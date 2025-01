LG e Xbox se unem para revolucionar o jogo em nuvem nas Smart TVs LG

LG traz a experiência de jogos do Xbox Cloud para seu novo portal de jogos

SÃO PAULO,, 9 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG) e o Xbox anunciam uma parceria que promete transformar a experiência de jogo nas Smart TVs LG. Agora, os proprietários das TVs mais recentes da marca1 terão acesso direto a centenas de jogos por meio do aplicativo Xbox, disponível no novo Portal de Jogos2 da LG.

Com esse novo hub dedicado, a navegação e o acesso a jogos ganham um upgrade significativo. Desde os títulos AAA mais aguardados até opções mais casuais via aplicativos webOS, a experiência foi projetada para atender jogadores de todos os perfis.

Crédito: Divulgação LG

Os usuários poderão aproveitar o Xbox Game Pass Ultimate para explorar um catálogo vasto que inclui sucessos como Call of Duty®: BlackOps 6 e lançamentos esperados como Avowed. Além disso, será possível fazer streaming de jogos do catálogo do Xbox, como NBA 2K25 e Hogwarts Legacy, diretamente na tela da TV.

"Estamos empolgados com essa parceria com o Xbox, que traz uma seleção incrível de jogos diretamente para as Smart TVs LG. Nosso Portal de Jogos oferece uma solução integrada e prática, levando a experiência gamer a um novo nível", afirma Chris Jo, vice-presidente sênior de negócios de plataforma da LG Media Entertainment Solution Company.

Lori Wright, vice-presidente corporativa do Xbox, destaca a importância dessa colaboração: "A parceria com a LG permitirá que mais jogadores acessem seus games favoritos com facilidade. Juntos, estamos levando o Xbox Cloud Gaming a um público ainda maior, oferecendo uma experiência conectada em qualquer tela."

Com uma interface intuitiva, acessível diretamente pela tela inicial, o Portal de Jogos da LG apresenta tudo o que os usuários precisam para mergulhar no universo gamer: lista de aplicativos, jogos jogados recentemente, os mais populares, recomendações do editor e experiências personalizadas. Seja para jogadores veteranos ou novatos, o novo portal é um convite para explorar o melhor do entretenimento digital.

Essa parceria reafirma o compromisso da LG e do Xbox em tornar a experiência de jogo mais acessível, integrada e emocionante para todos.

1. A disponibilidade do serviço e do país será anunciada posteriormente

2. A disponibilidade do Portal de Jogos pode variar de acordo com o modelo de TV.

