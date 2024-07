LG divulga nova geração de Monitor Gamer UltraGear em 24 e 27 polegadas

Os lançamentos contam com padrão de 180Hz de frequência no painel IPS e tecnologia adaptativa com as principais placas de vídeo do mercado para maior fluídez e performance

SÃO PAULO, 22 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A LG acaba de atualizar a sua linha de Monitores Gamer LG UltraGear para o mercado brasileiro. Os novos modelos 24GS60F-B e 27GS60F-B , de 24 e 27 polegadas respectivamente, apresentam recursos importantes para melhorar a performance durante a gameplay.

Novos monitores Gamer LG UltraGear de 27" e 24" possuem 1ms (GtG) tempo de resposta, HDR 10 e compatibilidade com AMD FreeSync e NVIDIA G-SYNC. Crédito: Divulgação LG

Com destaque para a taxa de atualização de 180hz, os novos modelos são capazes de entregar alta performance mesmo em jogos com atualização de quadros extremamente rápida, ao carregar as imagens em movimento em até 180 vezes por segundo. O tempo de resposta, de apenas 1 milisegundo no padrão real GtG, permite ao player agir e reagir rapidamente em todos os momentos.

Além disso, a nova geração dos monitores LG UltraGear conta com tecnologia adaptativa e compatível com as principais plataformas de placas de vídeo gamers: G-SYNC® da NVIDIA e FreeSync™ da AMD. Os recursos evitam os "rasgos na tela", proporcionando uma gameplay ainda mais fluída.

A melhoria da performance dos novos modelos LG UltraGear está acompanhada de alta qualidade de imagem presente na tela IPS, no recurso HDR 10 para renderizar as imagens dinamicamente e alta fidelidade de cores no padrão sRGB de 99% (Típ.) em resolução Full HD (1920 x 1080), que em conjunto, garantem cores vivas e imersão durante o game.

"Estabelecemos um novo padrão para o mercado de monitores gamers mainstream. Com a nova geração dos monitores LG UltraGear elevamos a performance de 144hz para 180hz compatíveis com AMD FreeSync e NVIDIA G-Sync para que nossos players tenham mais competitividade durante a gameplay", comenta Leonardo Almeida, gerente-sênior de IT e B2B da LG do Brasil.

Monitor Gamer LG UltraGear –24GS60F-B

Modelo: 24GS60F-B.AWZM

Cor: Preto

Tela: IPS de 24"

Código de Vendas: 24GS60F-B.AWZM

Tela:

Tamanho: 24"

Tipo de Tela: IPS

Resolução Máxima: (1920x1080) (16:9)

Ângulo de Visão: 178º(R/L), 178º(U/D)

Brilho: 300cd/m² (típ.)

Contraste: 1000:1 (típ.)

Taxa de atualização: 180Hz

Tempo de Resposta: 1ms (GtG)

Gama de cores: sRGB99% (CIE1931)

Profundidade de Cores (nº de cores): 16.7M

Densidade de Pixels (Pixel Pitch): 0.2745 x 0.2745mm

Bit de Cor: 8 bits

Tratamento da Superfície: Antirreflexo

Recursos:

HDR: HDR10

Efeito HDR: Sim

Cor Calibrada de Fábrica: Sim

Flicker Safe: Sim

Modo Leitura: Sim

NVIDIA G-Sync™: G-SYNC Compatível

AMD FreeSync™: FreeSync

OnScreen Control: Sim

Black Stabilizer: Sim

Dynamic Action Sync: Sim

Crosshair: Sim

FPS: Sim

Chave Definida pelo Usuário: Sim

Chave de Entrada Automática: Sim

Economia de Energia Inteligente: Sim

Entradas e Saídas

HDMI 2.0: Sim (1ea)

DisplayPort 1.4: Sim (1ea)

Saída de Fone de Ouvido:Sim (3 polos. Som)

