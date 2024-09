LG confirma presença na BGS 2024

As categorias de IT, TV e Áudio estarão juntas para apresentar diversos lançamentos e ativações da marca

SÃO PAULO, 26 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Pelo terceiro ano consecutivo, a LG estará na Brasil Game Show (BGS), a maior feira de games da América Latina, que acontece entre os dias 9 e 13 de outubro no Expo Center Norte, em São Paulo. Neste ano, a marca se unirá à Logitech G. empresa suíça líder em periféricos para PC e console, na Game City, um ambiente que simula uma cidade altamente tecnológica, pensada especialmente para os apaixonados por jogos.

LG e Logitech G estarão juntas na Gamecity

A LG apresentará os últimos lançamentos em monitores, que estarão equipados com os periféricos de última geração da Logitech G, além de destacar suas linhas de TVs e equipamentos de áudio. Os visitantes também terão a chance de explorar antecipadamente os monitores da próxima geração da linha LG UltraGear OLED, que chegarão ao Brasil em 2025.

No estande, as marcas apresentarão suas linhas de produtos gamers em uma experiência totalmente imersiva, permitindo que os jogadores testem os equipamentos, bem como adquirir uniformes personalizados dos times patrocinados pela LG e pela Logitech G na Fan Shop.

Para completar a diversão, influenciadores e atletas de e-sports dos times patrocinados pelas marcas marcarão presença no estande com interação direta com o público, além de uma edição superespecial do podcast FlowGames que será transmitida do estante.

Experiências imersivas

Entre as experiências promovidas na Game City, os participantes poderão aproveitar o estande Game & Play Lan House, dedicado a partidas com monitores LG UltraGear de 180Hz e opções que podem chegar até 480 Hz em modelos que serão lançados no Brasil em 2025.

Também serão apresentados diversos produtos e ativações em outras unidades de negócios da LG como TV e Áudio.

Os visitantes também poderão acessar a Game Zone, destinada a disputas de console em jogos 1x1 em televisores da linha LG OLED AI e LG QNED AI; e a ativação Guitar Hero, que promoverá a experiência de uma gameplay com áudio 3D e equalização personalizada, em função das caixas de som de excelência da linha LG XBOOM.

Outra oportunidade para quem é apaixonado por jogos serão os simuladores de corrida equipados com monitores LG UltraGear OLED Curvo. O grande destaque da linha é a curvatura de 800R, que garante uma experiência imersiva perfeita. Com proporção 21:9, o monitor permite uma visão panorâmica, além da tecnologia OLED, reconhecida mundialmente por oferecer uma qualidade de imagem excepcional, com pixels que se autoiluminam.

Serviço

Data: 09 a 13 de outubro de 2024

Horário: 13h às 21h

Local do stand: PO11

Local do evento: Expo Center Norte - Brasil Game Show 2023

Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme, São Paulo - SP

Para mais informações sobre a BGS e ingressos, acesse, https://www.brasilgameshow.com.br.

