curitiba, Paraná.

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FONTE LG Electronics Brasil