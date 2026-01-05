LG Electronics apresenta sua visão de "IA em ação" e mostra como a tecnologia ganha vida no dia a dia
05 jan, 2026
Com Inteligência Afetiva, LG leva a inteligência artificial para além das telas, conectando casas, veículos e infraestruturas com soluções mais humanas, eficientes e integradas
LAS VEGAS, 5 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG) apresentou hoje sua abordagem de "IA em Ação" durante a LG World Premiere, o evento anual da empresa que antecede a CES em Las Vegas. A companhia destacou os três pilares centrais de sua estratégia: a evolução da sua "Inteligência Afetiva" para uma IA orientada para a ação, produtos líderes de mercado baseados em excelência tecnológica e um ecossistema perfeitamente orquestrado que se estende da casa para veículos e espaços comerciais – tudo focado em entregar valor tangível e cotidiano para o cliente.
Realizado sob o tema "Inovação em sintonia com você", o evento recebeu aproximadamente 1.000 convidados, incluindo mídia global, especialistas do setor e parceiros, com muitos outros acompanhando via transmissão ao vivo ao redor do mundo.
Uma tradição anual na véspera da CES, a LG World Premiere serve como uma plataforma para a LG revelar suas mais recentes inovações e direção de longo prazo. O evento de hoje reafirmou o compromisso da LG com a inovação centrada no cliente que genuinamente torna a vida melhor.
Da Inteligência Afetiva à IA em Ação
A LG apresentou o próximo capítulo de sua Inteligência Afetiva, conceito introduzido há dois anos. Agora, essa visão ganha forma como IA em Ação: uma inteligência artificial que vai além da conversa e passa a orquestrar ativamente dispositivos, ambientes e serviços, tornando a rotina mais confortável, eficiente e intuitiva.
Valor real para o consumidor com a IA em Ação da LG
A abertura do evento ficou por conta do CEO da LG Electronics, Lyu Jae-cheol, que lançou a provocação: "E se a IA pudesse sair da tela e começar a trabalhar por nós no mundo real?" A partir dessa pergunta, ele explicou como a estratégia de IA em Ação da LG se apoia em três pilares:
- Excelência em dispositivos, fundamentada em tecnologias essenciais
- Um ecossistema totalmente conectado
- Expansão das soluções baseadas em IA para além do lar
Essa visão culmina no conceito de Zero Labor Home (Lar Sem Esforço): um futuro em que dispositivos inteligentes atuam como verdadeiros agentes, operando de forma integrada como um único sistema de IA capaz de gerenciar tarefas diárias em nome do usuário. O objetivo é devolver às pessoas o seu recurso mais valioso: o tempo.
LG CLOiD: a materialização do Zero Labor Home
Como expressão física dessa visão, a LG apresentou o LG CLOiD, um robô de IA projetado especificamente para o ambiente doméstico. Equipado com dois braços e mãos com cinco dedos, ele é capaz de executar tarefas, aprender a rotina da casa e otimizar continuamente o ambiente.
Desenvolvido para residências reais, o LG CLOiD combina uma estrutura focada em segurança com um design otimizado para mobilidade, garantindo operações estáveis e precisas — mesmo em situações inesperadas, como quando uma criança ou um animal de estimação interage com o robô — além de movimentos suaves e controlados pelos ambientes da casa.
"Como líder global em eletrodomésticos, nosso profundo entendimento dos estilos de vida das pessoas é um grande diferencial", afirmou Lyu. "Queremos estabelecer um novo padrão para o futuro da vida doméstica por meio de diversas soluções, incluindo robôs."
O executivo acrescentou ainda que a experiência com IA "não deve se limitar ao lar, mas se conectar a diferentes espaços, como veículos, ambientes de trabalho e áreas comerciais, tornando-se parte essencial da vida das pessoas".
Excelência em dispositivos impulsionada por inovação de ponta
A LG também apresentou uma ampla gama de produtos, destacando inovações tecnológicas líderes do setor, como sua nova geração de TVs OLED e a linha LG SIGNATURE com IA avançada, que eleva o desempenho e a facilidade de uso.
LG OLED evo W6 Wallpaper TV
- Design ultrafino (9 mm): um feito de engenharia alcançado por meio da miniaturização extrema de componentes e da reengenharia completa da estrutura interna, resultando no icônico design "papel de parede".
- Tecnologia Hyper Radiant Color: aprimora pretos perfeitos, cores precisas e brilho elevado, com menor reflexo, entregando a próxima geração da qualidade OLED.
- Tecnologia True Wireless: permite atingir um nível inédito de espessura, tornando-a a TV OLED sem fio mais fina do mundo.
Geladeira LG SIGNATURE
- IA Conversacional: compreende a linguagem natural e oferece recomendações personalizadas. Por exemplo, ao ouvir "Oi, LG, qual a melhor forma de armazenar carne por uma semana?", a IA sugere e ajusta automaticamente o modo ideal.
- Reconhecimento de ingredientes: possibilita recomendações de receitas personalizadas com base nos itens armazenados.
Forno LG SIGNATURE
Gourmet AI: identifica ingredientes e sugere receitas entre mais de 80 opções curadas, transformando o preparo das refeições em uma experiência guiada e intuitiva.
LG CLOiD em ação no dia a dia
Por meio de uma encenação do cotidiano, a LG demonstrou como a IA em Ação funciona na prática:
- Consciência de contexto e sugestões proativas: a caminho de casa, o usuário avisa pelo aplicativo ThinQ™ que está chegando. Com base na rotina de exercícios e na previsão de chuva, o LG CLOiD sugere trocar a corrida ao ar livre por um treino indoor.
- Execução orquestrada de tarefas: antes da chegada do usuário, o robô ajusta o ar-condicionado e separa as roupas de treino da secadora.
- Assistência ambiental nas tarefas diárias: o LG CLOiD dobra roupas, organiza utensílios e gerência prioridades, reduzindo tanto o esforço físico quanto a carga mental.
A LG enxerga a evolução do robô doméstico como um verdadeiro agente de cuidado ambiental no conceito de Zero Labor Home.
IA além do lar: veículos e espaços comerciais
A empresa também apresentou como sua Inteligência Afetiva está se expandindo para além das casas, promovendo avanços em veículos, ambientes corporativos e instalações comerciais, rumo a um ecossistema totalmente conectado.
- Soluções de IA para veículos: como Experience Architect, a LG transforma os carros em espaços inteligentes e personalizados, apoiados por sua plataforma própria de IA generativa multimodal embarcada. Isso inclui sistemas de rastreamento do olhar, integração de entretenimento entre casa e veículo e displays adaptativos.
- HVAC para a era da IA: as soluções de aquecimento, ventilação e ar-condicionado da LG estão sendo aprimoradas com inteligência artificial, fortalecendo a atuação da empresa em sistemas de resfriamento de alta eficiência para data centers de IA. A LG destaca projetos B2G no Oriente Médio e parcerias com empresas como GRC (resfriamento por imersão) e Flex (infraestrutura para data centers).
Encerrando o evento, o robô LG CLOiD refletiu a promessa da marca Life's Good: "O futuro que compartilhamos hoje é um onde a tecnologia apoia as pessoas de maneira silenciosa e significativa. Com a abordagem da LG de 'IA em Ação', a vida cotidiana se torna melhor, mais humana e com mais significado."
SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.
A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.
SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL
Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.
LIFE'S GOOD
A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.
