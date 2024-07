LG demonstra inovações na categoria de áudio na CASACOR 2024

Na maior mostra de arquitetura, design e paisagismo das Américas, marca expõe Soundbars e linha de caixas de som LG XBOOM

SÃO PAULO, 15 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- Patrocinadora oficial de tecnologia pelo sétimo ano consecutivo na CASACOR São Paulo, a LG do Brasil traz diversos produtos inovadores na categoria de áudio. O destaque fica por conta da Soundbar SC9S e a linha de caixas de som XBOOM (XG9, XG7, XG5, 360 RP4, XO3). Os produtos são as apostas da marca para oferecer experiências sonoras imersivas aos consumidores, seja dentro ou fora de casa.

LG XBOOM Go XG7 na Casa N’e é LG na CASACOR 2024. Crédito: Divulgação LG

Para Felipe Lebrão, especialista de produtos de Áudio na LG do Brasil, a empresa quer manter sua tradição em áudio, mostrando cada vez mais novidades. "Queremos aproveitar essa oportunidade de demonstrar nossa qualidade de sempre, e inovando cada vez mais. Com a Soundbar SC9S, estamos propondo que os consumidores vivam uma experiência sonora cinematográfica quando o produto está conectado com as TVs LG. Já com as caixas de som da linha XBOOM, a ideia é que o som seja levado para onde a pessoa for, sejam festas, viagens, jantares etc. Desse jeito, deixamos claro aos consumidores nossa filosofia de que Life's Good – ou a Vida é Boa –, independentemente do lugar", explica Lebrão.

Na maior mostra de arquitetura, design e paisagismo das Américas, a LG busca mostrar a perfeita harmonia entre suas tecnologias e as tendências de arquitetura, como a Soundbar SC9S com o suporte WOW, que permite uma integração com as TVs OLED Série C, e as caixas de som da linha LG XBOOM, com modelos portáveis e que podem ser controlados pelo aplicativo LG XBOOM.

E a marca aproveita o momento para reforçar sua campanha "Música em Movimento", aposta da marca para mostrar que a música pode estar presente em todos os momentos do nosso dia a dia. Confira aqui o vídeo da campanha.

LG Soundbar SC9S

Desenvolvida após pesquisas com consumidores brasileiros, a LG Soundbar SC9S possui 400W RMS de potência distribuídos em 3.1.3 canais, oferece uma experiência cinematográfica imersiva aos usuários. Possui drivers de 2 polegadas que proporcionam sons nítidos e graves intensos e pode ser facilmente acoplada à TV LG OLED Série C, proporcionando um design unificado e sem fios. Com recursos avançados como Dolby Atmos, DTS:X e IMAX, a qualidade sonora é elevada para criar um ambiente de cinema em casa. A interface WOW permite um controle fácil e conveniente através da TV LG, com acesso a configurações e ajustes com apenas um clique.

A LG Soundbar SC9S possui a primeira saída superior de canal triplo do mundo, oferecendo um cenário sonoro amplo e rico. Com foco em diálogos claros e trilha sonora envolvente, o produto garante que cada detalhe sonoro seja ouvido sem perder a clareza. Além disso, a compatibilidade com as tecnologias Dolby Atmos, DTS:X e IMAX garante uma experiência de som multidimensional que preenche todo o espaço da sala. Mais informações podem ser acessadas no site https://www.lg.com/br/audio/soundbars/sc9s-1/.

LG Boombox XBOOM Go XG9 Power

Com uma série de inovações, a caixa de som XG9 Power é a solução perfeita para quem busca qualidade de som e portabilidade. Apresentando autonomia de bateria de até 24 horas, a nova caixa de som permite que você ouça suas músicas favoritas o dia todo, sem precisar se preocupar.

Além disso, a LG Boombox XBOOM Go XG9 Power é resistente à água e poeira graças à proteção IP67, o que a torna ideal para uso em ambientes externos. E para aqueles que adoram festas, a novidade tem a função Party Link, que permite conectar várias caixas de som LG compatíveis para criar um ambiente de festa incrível. Confira mais informações no site https://www.lg.com/br/audio/xboom-go/xg9s/.

