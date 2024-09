LG lança campanha que enaltece o Preto Perfeito, exclusividade das TVs OLED

Marca também exalta outros diferenciais da linha, como processador inteligente, mais brilho, design e tecnologias Dolby Vision e Atmos

SÃO PAULO, 24 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- As TVs LG OLED trazem uma tecnologia onde cada pixel se auto ilumina, permitindo atingir o preto absoluto nas telas. O resultado é uma escuridão total, que cria um contraste infinito com as cores. Com até 150% a mais de brilho, os televisores proporcionam uma experiência de visualização única que exibe cada detalhe, até mesmo nas cenas mais escuras. E, para ressaltar ainda mais as exclusividades da linha OLED, a LG do Brasil começa o mês de setembro apresentando sua mais nova campanha, que destaca a incomparável qualidade de imagem, com foco para o preto perfeito.

Campanha Preto Perfeito/ Crédito: Divulgação LG

Além do preto perfeito, a campanha também destaca o design Ultra Slim e a experiência imersiva em definição e som, que proporciona um verdadeiro cinema dentro de casa. "Seja para os cinéfilos, gamers ou fãs de esportes, as TVs LG OLED entregam uma qualidade espetacular em suas imagens. Nosso objetivo é sempre levar o conceito de 'Life is Good' para o lar de nossos clientes", conclui o executivo.

Para mais informações, acesse: https://www.lg.com/br/tvs-e-soundbars/oled-evo

LG OLED evo G4: Tela surpreendente com 150% mais brilho

A LG OLED evo G4 apresenta o avançado processador α11, é a TV OLED mais poderosa da marca. A novidade conta com um salto significativo em performance: 6,7 vezes mais potência em IA, 7,7 vezes mais avanço gráfico e 2,8 vezes mais velocidade de CPU. Com um Intensificador de Brilho Máximo, é possível aumentar o brilho em até 150%2. O produto também possui uma Personalização com AI, que ajusta a imagem com base nas preferências do usuário, enquanto Som AI Pro cria uma experiência sonora envolvente com mixagem virtual de 11.1.2 canais. O design refinado com o One Wall Design, uma instalação rente à parede, oferece um visual minimalista, e a conectividade permite controle por comandos de voz.

Mais informações no site da marca: LG OLED evo G4.

LG OLED evo C4: A mais vendida

O modelo C de 2024 chega ao mercado com o Processador AI α9 Gen 7, oferecendo um desempenho aprimorado com IA 1,5 vezes mais potente, gráficos 4,5 vezes mais avançados e uma CPU 2,2 vezes mais rápida. A TV destaca-se pelo Intensificador de Brilho e Pico Duplo HDR, proporcionando até 30% mais brilho e um contraste superior. O design Ultraslim mantém a elegância com extremidades finas e uma base sofisticada. A integração com soundbars é otimizada pelo recurso WOW Orchestra, que sincroniza o som para uma experiência imersiva, enquanto o suporte WOWCAST e a interface WOW facilitam o controle da soundbar. O conceito de "Casa inteligente" é reforçado com o Home Hub, que conecta todos os aparelhos smart da casa via LG ThinQ ou produtos certificados OCF e matter.

Mais informações no site da marca: LG OLED evo C4.

¹ LG OLED TV é a marca OLED mais vendida no mundo desde 2013. Referência: Com base em dados de embarques de painel de 2013 a 2023. Fonte Omdia (www.omdia.com). Tal informação não constitui uma recomendação ou endosso pela LG Electronics. Para mais informações sobre o produto e suas funções acesse www.LG.com/br

2 O modelo G4 possui até 150% mais brilho do que uma OLED convencional (B4) em picos de brilho e até 70% mais brilho em cenas claras. Enquanto a C4 possui 30% mais brilho nos modelos de 55, 65, 77 e 83 polegadas.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 74 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram uma receita global de mais de 84 bilhões de KRW em 2023. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, componentes e soluções automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes conhecidos em todo o mundo. Visite o site www.LGnewsroom.com para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica na planta de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG fora da Coreia, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 3 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

