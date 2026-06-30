Novo monitor LG 120Hz traz nova perspectiva ao Home Office moderno

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LG Electronics Brasil

30 jun, 2026, 14:58 GMT

LG 22U403A-B chega com painel VA, contraste de 4000:1 e até 120Hz, quebrando o limite de 60Hz para unir alta produtividade e entretenimento no home office

SÃO PAULO, 30 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Trabalhar em casa se tornou o padrão para muitas pessoas, e o mesmo espaço usado para planilhas e reuniões durante o dia frequentemente vira o centro de entretenimento e jogos à noite. Pensando em quem precisa de um equipamento versátil e que não cansa a vista, a LG Electronics anuncia o lançamento do monitor LG FHD Home & Office 22U403A-B no mercado brasileiro neste mês de março. O modelo inova ao trazer especificações de alta performance para um formato compacto, ideal para o uso diário.

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Historicamente restritos à taxa de atualização de 60Hz, os monitores orientados à leitura e produtividade ganham uma evolução importante com o novo modelo. O LG 22U403A-B opera com 100Hz nativos, já muito superior ao padrão de outros monitore do segmento, podendo alcançar até 120Hz via overclock de fábrica. Esse salto tecnológico garante um carregamento geométrico e uma rolagem de páginas mais orgânicos e fluidos, aliviando o estresse ligado ao cansaço visual após horas contínuas de uso ao longo da rotina de trabalho.

"Por muito tempo existiu um mito de que o monitor focado em produtividade precisava ser básico, e com o 22U403A-B, a LG quebra essa regra para oferecer uma fluidez visual inédita para a categoria. Queremos que o usuário tenha o conforto e a eficiência máxima para trabalhar o dia todo e, no mesmo equipamento, a agilidade que ele precisa para jogar ou assistir a filmes nas horas de lazer", destaca Leonardo Almeida, gerente sênior de monitores da LG Electronics Brasil.

Além da velocidade inovadora para a categoria, o monitor apresenta um painel de tecnologia VA (Vertical Alignment) de 21,45 polegadas com resolução Full HD (1920 x 1080), além de seu contraste estático profundo de 4000:1, capaz de renderizar tons escuros de notável intensidade. Esta característica proporciona letras mais nítidas contra fundos claros, minimizando a fadiga ocular. O modelo conta ainda com cobertura de 99% do espectro sRGB, suporte a HDR10 e a tecnologia Motion Blur Reduction (MBR) de 1ms, que oculta rastros em imagens em rápido deslocamento.

Como o espaço na mesa costuma ser disputado, o design compacto do 22U403A-B se encaixa perfeitamente em qualquer ambiente, sua usabilidade fica ainda melhor com o aplicativo LG Switch. O software permite dividir a tela em até 6 layouts diferentes com poucos cliques e alternar facilmente entre perfis de trabalho ("Work Mode") e descanso ("Life Mode"). Por fim, para cuidar da saúde dos olhos durante as longas jornadas, a tela já vem com Modo de Leitura (Reader Mode), Flicker Safe (que elimina aquelas cintilações invisíveis que causam dor de cabeça) e o Color Weakness Mode, um filtro inteligente de acessibilidade para usuários com daltonismo.

Os modelos da linha LG FHD e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG, e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

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SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.
A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL
Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

Life's Good
A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

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FONTE LG Electronics Brasil

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