LG divulga a nova Lava e Seca 18kg com Inteligência Artificial

Modelo chega ao Brasil com grande capacidade, com funções que higienizam peças e preservam até 18% dos tecidos

SÃO PAULO, 23 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A LG anuncia o lançamento oficial da Lava e Seca Smart 18kg no Brasil, reforçando seu compromisso com a inovação e a praticidade em sua lavanderia. Este modelo com maior capacidade, trazido como tendência ao Brasil neste ano, chega ao mercado oferecendo uma solução completa para quem busca grande capacidade, desempenho e tecnologia.

"Na LG, estamos comprometidos em trazer inovação e praticidade para o lar dos brasileiros. É com grande entusiasmo que apresentamos a Lava e Seca LG 18kg, uma revolução em eficiência e tecnologia para sua casa. Com capacidade ampliada e Inteligência Artificial integrada, essa máquina é uma solução que torna a vida mais fácil e confortável para nossos consumidores, confirmando nosso propósito de levar uma Vida Boa para todos, como diz nosso slogan 'Life's Good' ", comenta Rodrygo Silveira, gerente de produtos de Linha Branca da LG Brasil.

Com a nova Lava e Seca LG você tem uma lavanderia completa no conforto da sua casa. São 18kg de capacidade para lavar todas as roupas e itens volumosos economizando água, energia e tempo. O produto que antes contava com 17kg, hoje possui 18kg, uma lava e seca com grande capacidade, ideal para otimizar o espaço na lavanderia.

A tecnologia é responsável por analisar automaticamente o peso e a textura dos tecidos dentro do cesto e escolher o melhor padrão de lavagem para as roupas. Isso acontece com base em um estudo de 20.000 lavagens acumuladas, onde os modelos de Lava e Seca da LG adaptam os movimentos do cesto para otimizar as lavagens e preservar até 18% mais os tecidos, mantendo as roupas novas por mais tempo.

A Lava e Seca 18kg também possui conectividade que facilita a rotina dos consumidores. Através do aplicativo LG ThinQ, é possível controlar a máquina à distância e fazer o download de mais de 30 ciclos adicionais de lavagem, como edredom, uniforme escolar ou tecidos mais delicados, por exemplo.

Ciclos com vapor

Por meio da tecnologia Steam LG é possível eliminar 99,99% dos ácaros e bactérias das roupas. Isso acontece quando se utiliza um dos seguintes ciclos programados: Algodão, Tira Manchas, Roupa de Bebê, Higienização e Antialérgico.

Com preço sugerido de R$ 8.999,00, a Lava e Seca 18kg está disponível nas cores Black Inox e Inox Look. Para mais informações, acesse o site: https://www.lg.com/br/lavanderia/lava-e-seca/wd18bv2s6ba/

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 74 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram uma receita global de mais de 84 bilhões de KRW em 2023. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, componentes e soluções automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes conhecidos em todo o mundo. Visite o site www.LGnewsroom.com para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica na planta de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG fora da Coreia, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 3 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