Acessórios

Adaptador: Sim

Cabo de Alimentação: Sim

Cabo DisplayPort: Sim

Relatório de Calibração (papel): Sim

Energia

Consumo de Energia: 17W

Fonte: Adaptador externo

AC Input: 100~240V (50/60Hz)

DC Output: 32W (19V / 1.7A)

Outros

Garantia: 12 meses

Ajustes de Posição: Inclinação (-5~15°) Tamanho da Furação VESA: 100x100 mm

Base Destacável: Sim

Dimensões e Peso:

Dimensões com suporte (L x A x P): 540.8 x 408.9 x 180.5mm (para cima)

Dimensões sem base (L x A x P): 540.8 x 323.8 x 42.8mm

Dimensões no envio (L x A x P): 613x 149 x 396mm

Peso com suporte: 4Kg

Peso sem suporte: 3,5Kg

Peso Embalagem: 5.2 Kg

Monitor Gamer LG UltraGear –27GS60F-B

Modelo: 27GS60F-B.AWZM

Cor: Preto

Tela: IPS de 27"

Código de Vendas: 27GS60F-B.AWZM

Tela:

Tamanho: 27"

Tipo de Tela: IPS

Resolução Máxima: (1920x1080) (16:9)

Ângulo de Visão: 178º(R/L), 178º(U/D)

Brilho: 300cd/m² (típ.)

Contraste: 1000:1 (típ.)

Taxa de atualização: 180Hz

Tempo de Resposta: 1ms (GtG)

Gama de cores: sRGB99% (CIE1931)

Profundidade de Cores (nº de cores): 16.7M

Densidade de Pixels (Pixel Pitch): 0.3108 x 0.3108mm

Bit de Cor: 8 bits

Tratamento da Superfície: Antirreflexo

Recursos:

HDR: HDR10

Efeito HDR: Sim

Cor Calibrada de Fábrica: Sim

Flicker Safe: Sim

Modo Leitura: Sim

NVIDIA G-Sync™: CompatívelG-SYNC

AMD FreeSync™: FreeSync

OnScreen Control: Sim

Black Stabilizer: Sim

Dynamic Action Sync: Sim

Crosshair: Sim

FPS: Sim

Chave Definida pelo Usuário: Sim

Chave de Entrada Automática: Sim

Economia de Energia Inteligente: Sim

Entradas e Saídas

HDMI 2.0: Sim (1ea)

DisplayPort 1.4: Sim (1ea)

Saída de Fone de Ouvido:Sim (3 polos. Som)

Acessórios

Adaptador: Sim

Cabo de Alimentação: Sim

Cabo DisplayPort: Sim

Relatório de Calibração (papel): Sim

Energia

Consumo de Energia: 22W

Fonte: Adaptador externo

AC Input: 100~240V (50/60Hz)

DC Output: 19V, 2.1A

Outros

Garantia: 12 meses

Ajustes de Posição: Inclinação (-5~15°) Tamanho da Furação VESA: 100x100 mm

Base Destacável: Sim

Dimensões e Peso:

Dimensões com suporte (L x A x P): 614.2 x 454.2 x 224.8mm

Dimensões sem base (L x A x P): 614.2 x 364.8 x 51.7mm

Dimensões no envio (L x A x P): 707 x 164 x 453mm

Peso com suporte: 5.8 Kg

Peso sem suporte: 5.1 Kg

Peso Embalagem: 7.9 Kg

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 74 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram uma receita global de mais de 84 bilhões de KRW em 2023. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, componentes e soluções automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes conhecidos em todo o mundo. Visite o site www.LGnewsroom.com para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica na planta de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG fora da Coreia, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 3 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG

Site: http://www.lg.com/br

Instagram: https://www.instagram.com/lgbrasil/

Twitter: http://twitter.com/lgdobrasil

YouTube: http://www.youtube.com/lgdobrasil

Facebook: http://www.facebook.com/lgdobrasil

Linkedin: www.linkedin.com/company/lg-electronics-brasil

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2466592/ultragear_27gs60f_gallery_03_2010.jpg

FONTE LG Electronics do Brasil