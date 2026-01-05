LG Electronics apresenta sua visão de "IA em ação" e mostra como a tecnologia ganha vida no dia a dia

Com Inteligência Afetiva, LG leva a inteligência artificial para além das telas, conectando casas, veículos e infraestruturas com soluções mais humanas, eficientes e integradas

LAS VEGAS, 5 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG) apresentou hoje sua abordagem de "IA em Ação" durante a LG World Premiere, o evento anual da empresa que antecede a CES em Las Vegas. A companhia destacou os três pilares centrais de sua estratégia: a evolução da sua "Inteligência Afetiva" para uma IA orientada para a ação, produtos líderes de mercado baseados em excelência tecnológica e um ecossistema perfeitamente orquestrado que se estende da casa para veículos e espaços comerciais – tudo focado em entregar valor tangível e cotidiano para o cliente.

Divulgação LG

Realizado sob o tema "Inovação em sintonia com você", o evento recebeu aproximadamente 1.000 convidados, incluindo mídia global, especialistas do setor e parceiros, com muitos outros acompanhando via transmissão ao vivo ao redor do mundo.

Uma tradição anual na véspera da CES, a LG World Premiere serve como uma plataforma para a LG revelar suas mais recentes inovações e direção de longo prazo. O evento de hoje reafirmou o compromisso da LG com a inovação centrada no cliente que genuinamente torna a vida melhor.

Da Inteligência Afetiva à IA em Ação

A LG apresentou o próximo capítulo de sua Inteligência Afetiva, conceito introduzido há dois anos. Agora, essa visão ganha forma como IA em Ação: uma inteligência artificial que vai além da conversa e passa a orquestrar ativamente dispositivos, ambientes e serviços, tornando a rotina mais confortável, eficiente e intuitiva.

Valor real para o consumidor com a IA em Ação da LG

A abertura do evento ficou por conta do CEO da LG Electronics, Lyu Jae-cheol, que lançou a provocação: "E se a IA pudesse sair da tela e começar a trabalhar por nós no mundo real?" A partir dessa pergunta, ele explicou como a estratégia de IA em Ação da LG se apoia em três pilares:

Excelência em dispositivos, fundamentada em tecnologias essenciais

Um ecossistema totalmente conectado

Expansão das soluções baseadas em IA para além do lar

Essa visão culmina no conceito de Zero Labor Home (Lar Sem Esforço): um futuro em que dispositivos inteligentes atuam como verdadeiros agentes, operando de forma integrada como um único sistema de IA capaz de gerenciar tarefas diárias em nome do usuário. O objetivo é devolver às pessoas o seu recurso mais valioso: o tempo.

LG CLOiD: a materialização do Zero Labor Home

Como expressão física dessa visão, a LG apresentou o LG CLOiD, um robô de IA projetado especificamente para o ambiente doméstico. Equipado com dois braços e mãos com cinco dedos, ele é capaz de executar tarefas, aprender a rotina da casa e otimizar continuamente o ambiente.

Desenvolvido para residências reais, o LG CLOiD combina uma estrutura focada em segurança com um design otimizado para mobilidade, garantindo operações estáveis e precisas — mesmo em situações inesperadas, como quando uma criança ou um animal de estimação interage com o robô — além de movimentos suaves e controlados pelos ambientes da casa.

"Como líder global em eletrodomésticos, nosso profundo entendimento dos estilos de vida das pessoas é um grande diferencial", afirmou Lyu. "Queremos estabelecer um novo padrão para o futuro da vida doméstica por meio de diversas soluções, incluindo robôs."

O executivo acrescentou ainda que a experiência com IA "não deve se limitar ao lar, mas se conectar a diferentes espaços, como veículos, ambientes de trabalho e áreas comerciais, tornando-se parte essencial da vida das pessoas".

Excelência em dispositivos impulsionada por inovação de ponta

A LG também apresentou uma ampla gama de produtos, destacando inovações tecnológicas líderes do setor, como sua nova geração de TVs OLED e a linha LG SIGNATURE com IA avançada, que eleva o desempenho e a facilidade de uso.

