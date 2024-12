LG e WILL.I.AM transformam o som e o design da linha LG XBOOM

WILL.I.AM cria uma identidade de som e design diferenciados para a nova linha de caixas de som LG XBOOM 2025 que será lançada na CES 2025

SÃO PAULO, 16 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- A LG anunciou uma parceria inédita com o artista, músico e empreendedor de tecnologia WILL.I.AM para lançar a nova linha de produtos de áudio "XBOOM by WILL.I.AM". A colaboração visa posicionar a linha de áudio LG XBOOM como uma marca que conecta inovação tecnológica à cultura urbana, redefinindo a experiência sonora.

Como "Arquiteto Experiencial" da LG XBOOM, WILL.I.AM desempenha um papel central no desenvolvimento dos novos produtos, trazendo sua visão criativa e experiência em tecnologia para a marca. Inspirado pela cultura pop e pelas tendências da música global, ele contribuiu estrategicamente para o design, marketing e desenvolvimento das soluções de áudio da linha LG XBOOM 2025.

"Trabalhar com a LG, uma empresa reconhecida mundialmente pela inovação tecnológica e pelo design de ponta, cria oportunidades para experiências dinâmicas e acessíveis a uma comunidade global de amantes da música", afirmou WILL.I.AM. "Com essa parceria, queremos promover uma cultura icônica que permita às pessoas explorarem sua paixão pela música em um nível totalmente novo."

Tecnologia e Estilo Reimaginados

Os produtos foram projetados para oferecer uma experiência sonora premium. WILL.I.AM colaborou diretamente na criação de um som exclusivo para a LG XBOOM, que combina graves intensos e vibrantes com tons equilibrados e suaves, ajustáveis entre dois modos distintos, um para batidas poderosas e energizantes, ideal para festas; e outro que oferece uma experiência sonora relaxante e harmoniosa.

Além do som, o design também se destaca. As novas caixas de som apresentam alças práticas para transporte, iluminação interativa que sincroniza com a música e acabamentos modernos.

Integração com Inteligência Artificial

Todos os produtos da linha "XBOOM by WILL.I.AM" contarão com integração ao RAiDiO.FYI, plataforma interativa baseada em IA criada por WILL.I.AM. A tecnologia permite que os usuários personalizem suas experiências de áudio, interajam em tempo real e explorem conteúdos culturais e musicais de forma inédita.

"O lançamento de 'XBOOM by WILL.I.AM' representa um marco para a LG, com caixas de som que trazem uma identidade única e unindo tecnologia de ponta e cultura", disse Lee Jeong-seok, chefe da divisão de negócios de áudio da LG Media Entertainment Solution Company. "Estamos empolgados com esta parceria, que reforça o novo posicionamento da marca LG XBOOM."

Apresentação na CES 2025

A LG e WILL.I.AM celebrarão a parceria com demonstrações ao vivo durante a CES 2025, que acontece de 6 a 10 de janeiro, em Las Vegas. Para mais informações sobre "XBOOM by WILL.I.AM", visite: www.lg.com/global/xboom/xboombywilliam.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 74 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle Component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram uma receita global de mais de 84 bilhões de KRW em 2023. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, componentes e soluções automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes conhecidos em todo o mundo. Visite o site www.LGnewsroom.com para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica na planta de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG fora da Coreia, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 3 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2582118/Picture1.jpg

FONTE LG Electronics do Brasil