LG demonstra suas soluções digitais com IA para mercado B2B na Infocomm 2024

Empresa mostra variedade de soluções para diversos setores, com destaque para o painel Micro LED de última geração

SÃO PAULO, 14 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A LG Business Solutions está participando da InfoComm 2024, a maior feira profissional de audiovisual da América do Norte, que está acontecendo em Las Vegas, Nevada, de 12 a 14 de junho. Entre os destaques apresentados pela empresa no amplo estande de 225 m² estão as mais recentes soluções de tela digital aprimoradas com Inteligência Artificial para ambientes B2B, incluindo varejo, corporativo e educação.

Novo painel Micro LED da LG, com IA, em exposição na Infocomm. Crédito: Divulgação LG

Dentre os destaques temos a tela Micro LED de última geração, que está sendo apresentada ao público pela primeira vez. Com lançamento previsto para o final deste ano, o modelo recém-anunciado emprega tecnologia de IA para melhorar a qualidade da imagem e o desempenho geral.

A tela Micro LED da LG utiliza minúsculos chips de LED, medindo aproximadamente 16 micrômetros de largura por 27 micrômetros de comprimento – para fornecer alto contraste, cores fortes e detalhes excepcionais. A sofisticada tecnologia de IA da empresa é usada para produzir e avaliar precisamente os chips, 25 milhões dos quais são integrados ao modelo de 136 polegadas. Além disso, a própria tela aproveita o processador de IA da LG para analisar o brilho e o tom dos chips de LED em tempo real, calibrando-os automaticamente para atingir a melhor qualidade de imagem possível.

Os visitantes do estande da LG podem também explorar os softwares de sinalização digital de maneira conveniente por meio da LG Business Cloud, a plataforma de software online B2B exclusiva da empresa. Isso inclui a solução de publicidade de tela comercial LG DOOH Ads, a solução de gerenciamento de conteúdo LG SuperSign Cloud e a solução de monitoramento e controle remoto em tempo real LG ConnectedCare. Cada conjunto de software ajuda a maximizar o uso eficiente das soluções de tela comercial da LG e a expandir a experiência do cliente.

A LG também está apresentando seu sistema de segurança, o LG Shield, na InfoComm 2024. A ferramenta é ideal para uma era em que a segurança se tornou mais importante do que nunca - o sistema é capaz de proteger servidores centrais, aplicativos e sistemas operacionais contra um amplo espectro de ameaças cibernéticas. O LG Shield obteve várias certificações internacionais de segurança, incluindo a certificação Common Criteria Evaluation Assurance Level 2 (CC EAL2) e a especificação de garantia de segurança OpenChain (ISO/IEC 18974:2023).

Além disso, uma solução avançada de publicidade com IA também está sendo apresentada pela LG, em colaboração com seus parceiros, a qual permite a exibição de anúncios personalizados para vários públicos.

Outra novidade no estande da LG na Infocomm é a linha de soluções de painéis otimizados para ambientes corporativos. Isso inclui a LG MAGNIT, que agora apresenta uma Taxa de Refresh Rate Variável (VRR, na sigla em inglês) de 144 Hz. Como benefício desta nova atualização, os usuários podem desfrutar de conteúdo de vídeo de alta qualidade sem a distração do screen-tearing ou stuttering. Conforme certificado pela TÜV Rheinland, a LG MAGNIT oferece excelente desempenho em baixa escala de cinza, com alta clareza de imagem e permitindo que os usuários vejam mais intensamente o que está acontecendo durante as cenas mais escuras. A tela também recebeu certificação para a consistência de cores em um amplo ângulo de visão.

A LG MAGNIT também é certificada com relação à segurança do produto e do usuário no ambiente de instalação. O painel da LG respeita os padrões regulatórios da Federal Communications Commission (FCC) para compatibilidade eletromagnética e recebeu uma classificação de Classe 1 no Teste de Propagação de Chamas na Superfície (BS476 Parte 7) da British Standards Institution (BSI). Ela também vem com a certificação Eye Comfort da TÜV Rheinland por suas baixas emissões de luz azul.

A LG MAGNIT All-in-One, uma tela de 136 polegadas com controladora e alto-falantes embarcados, é ideal para uso em escritórios e salas de reuniões. Com seu design elegante e fácil de usar, a tela recebeu prêmios de design industrial de prestígio, como o Red Dot Design Award de 2024 e o iF Design Award de 2024.

Outros produtos impressionantes apresentados pela LG na InfoComm deste ano incluem o painel LED All-in-One de 171 polegadas e tela de sinalização digital de 105 polegadas, ambas com proporção 21:9. Adequadas para videoconferências, as telas superdimensionadas permitem que os usuários exibam várias informações visuais simultaneamente, possibilitando o compartilhamento de uma grande quantidade de dados ou feeds de vídeo de um grande número de participantes da reunião. Outras novidades na feira incluem o LG CreateBoard, lousa digital que promove o aprendizado interativo e a colaboração em salas de aula e locais de trabalho. Certificada pelo Google Mobile Services, a LG CreateBoard permite que os usuários acessem a Google Play Store e seus aplicativos por meio de suas contas diretamente no monitor.

Os visitantes também podem ver as soluções da LG para o ambiente de varejo digitalizado, incluindo painéis de menu digitais e telas verticais com suporte projetadas para restaurantes e lojas com drive-thru. As soluções da empresa fornecem excelente visibilidade ao ar livre graças às suas telas de alto brilho e maior durabilidade devido à implementação de tecnologia que protege contra o amarelamento da tela devido à exposição prolongada à luz solar.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 74 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram uma receita global de mais de 84 bilhões de KRW em 2023. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, componentes e soluções automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes conhecidos em todo o mundo. Visite o site www.LGnewsroom.com para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica na planta de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG fora da Coreia, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 3 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

