LG Electronics mantém liderança global no mercado de TVs OLED e celebra 13 anos de excelência

Liderança global e inovação tecnológica sustentam avanço da LG no segmento de TVs premium

LG Electronics Continues to Lead the Global OLED TV Market, Marking 13 Years of Excellence

SÃO PAULO, 30 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Por 13 anos consecutivos, a LG Electronics permanece na vanguarda da inovação em OLED, moldando o segmento de TVs premium por meio de liderança consistente e avanços tecnológicos contínuos. Com base nos resultados alcançados em 2025, a empresa inicia 2026 com novas tecnologias OLED e aprimoramentos na experiência de visualização, pronta para ditar o ritmo de um setor marcado por rápidas transformações.

LG lidera o mercado global de TVs OLED

OLED

De acordo com a empresa de pesquisa de mercado Omdia, a LG manteve sua posição de liderança no mercado global de TVs OLED em 2025. No mesmo período, os embarques globais de TVs OLED registraram crescimento, evidenciando a contínua migração dos consumidores para telas premium de alto desempenho. À medida que a categoria OLED segue em expansão, a LG reforça sua liderança no segmento.

No Brasil, a LG se destaca como líder no mercado de TVs OLED, reforçando sua forte presença e relevância no país. Enquanto isso, a Europa voltou a se destacar como um dos principais mercados de OLED em 2025, com forte demanda por entretenimento doméstico premium. Nesse cenário, a LG se manteve na liderança da categoria na região, consolidando sua presença em um mercado estratégico.

Além da Europa, a liderança da LG em OLED também se estendeu a outras regiões importantes, incluindo América do Norte e Ásia-Oceania. No Brasil, a empresa também ocupa posição de liderança no segmento de TVs OLED, reforçando sua relevância em um dos mercados mais importantes da América Latina.

Em conjunto, esses resultados refletem a confiança dos consumidores na tecnologia OLED da LG e sua capacidade de atender a diferentes preferências em diversos mercados.

Por que a liderança global em OLED é relevante

O desempenho de 2025 reforça como o OLED se tornou um elemento central no segmento de TVs premium. Os consumidores continuam escolhendo OLED por sua qualidade de imagem imersiva, design elegante e desempenho consistente em diferentes ambientes domésticos. À medida que a categoria evolui, aumentam também as expectativas em relação a brilho, nitidez e design.

Inovação em OLED continua em 2026

Os resultados de 2025 também estabelecem uma base sólida para a linha de TVs OLED evo de 2026, que traz melhorias voltadas a otimizar o desempenho em ambientes mais iluminados, ao mesmo tempo em que oferece ainda mais precisão visual.

A nova tecnologia Cores Hiper Radiantes aprimora a fidelidade de cores e proporciona imagens até 3,9 vezes mais brilhantes do que OLEDs convencionais¹. Esse avanço é impulsionado pelo novo Processador AI Alpha 11 Ger3, com uma NPU aprimorada que viabiliza o Dual AI Engine. Ao executar simultaneamente algoritmos de redução de ruído e preservação de textura, o Dual AI contribui para imagens limpas e detalhadas, evitando a supernitidez ou suavização excessiva frequentemente associadas a processamentos tradicionais.

A LG também conquistou a primeira certificação do setor Reflection Free Premium, concedida pela Intertek², reforçando o desempenho em visualizações sem reflexos. Em conjunto, essas melhorias posicionam as TVs OLED evo de 2026 entre as mais eficientes no controle de reflexos, garantindo qualidade de imagem clara e consistente mesmo em ambientes iluminados e com alto nível de brilho. Ao enfrentar diretamente as condições reais de iluminação, a LG segue aprimorando o OLED como uma tecnologia capaz de oferecer desempenho excepcional em qualquer ambiente doméstico.

A empresa continua expandindo as possibilidades da inovação em TVs premium, tanto em design quanto em qualidade de imagem. A nova Wallpaper OLED evo TV W6 é um exemplo disso, com um perfil ultrafino na faixa de nove milímetros³, resultado de um processo minucioso de miniaturização de componentes e de uma reformulação completa de sua arquitetura interna — tudo sem comprometer a integridade estrutural ou o desempenho visual. Esse avanço foi recentemente reconhecido com um iF Design Award, destacando como a linha Wallpaper combina estética refinada e engenharia avançada.

Ao unir inovação em design com desempenho de imagem de próxima geração, a LG reafirma seu compromisso em avançar a tecnologia OLED e estabelecer novos padrões para o entretenimento doméstico premium.

¹ O brilho pode variar conforme o modelo, tamanho da tela e região. O brilho máximo é até 3,9 vezes superior ao de OLEDs convencionais em janela de 3%, com base em medições internas.

² A refletância é medida como valor SCI (Specular Component Included) a 550 nanômetros, testado de forma independente pela Intertek. O display OLED da LG registra menos de 0,5% de reflexão segundo o método IDMS 11.2.2 com esfera integradora. Os resultados podem variar conforme as condições.

³ A medida real é de 9,95 mm e pode variar ligeiramente conforme as condições de medição.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG , e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

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SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

Life's Good

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

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FONTE LG Electronics Brasil