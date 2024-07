LG expõe monitores e projetores na CASACOR 2024

Projetor premium CineBeam Q e o Smart Monitor LG MyView são os destaques da empresa entre os produtos de informática, que combinam perfeitamente com os ambientes

SÃO PAULO, 12 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- Parceira tecnológica exclusiva da CASACOR pelo sétimo ano consecutivo, a LG leva para a CASACOR 2024 os destaques de seu portfólio de monitores e projetores. Os visitantes da mais completa plataforma cultural de arquitetura, paisagismo, arte e design de interiores das Américas poderão conferir de perto as soluções de informática da LG aplicadas aos ambientes do evento, e assim conferir toda a versatilidade e praticidade que os produtos trazem ao dia a dia e às casas dos consumidores.

Projetor LG CineBeam Q na CASACOR 2024. Foto: Divulgação LG

"Estamos felizes em apresentar o projetor CineBeam Q em primeira mão ao público brasileiro durante a CASACOR e também demonstrar o Smart Monitor MyView, lançados recentemente. Os produtos têm tudo para cair no gosto dos consumidores, pois unem tecnologia e um visual incrível que faz toda a diferença no projeto em que forem instalados", afirma Leonardo Almeida, gerente sênior de IT e B2B da LG do Brasil.

LG CineBeam Q 4K

O projetor premium oferece desempenho poderoso, capaz de projetar imagens com resolução 4K UHD (3.840 x 2.160) medindo até 120 polegadas. O projetor já vem equipado com o sistema operacional webOS (o mesmo das TVs da LG), para acesso fácil e intuitivo aos principais aplicativos de streaming (como Netflix, Disney+, Prime Video e YouTube). Os usuários também podem compartilhar facilmente conteúdo de seus dispositivos inteligentes via AirPlay 2 e Miracast.

Equipado com uma fonte de luz laser RGB e as tecnologias de ponta de refinamento de imagem da LG, o modelo oferece imagens excepcionalmente claras e nítidas, com uma taxa de contraste de 450.000:1 e 154% de cobertura da gama de cores DCI-P3. A precisão das cores do CineBeam Q possibilita a exibição de filmes e outros conteúdos com cores ricas e preto puro que adicionam vivacidade a cada cena, exatamente como os cineastas e diretores idealizaram as cenas.

Além disso, o projetor 4K premium da LG vem com ajuste automático de tela, um recurso de foco automático que otimiza o posicionamento e o tamanho da imagem, criando uma experiência de visualização envolvente em qualquer espaço, ao mesmo tempo que elimina a inconveniência do processo de configuração. O aparelho também conta com um conveniente cabo giratório de 360 graus, que possibilita o uso em diversos espaços.

Quando o CineBeam Q não estiver em uso para consumo de conteúdo, os usuários podem ligar a função de mapeamento de imagem Light Drawing, que projeta na parede imagens digitais encantadoras, melhorando a ambientação do espaço com uma iluminação tranquila. Saiba mais sobre o produto no site https://www.lg.com/br/projetores/hu710pb/.

Monitor Smart LG MyView

O produto oferece display Full HD de 32 polegadas e resolução de 1920x1080; permite ao usuário ouvir música, assistir filmes, séries e eventos esportivos preferidos, e ainda trabalhar remotamente sem precisar se conectar a um PC. Com controle remoto e a plataforma webOS integrada, os usuários podem desfrutar de uma experiência personalizada, com acesso a uma variedade de aplicativos de streaming (como Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube e Apple TV), além da compatibilidade com AirPlay 2 e Miracast para espelhamento de tela sem fio.

O monitor também oferece inovações em conectividade, como o AI Concierge, que fornece recomendações de conteúdo com base no histórico de pesquisa por voz, e a integração com outros dispositivos LG por meio do aplicativo LG ThinQ. O Smart Monitor MyView foi reconhecido com o Prêmio de Inovação CES de 2024 por seu design premium, com linhas minimalistas para enriquecer a experiência de uso e otimizar espaço, sendo reconhecido também pela Red Dot Design de 2023 e pelo iF Design Awards de 2023. Para mais informações sobre o produto, acesse https://www.lg.com/br/monitores/smart-monitors/32sr50f-w/.

Projetor CineBeam Smart

O projetor inteligente permite ao usuário transformar diversos espaços em uma experiência cinematográfica. Com design compacto e portátil que cabe na palma da mão, o modelo oferece projeções de até 120 polegadas em resolução Full HD e conta com o sistema operacional webOS (o mesmo das TVs LG) já embarcado.

