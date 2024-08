LG DUAL Inverter Voice +AI ARTCOOL Frio: o ar-condicionado com inteligência artificial embarcada

Tecnologia de ponta e design sofisticado garantem conforto térmico e eficiência energética para ambientes modernos

SÃO PAULO, 2 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A lançou o ar-condicionado LG DUAL Inverter Voice +AI ARTCOOL Frio. Já disponível no mercado, o aparelho traz um design inovador e sofisticado, aliado à mais avançada tecnologia de inteligência artificial, conectividade e economia. Com um painel espelhado na cor grafite e um ciclo exclusivamente frio, o modelo promete climatizar e elevar a elegância de qualquer ambiente.

LG DUAL Inverter Voice +AI ARTCOOL Frio na CASACOR 2024. Crédito: Denilson Machado/ MCA Studio

Seguindo o sucesso e a exclusividade do modelo Quente/Frio, a versão do ARTCOOL somente Frio é equipada com inteligência artificial embarcada. O LG DUAL Inverter Voice +AI ARTCOOL Frio aprende com os hábitos dos usuários para ajustar automaticamente a climatização, proporcionando eficiência energética e personalização. Além disso, com Wi-Fi integrado, o aparelho é compatível com LG ThinQ, Google Assistente e Alexa, permitindo controle à distância e comandos de voz, tornando a experiência do usuário ainda mais prática e intuitiva.

"Na busca por tornar a experiência do usuário mais personalizada, a LG tem se empenhado em integrar os aparelhos aos hábitos do usuário, com o uso da inteligência artificial", destaca Leonardo Fogaça, gerente de produtos de Ar-Condicionado Residencial da LG do Brasil. "Este recurso está disponível tanto para modelos de entrada quanto para produtos topo de linha, refletindo nosso compromisso em democratizar os benefícios da tecnologia. A configuração de uma casa inteligente se torna assim bem mais simples e acessível", completa.

Conforto térmico ideal

Para garantir o conforto térmico, a Anvisa recomenda o uso em uma faixa de temperatura entre 23°C e 26°C durante o verão, e entre 20°C e 22°C no inverno. O ARTCOOL é projetado para se adaptar perfeitamente a essas condições, oferecendo uma climatização eficiente e ajustável conforme a necessidade do ambiente.

Funcionalidades avançadas

O LG DUAL Inverter Voice ARTCOOL +AI inclui a função Confort Sleep, ajustando automaticamente o fluxo de ar e o temporizador para proporcionar uma noite de sono tranquila. Com baixo nível de ruído, é possível praticar qualquer atividade sem desconforto sonoro, mantendo um ambiente calmo e agradável.

Eficiência energética e economia

O exclusivo compressor DUAL Inverter da LG evita altos picos de consumo de energia. Com a função Active Energy Control, que oferece até quatro níveis de economia, o ARTCOOL reduz o consumo de energia sem alterar a temperatura, proporcionando até 70% de economia e refrigeração 40% mais rápida se comparado ao um modelo convencional.

Manutenção e limpeza simplificadas

O ARTCOOL também possui a função Auto Cleaning, que mantém o interior do aparelho limpo, garantindo um ar mais saudável e aumentando a durabilidade do produto. Para uma instalação segura e eficiente, a LG recomenda o serviço de profissionais treinados.

Para mais informações sobre o aparelho, acesse o link.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 74 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram uma receita global de mais de 84 bilhões de KRW em 2023. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, componentes e soluções automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes conhecidos em todo o mundo. Visite o site www.LGnewsroom.com para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica na planta de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG fora da Coreia, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 3 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

