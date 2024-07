LG e Fernanda Rubatino criam cinema residencial na CASACOR

Ambiente Home Cine Noir combina legado contemporâneo, tecnologia de ponta e sustentabilidade em 80m² de pura inspiração

SÃO PAULO, 25 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- O Home Cine Noir é um dos ambientes de destaque da CASACOR 2024, que acontece em São Paulo até 28 de julho (domingo). Criado pela arquiteta Fernanda Rubatino, o espaço de 80m² reflete sobre o legado contemporâneo, valoriza a simplicidade e autenticidade do viver diário em nosso conceito de lar e conta com a tela LG LED All-in-one 136 polegadas (modelo LAEC015) que transforma o ambiente em um cinema em casa.

Arquiteta Fernanda Rubatino e executivo Leonardo Di Clemente no ambiente Home Cine Noir na CASACOR 2024. Crédito: Divulgação LG

Essa sala cinematográfica evoca memórias da infância através de uma cuidadosa seleção de materiais, cores e tecnologia, desafiando a efemeridade do cotidiano com um olhar para a sustentabilidade e legado duradouro. O espaço foi concebido para ser prático e multifuncional, integrando um bar de apoio completo com forno, cooktop, geladeira e mobiliário que prioriza o conforto e a elegância.

No coração do Home Cine Noir está o imenso painel de LG LED All-in-one 136", um dos maiores destaques que redefine a experiência de entretenimento residencial na CASACOR 2024. Com suporte para HDR, o painel oferece cores vibrantes e contraste de nível superior, garantindo total imersão. Sua tecnologia de controle automático de brilho adapta-se às condições de iluminação do ambiente, o que proporciona uma visualização perfeita em qualquer tipo de espaço.

"O Home Cine Noir exemplifica a inovação e a excelência que a LG busca apresentar com seu portfólio na mostra deste ano. Com o painel de LED de 136 polegadas, trazemos ao público uma experiência cinematográfica imersiva, combinada com a sustentabilidade e o design atemporal que são marcas registradas dos nossos produtos", explica Leonardo Di Clemente, Gerente de Produtos de Information Display e B2B da LG do Brasil.

Lançada como parte da série LAEC, o painel de LED de 136" da LG é uma tela gigante que dispõe de pacote All-in-one, com controladora embutida, alto-falantes integrados e acessórios de montagem, como suporte de parede, combinados em uma única caixa. A tecnologia dessa série desmistifica a complexidade de instalação dos painéis de LED, pois não requer necessidades especiais de instalação ou configuração. Após um processo de instalação simples e rápido, basta ligar a tela com um controle remoto, como uma TV normal.

Os painéis LED da LG possuem ótima flexibilidade para ambientes espaçosos. Com suporte para HDR, o conteúdo fica ainda melhor e com grande impacto visual. As opções de cores também são amplas, além da maior taxa de contraste que traz mais emoções a cada uma. Uma das grandes vantagens da adoção da tecnologia de LED em ambientes residenciais e exemplificado no Home Cine Noir é sua flexibilidade de utilização em ambientes com alta incidência de iluminação externa durante o dia devido ao seu brilho superior - que é uma das grandes tedências da arquitetura – ou seja, não é necessário fechar cortinhas ou reduzir iluminação para ter uma experiência espetacular.

Para complementar essa experiência no Home Cine Noir, os materiais escolhidos por Fernanda Rubatino enfatizam a sustentabilidade e a beleza intrínseca do natural. Valorizando o teto original do Conjunto Nacional, forro e piso são compostos por materiais de reuso, destacados por uma tapeçaria exclusiva de ráfia e folhas de bananeira, fruto de uma colaboração com a Cia. das Fibras.

A paleta de cores e materiais inclui estofados em couro berinjela, mesas de centro em quartzito Vogue levigado, e luminárias de design italiano minimalista, criando uma atmosfera acolhedora e atual. O ambiente é complementado por um bar em inox, que introduz um contraste futurista, justapondo-se harmoniosamente com os elementos naturais do projeto, que ainda contempla a preocupação com a durabilidade e o design atemporal ao utilizar móveis e peças de decoração que visam atravessar gerações. Para mais detalhes sobre o painel de LED de 136 polegadas da LG, acesse o site.

Desconto LG na CASACOR

Para que todos possam desfrutar da tecnologia, do design e da inovação que a LG está exibindo na mostra em suas casas, a empresa está oferecendo um cupom de desconto especial: LGCASACOR10, válido na loja online até 28 de julho de 2024.

Para garantir seu desconto, é simples: basta acessar o site oficial, registrar-se no site oficial, escolher o produto desejado e inserir o cupom LGCASACOR10. Pagando com PIX, o cliente recebe mais 5% de desconto.

Não perca essa oportunidade! Consulte o regulamento completo no site da LG e aproveite.

Sobre a CASACOR

Empresa do Grupo Abril, a CASACOR é reconhecida como a mais completa plataforma cultural de arquitetura, paisagismo, arte e design de interiores das Américas. O evento reúne, anualmente, renomados arquitetos, decoradores e paisagistas e em 2024 chega à sua 37ª edição em São Paulo, com 17 praças nacionais (Bahia, Brasília, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Piauí, Ribeirão Preto e Tocantins), e mais quatro internacionais (Miami, Bolívia, Paraguai e Peru).

SERVIÇO:

CASACOR São Paulo 2024

Data: Até 28 de julho de 2024 (domingo)

Local: Conjunto Nacional – Av. Paulista, 2073 – Cerqueira César, São Paulo (SP)

Mais informações: www.casacor.com

Instagram: @casacor_oficial | @casacor_sustentavel

Facebook: facebook.com/casacor oficial

Youtube: www.youtube.com/casacoroficial

Twitter: twitter.com/casacor

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 74 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram uma receita global de mais de 84 bilhões de KRW em 2023. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, componentes e soluções automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes conhecidos em todo o mundo. Visite o site www.LGnewsroom.com para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica na planta de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG fora da Coreia, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 3 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG

Site: http://www.lg.com/br/business

Instagram: https://www.instagram.com/lgbrasil/

Twitter: http://twitter.com/lgdobrasil

YouTube: http://www.youtube.com/lgdobrasil

Facebook: http://www.facebook.com/lgdobrasil

Linkedin: http://www.linkedin.com/company/lg-business-solutions-brasil

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2469369/Fernanda_Rubatino_Leonardo_Di_Clemente.jpg

FONTE LG Electronics do Brasil