LG OLED evo W6 Wallpaper TV

Design ultrafino (9 mm): um feito de engenharia alcançado por meio da miniaturização extrema de componentes e da reengenharia completa da estrutura interna, resultando no icônico design "papel de parede".

um feito de engenharia alcançado por meio da miniaturização extrema de componentes e da reengenharia completa da estrutura interna, resultando no icônico design "papel de parede". Tecnologia Hyper Radiant Color: aprimora pretos perfeitos, cores precisas e brilho elevado, com menor reflexo, entregando a próxima geração da qualidade OLED.

aprimora pretos perfeitos, cores precisas e brilho elevado, com menor reflexo, entregando a próxima geração da qualidade OLED. Tecnologia True Wireless: permite atingir um nível inédito de espessura, tornando-a a TV OLED sem fio mais fina do mundo.

Geladeira LG SIGNATURE

IA Conversacional: compreende a linguagem natural e oferece recomendações personalizadas. Por exemplo, ao ouvir "Oi, LG, qual a melhor forma de armazenar carne por uma semana?", a IA sugere e ajusta automaticamente o modo ideal.

compreende a linguagem natural e oferece recomendações personalizadas. Por exemplo, ao ouvir "Oi, LG, qual a melhor forma de armazenar carne por uma semana?", a IA sugere e ajusta automaticamente o modo ideal. Reconhecimento de ingredientes: possibilita recomendações de receitas personalizadas com base nos itens armazenados.

Forno LG SIGNATURE

Gourmet AI: identifica ingredientes e sugere receitas entre mais de 80 opções curadas, transformando o preparo das refeições em uma experiência guiada e intuitiva.

LG CLOiD em ação no dia a dia

Por meio de uma encenação do cotidiano, a LG demonstrou como a IA em Ação funciona na prática:

Consciência de contexto e sugestões proativas: a caminho de casa, o usuário avisa pelo aplicativo ThinQ™ que está chegando. Com base na rotina de exercícios e na previsão de chuva, o LG CLOiD sugere trocar a corrida ao ar livre por um treino indoor.

a caminho de casa, o usuário avisa pelo aplicativo ThinQ™ que está chegando. Com base na rotina de exercícios e na previsão de chuva, o LG CLOiD sugere trocar a corrida ao ar livre por um treino indoor. Execução orquestrada de tarefas: antes da chegada do usuário, o robô ajusta o ar-condicionado e separa as roupas de treino da secadora.

antes da chegada do usuário, o robô ajusta o ar-condicionado e separa as roupas de treino da secadora. Assistência ambiental nas tarefas diárias: o LG CLOiD dobra roupas, organiza utensílios e gerência prioridades, reduzindo tanto o esforço físico quanto a carga mental.

A LG enxerga a evolução do robô doméstico como um verdadeiro agente de cuidado ambiental no conceito de Zero Labor Home.

IA além do lar: veículos e espaços comerciais

A empresa também apresentou como sua Inteligência Afetiva está se expandindo para além das casas, promovendo avanços em veículos, ambientes corporativos e instalações comerciais, rumo a um ecossistema totalmente conectado.

Soluções de IA para veículos: como Experience Architect, a LG transforma os carros em espaços inteligentes e personalizados, apoiados por sua plataforma própria de IA generativa multimodal embarcada. Isso inclui sistemas de rastreamento do olhar, integração de entretenimento entre casa e veículo e displays adaptativos.

como Experience Architect, a LG transforma os carros em espaços inteligentes e personalizados, apoiados por sua plataforma própria de IA generativa multimodal embarcada. Isso inclui sistemas de rastreamento do olhar, integração de entretenimento entre casa e veículo e displays adaptativos. HVAC para a era da IA: as soluções de aquecimento, ventilação e ar-condicionado da LG estão sendo aprimoradas com inteligência artificial, fortalecendo a atuação da empresa em sistemas de resfriamento de alta eficiência para data centers de IA. A LG destaca projetos B2G no Oriente Médio e parcerias com empresas como GRC (resfriamento por imersão) e Flex (infraestrutura para data centers).

Encerrando o evento, o robô LG CLOiD refletiu a promessa da marca Life's Good: "O futuro que compartilhamos hoje é um onde a tecnologia apoia as pessoas de maneira silenciosa e significativa. Com a abordagem da LG de 'IA em Ação', a vida cotidiana se torna melhor, mais humana e com mais significado."

