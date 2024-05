LG Family Club: conheça a plataforma de benefícios exclusivos para clientes LG no Brasil

Empresa lança programa de fidelidade que transforma a experiência do cliente em uma jornada personalizada

SÃO PAULO, 22 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A LG Electronics acaba de lançar no Brasil o LG Family Club, uma plataforma de benefícios exclusivos para seus clientes. O objetivo é aproximar a marca ainda mais dos consumidores, proporcionando uma experiência de pós-compra personalizada e enriquecedora, oferecendo uma série de vantagens para os membros da comunidade.

LG Family Club. Crédito: Divulgação LG

O programa LG Family Club foi desenvolvido para aprimorar o ecossistema de produtos e serviços oferecidos pela marca no Brasil, levando em conta os diferentes interesses e necessidades das pessoas. Ao fazer parte dessa família, os afiliados terão acesso a uma variedade de benefícios que visam facilitar suas vidas e enriquecer sua experiência com os produtos LG, como um canal de suporte dedicado, vídeos com dicas e tutoriais para ajudar na usabilidade dos produtos; lives apresentadas por especialistas para tirar dúvidas dos clientes, além de concorrer a experiências e cupons de descontos exclusivos.

"O significado de Life's Good para nós é sempre inovar e estamos trazendo essa novidade com vantagens exclusivas para a nossa família, os consumidores da LG. A nossa empresa está sempre à frente e atenta às inovações do mercado e, principalmente às necessidades dos nossos clientes, pois buscamos sempre oferecer as melhores soluções tecnológicas, entendendo que deva ser algo fácil e tangível para todos usufruírem desses benefícios", conclui Sonah Lee, Head de Marketing da LG do Brasil.

Para participar do LG Family Club, basta realizar o cadastro gratuito no site http://lgfamilyclub.com/br/.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2419895/Family_club.jpg

FONTE LG Electronics do Brasil