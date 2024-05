LG lança micro-ondas inteligente com integração via app ThinQ e novo design

Por meio da conectividade Wi-Fi, novo modelo LG NeoChef possibilita o preparo de pratos congelados Sadia através do smartphone

SÃO PAULO, 29 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A LG traz ao mercado brasileiro o novo micro-ondas LG NeoChef, disponível em dois designs: NeoChef Design Onebody e NeoChef Design Divided. Desenvolvido para unir funcionalidades de última geração e um design elegante, o produto oferece versatilidade para atender às diversas necessidades da cozinha doméstica moderna.

Novo micro-ondas NeoChef Design Onebody. Crédito: Divulgação LG

Este novo modelo traz consigo a inovadora função Scan to Cook, exclusiva do modelo LG NeoChef Onebody, integrada ao aplicativo LG ThinQ via Wi-Fi. Através de uma parceria exclusiva com a BRF, basta o consumidor escanear o código de barras de pratos congelados da Sadia e Perdigão e o micro-ondas automaticamente programa a potência e tempo de preparo, tornando o processo de preparo de refeições mais rápido e fácil.

"Com o micro-ondas LG NeoChef estamos comprometidos em levar a mais avançada tecnologia e design sofisticado diretamente para o coração da casa do brasileiro, que é a cozinha. A LG está empenhada em tornar o preparo de alimentos mais eficiente ao consumidor, tornando essa experiência cada vez mais fácil e prática", comenta Rodrygo Silveira, gerente de produtos de Linha Branca da LG do Brasil.

Com 30 litros de capacidade e tamanho compacto, a linha LG NeoChef é uma solução versátil e prática para qualquer cozinha e para as mais diversas necessidades culinárias do dia a dia. Esse espaço é suficiente para acomodar uma variedade de pratos e recipientes de diferentes tamanhos, apresentando flexibilidade para cozinhar, aquecer ou descongelar alimentos eficientemente. Além disso, os novos micro-ondas LG NeoChef trazem um novo design, com acabamento espelhado, premium e sofisticado que se destaca em qualquer ambiente culinário, seguindo as tendências atuais.

"O significado de Life's Good para nós é sempre inovar e estamos trazendo essa novidade para todos os consumidores da LG. A nossa empresa está sempre à frente e atenta às inovações do mercado e, principalmente às necessidades dos nossos clientes", conclui Sonah Lee, Head de Marketing da LG do Brasil.

Com o exclusivo grill de quartzo embutido da LG, grelhar os alimentos até o ponto ideal se tornou uma tarefa simples. Isso proporciona sabores únicos às refeições e garante uma segurança adicional durante o preparo dos alimentos. E como maneira de tranquilizar os usuários, o recurso Smart Diagnosis embarcado possibilita um diagnóstico rápido e fácil, em caso de eventuais problemas de funcionamento.

Outro diferencial do produto é o revestimento Limpa Fácil que dispensa grandes esforços e evita o uso de produtos químicos agressivos, permitindo que o micro-ondas esteja sempre limpo e higienizado de forma bastante simples. Com apenas um pano úmido, é possível retirar alimentos e respingos das paredes internas do aparelho. Para mais informações sobre o micro-ondas LG NeoChef, acesse o site www.lg.com/br/fornos-microondas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2425166/Release_MWO.jpg