LG XBOOM Go XG7

Com as potentes saídas de 30W + 10W RMS, a LG XBOOM Go XG7 oferece uma experiência de áudio superior, sendo ideal para ambientes internos e externos. O produto possui o algoritmo de aprimoramento de graves, que permite ouvir e sentir cada nota grave distintamente, mesmo quando a música está um volume baixo.

A proteção IP67 garante resistência a água e poeira. É possível ouvir música por muitas horas seguidas, com a bateria potente om duração de até 24h. Também é possível carregar o celular com a função de power bank. Veja mais informações em https://www.lg.com/br/audio/xboom-go/xg7/.

LG XBOOM 360 RP4 e LG XBOOM 360 XO3

Com 120W RMS de potência e com tecnologia de áudio LG em um sofisticado corpo cônico, a linha LG XBOOM 360 é capaz de preencher um ambiente inteiro com seu áudio omnidirecional, mantendo a fidelidade sonora em todas as direções e para todos os ouvintes. Com o seu Woofer fabricado em fibra de vidro e tweeters em titânio, a caixa de som bluetooth fornece graves potentes e agudos nítidos, além de permitir pareamento com até duas LG XBOOM 360 e com outros dispositivos de áudio da marca, ocasionando em um som ainda mais potente para qualquer evento.

Para promover mais diversão, a caixa de som acompanha o Modo DJ, onde o usuário poderá brincar com os efeitos sonoros e aplicar em suas músicas favoritas, e controlar até 12.7 milhões de cores com o modo de Luzes Multicoloridas 360. Tudo isso por meio do LG XBOOM App, disponível para smartphones nas lojas de aplicativos. Além disso, a LG XBOOM 360 oferece até 10 horas de bateria, possui a função Power Bank e possibilita a conectividade de smartphones via bluetooth e entrada auxiliar P2 e USB. Informações no link https://www.lg.com/br/audio/caixa-de-som-bluetooth/rp4/.

A LG XBOOM 360 XO3 se destaca por trazer uma construção voltada para emissão de áudio em 360 graus, com formato de cone e speakers dedicados para graves, médios e agudos.

Com uma potência de 50 W, o produto conta com componentes magnéticos de neodímio, além de outras seções em fibra de vidro e tecido. Sua bateria de 3.900 mAh promete autonomia de até 24 horas, dependendo das condições de uso.

Para mais informações sobre toda a linha de áudio da LG no Brasil, acesse: https://www.lg.com/br/audio/.

Desconto LG na CASACOR

Para que todos possam desfrutar da tecnologia, do design e da inovação que a LG está exibindo na mostra em suas casas, a empresa está oferecendo um cupom de desconto especial: LGCASACOR10, válido na loja online até 28 de julho de 2024.

Para garantir seu desconto, é simples: basta acessar o site oficial www.lg.com/br/promocoes/casacor2024/, registrar-se no site oficial, escolher o produto desejado e inserir o cupom LGCASACOR10. Pagando com PIX, o cliente recebe mais 5% de desconto.

Não perca essa oportunidade! Consulte o regulamento completo no site da LG e aproveite.

Sobre a CASACOR

Empresa do Grupo Abril, a CASACOR é reconhecida como a mais completa plataforma cultural de arquitetura, paisagismo, arte e design de interiores das Américas. O evento reúne, anualmente, renomados arquitetos, decoradores e paisagistas e em 2024 chega à sua 37ª edição em São Paulo, com 17 praças nacionais (Bahia, Brasília, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Piauí, Ribeirão Preto e Tocantins), e mais quatro internacionais (Miami, Bolívia, Paraguai e Peru).

SERVIÇO:

CASACOR São Paulo 2024

Data: Até 28 de julho de 2024

Local: Conjunto Nacional – Av. Paulista, 2073 – Cerqueira César, São Paulo (SP)

Mais informações: www.casacor.com

Instagram: @casacor_oficial | @casacor_sustentavel

Facebook: facebook.com/casacor oficial

Youtube: www.youtube.com/casacoroficial

Twitter: twitter.com/casacor

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 74 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram uma receita global de mais de 84 bilhões de KRW em 2023. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, componentes e soluções automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes conhecidos em todo o mundo. Visite o site www.LGnewsroom.com para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica na planta de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG fora da Coreia, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 3 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

