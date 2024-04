LG lança divertida campanha Ex-Washers para incentivar a troca pela nova linha de Lava e Seca Smart

Ação lúdica criada pela AlmapBBDO sugere novos usos para as peças antigas, além de desconto para adquirir os novos modelos

SÃO PAULO, 23 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A LG acaba de lançar a divertida campanha de marketing Ex-Washers com objetivo de transformar a maneira como os consumidores veem sua lavanderia. Focada em mídias online e redes sociais, a ação tem como objetivo incentivar os consumidores a trocarem suas máquinas antigas pelas recém-lançadas Lava e Seca Smart LG, agora com mais capacidade e o mesmo design compacto, repleta de recursos avançados, como Inteligência Artificial, que elevam a experiência de lavagem a um novo patamar. A campanha ganhou um site promocional no link www.lg.com/br/ex-washers .

Campanha Ex-Washer divulga a nova linha de Lava e Seca Smart LG. Crédito: Divulgação LG

Com o mote "A Evolução da Sua Lavanderia", a campanha adota um tom lúdico e criativo, e sugere novos propósitos para as máquinas de lavar antigas com abertura superior, incentivando os consumidores a ressignificarem seus velhos eletrodomésticos e destinarem corretamente esses equipamentos. Enquanto isso, abrem espaço para a nova linha de Lava e Seca Smart LG com abertura frontal e mais capacidade - 12kg e 14kg –, mas com as mesmas dimensões compactas de um produto de 11kg.

A campanha Ex-Washers mostra uma máquina antiga e barulhenta que encontrou um novo talento fora da lavanderia, virando uma bateria de uma banda. As antigas peças também se tornam casinha para pets, frigobar para bebidas e até mesmo um vaso de plantas para o jardim. Para incentivar a troca pela nova Lava e Seca Smart LG, a empresa está oferecendo cupons de desconto especiais para quem acessar a página promocional (www.lg.com/br/ex-washers) e se cadastrar para a compra dos novos modelos.

"Estamos comprometidos em oferecer produtos de alta tecnologia que simplifiquem a vida diária e aprimorem a experiência do usuário", explica Rodrygo Silveira, gerente de produtos de Linha Branca da LG do Brasil. "Com essa campanha, queremos mostrar como a tecnologia pode transformar até mesmo a tarefa mais rotineira em algo divertido e inovador. Por isso, oferecemos desconto para quem deseja trocar as máquinas antigas por uma nova LG e ainda disponibilizamos o descarte responsável por meio da Coleta Inteligente", finaliza.

Criada pela AlmapBBDO e com veiculação até 30 de junho, a campanha terá um Desafio no TikTok, playlists patrocinadas no Spotify, incluindo a criação de uma trilha sonora exclusiva para a campanha, além de conteúdo no Instagram, Facebook, Youtube, GDN e DV360. O público-alvo é formado por pessoas de ambos os sexos, entre 25 e 54 anos, interessadas em tecnologia, meio ambiente, turismo, decoração, entretenimento e cultura, especialmente para quem estiver buscando uma nova casa ou reformando a atual

Coleta Inteligente LG

Um ponto crucial nos produtos da LG é o compromisso com a sustentabilidade. Além de proporcionar maior eficiência energética e no consumo de água em seus modelos de Lava e Seca Smart LG, a empresa disponibiliza a Coleta Inteligente. Por meio dela é possível encontrar pontos de coleta para destinação correta dos eletrodomésticos antigos, promovendo o descarte correto e responsável desses produtos. Confira o local mais próximo no site www.lg.com/br/suporte/coleta-seletiva .