O projetor é perfeito para quem possui pouco espaço, como em apartamentos menores, mas não abre mão da experiência de consumir conteúdo em uma tela grande. Além de proporcionar um cinema em casa, o projetor também é uma opção para quem é usuário de jogos de esportes, ação aventura, entre outros, permitindo assim uma experiência única em uma tela gigante. Para mais detalhes sobre o produto, acesse https://www.lg.com/br/projetores/pf510q/.

LG CineBeam UHD 4K Curta Distância

Este projetor proporciona uma experiência de cinema em casa. O modelo de curta distância da LG projeta imagens de até 120 polegadas com até 31,7 centímetros de distância da parede. Por ser um dispositivo portátil, se torna dinâmico, permitindo criatividade ao usuário para usá-lo da maneira que melhor atende suas necessidades. O equipamento traz design elegante e compacto, podendo ser instalado em diversos ambientes. Quanto a qualidade de imagem, são intensos 8,3 milhões de pixels, em uma resolução 4K, ou seja, 4 vezes maior que o Full HD proporcionando uma qualidade visual impressionante.

Os projetores CineBeam também possuem o sistema WebOS 6.0 que permite o acesso a uma grande variedade de programas de TV e filmes com uma simples conexão com à sua rede wi-fi. Por fim, suas caixas de som 20W +20W embutidas permitem uma experiência incrível com o som surround, promovendo ao consumidor uma imersão ainda maior de cinema. Para saber mais sobre o produto, acesse o site https://www.lg.com/br/projetores/hu715qw/.

Monitor LG Ergo DualUp

O produto foi projetado para quem deseja ter mais produtividade para nos dias de trabalho. O monitor apresenta design elegante com bordas reduzidas nas laterais e na parte superior podendo ser instalado em diferentes tipos de áreas de trabalho com otimização de espaço e máxima ergonomia ao permitir múltiplas opções de visualização de conteúdos com a tela dupla e de ajustes entre altura, inclinação, giro, pivot, extensão e retração de monitor conforme a necessidade de cada usuário contribuindo para menores níveis de fadiga e maior produtividade durante as atividades.

Além da tela dupla vertical e de permitir a conectividade de até dois PCs simultaneamente dividindo a tela para cada dispositivo com a função Picture-by-Picture em resolução QHD de 2.560 x 2.880 pixels, o novo monitor apresenta formato de 28 polegadas em proporção 16:18, equivalente a dois monitores de 22 polegadas sobrepostos na posição vertical, possui painel Nano IPS, HDR com 98% de fidelidade de cores no padrão DCI-P3 (o mesmo utilizado pela indústria de cinema norte-americana) e sensor para o ajuste de brilho da tela em diferentes condições de iluminação. Saiba mais em https://www.lg.com/br/monitores/monitores-full-hd-qhd/28mq780-b/.

Desconto LG na CASACOR

Para que todos possam desfrutar da tecnologia, do design e da inovação que a LG está exibindo na mostra em suas casas, a empresa está oferecendo um cupom de desconto especial: LGCASACOR10, válido na loja online até 28 de julho de 2024.

Para garantir seu desconto, é simples: basta acessar o site oficial www.lg.com/br/promocoes/casacor2024/, registrar-se no site oficial, escolher o produto desejado e inserir o cupom LGCASACOR10. Pagando com PIX, o cliente recebe mais 5% de desconto.

Não perca essa oportunidade! Consulte o regulamento completo no site da LG e aproveite.

Sobre a CASACOR

Empresa do Grupo Abril, a CASACOR é reconhecida como a mais completa plataforma cultural de arquitetura, paisagismo, arte e design de interiores das Américas. O evento reúne, anualmente, renomados arquitetos, decoradores e paisagistas e em 2024 chega à sua 37ª edição em São Paulo, com 17 praças nacionais (Bahia, Brasília, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Piauí, Ribeirão Preto e Tocantins), e mais quatro internacionais (Miami, Bolívia, Paraguai e Peru).

SERVIÇO:

CASACOR São Paulo 2024

Data: Até 28 de julho de 2024

Local: Conjunto Nacional – Av. Paulista, 2073 – Cerqueira César, São Paulo (SP)

Mais informações: www.casacor.com

Instagram: @casacor_oficial | @casacor_sustentavel

Facebook: facebook.com/casacor oficial

Youtube: www.youtube.com/casacoroficial

Twitter: twitter.com/casacor

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 74 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram uma receita global de mais de 84 bilhões de KRW em 2023. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, componentes e soluções automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes conhecidos em todo o mundo. Visite o site www.LGnewsroom.com para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica na planta de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG fora da Coreia, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 3 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

