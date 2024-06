LG CreateBoard é anunciado com certificação Google EDLA na Infocomm 2024

Lousa Digital da LG agora possui acesso a todos aplicativos compatíveis com Android disponíveis do Google Play

SÃO PAULO, 17 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A LG Business Solutions expande as funcionalidades e recursos da linha de monitores interativos LG CreateBoard na Infocomm 2024. O evento internacional é o principal ponto de encontro para profissionais da indústria de tecnologia da informação e comunicação e acontece em Las Vegas de 12 a 14 de junho.

Solução LG CreateBoard com certificação Google EDLA. Crédito: Divulgação LG

O novo LG CreateBoard recebeu certificação Google Enterprise Devices Licensing Agreement (EDLA). O monitor interativo agora possui Android 13 pré-instalado e acesso ao Google Play Store aumentando ainda mais as possibilidades de uso do monitor com aplicativos de terceiros com curadoria do Google. O novo LG CreateBoard também conta com Google Play Protect Service que monitora constantemente aplicativos potencialmente suspeitos para evitar qualquer imprevisto ou risco de segurança.

"Sempre buscamos formas para fazer nossos monitores e tecnologias mais fáceis e funcionais para o usuário, e o feedback que recebemos de clientes e parceiros educacionais deixou muito claro que o acesso nativo ao Google for Education Apps ajudaria os professores a gerenciar melhor o tempo, as aulas e as atividades", comentou Leonardo Di Clemente, gerente de produtos de Information Display e B2B da LG Business Solutions Brasil. "Com a certificação Google EDLA, nossos clientes terão accesso completo aos aplicativos disponíveis no Google Play Store, também colaborando para reduzir o tempo de configuração ou curva de aprendizado dos usuários e ainda simplificando o gerenciamento dos dispositivos."

No atual momento em que escolas, empresas, e escritórios estão aumentando o investimento em tecnologias digitais, o LG CreateBoard com a nova certificação Google EDLA, e em conjunto com seus demais recursos como multi toque de até 40 pontos, ferramentas para criação de conteúdo, e compartilhamento e gerenciamento, irão possibilitar aulas e reuniões mais eficientes, produtivas e seguras independente do nível de conhecimento técnico do usuário.

O LG CreateBoard e várias outras inovações da LG Business Solutions estão em exposição no centro de conferências da Infocomm 2024. Mais informações sobre a feira estão disponíveis no site da Infocomm.

