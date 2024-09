LG lança Monitor Gamer UltraGear OLED Curvo com tecnologia de ponta para jogadores de alto desempenho

Com produção local e design curvo imersivo, o novo monitor oferece brilho intenso, experiência de jogo ultrarrealista e uma proporção de tela ideal para competições.

SÃO PAULO, 19 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Desenvolvido especialmente para os players e criadores de conteúdo que desejam alta performance e qualidade, o novo Monitor Gamer LG UltraGear OLED Curvo acaba de chegar ao mercado. Equipado com tela OLED curva de 45 polegadas e curvatura de 800R, o modelo 45GS95QE oferece experiência visual extremamente envolvente, colocando o usuário no centro da ação. Com proporção UltraWide 21:9, a tela proporciona um campo de visão ampliado, ideal para jogos shooters em primeira pessoa, simuladores de corrida e estratégia, tanto em modo multiplayer como single player, onde cada detalhe é crucial.

Novo Monitor Gamer LG UltraGear OLED Curvo 45’’. Crédito: Divulgação LG

"A linha de monitores LG UltraGear é amplamente reconhecida pelos gamers por sua performance e qualidade. Com o lançamento do Monitor Gamer LG UltraGear OLED Curvo reforçamos nosso compromisso de oferecer a mais alta tecnologia e elevar a experiência dos nossos consumidores", ressalta Leonardo Almeida, gerente-sênior de IT e B2B da LG do Brasil.

Imersão total com curvatura perfeita e brilho incomparável

A tela de 45 polegadas UltraWide QHD OLED traz uma curvatura perfeita (800R) para uma experiência totalmente imersiva. Com proporção 21:9, o monitor permite uma visão panorâmica oferecendo uma tela 30% mais ampla em comparação ao formato 16:9. Isso significa que os gamers podem explorar cada detalhe dos cenários, tornando a experiência de jogo ainda mais realista e envolvente.

A tecnologia Micro Lens Array+ eleva o brilho da tela em até 37,5% em comparação aos modelos tradicionais, destacando cores vibrantes e proporcionando uma qualidade de imagem excepcional, mesmo em ambientes com muita luz ou completamente escuros. O DisplayHDR True Black 400, aliado à cobertura de 98,5% do espaço de cores DCI-P3, assegura que as cores sejam reproduzidas com precisão, oferecendo uma profundidade e contraste incomparáveis. Isso resulta em uma visualização mais realista e detalhada, ideal para jogos com gráficos complexos e cenas escuras.

Desempenho veloz e preciso para jogos competitivos

O monitor possui uma taxa de atualização de 240Hz, uma das mais altas do mercado, que, em conjunto com o tempo de resposta ultrarrápido de 0,03ms (GtG), elimina praticamente todos os efeitos de ghosting e motion blur. Isso significa que os jogadores podem desfrutar de uma jogabilidade extremamente fluida, reagindo instantaneamente aos movimentos e comandos, o que é crucial em competições de alto nível.

A compatibilidade com as tecnologias NVIDIA® G-SYNC® e AMD FreeSync™ Premium Pro, além das certificações VESA AdaptiveSync e VESA ClearMR 13000, garante uma sincronia perfeita entre o monitor e a placa de vídeo, eliminando problemas como screen tearing e stuttering, comuns em jogos de ação rápida.

Recursos adicionais como Dynamic Action Sync, que reduz o input lag, Black Stabilizer, que melhora a visibilidade em áreas escuras, Crosshair, que facilita a mira em jogos de tiro, e o contador de FPS, que monitora o desempenho do jogo em tempo real, conferem ao LG UltraGear OLED Curvo uma série de vantagens competitivas. Esses recursos tornam o monitor não apenas uma ferramenta para jogos, mas também um dispositivo de alta performance para criadores de conteúdo que precisam de precisão e qualidade visual em seu trabalho.

"Essa combinação de tecnologias oferece vantagem significativa nos jogos, permitindo que os gamers tenham desempenho superior, especialmente em títulos competitivos", destaca Almeida.

Qualidade visual e sonora com mais segurança e eficiência

O monitor suporta uma taxa de atualização de até 240Hz tanto via DisplayPort quanto HDMI, garantindo uma experiência visual de altíssima qualidade, independentemente da conexão utilizada. A certificação antirreflexo do LG UltraGear OLED Curvo assegura que a tela permaneça visível em qualquer condição de iluminação, evitando distrações e permitindo que os jogadores mantenham o foco durante o jogo.

Para proteger a saúde visual dos usuários, a LG incorporou a tecnologia Live Color Low Blue Light, que reduz a emissão de luz azul, minimizando o cansaço ocular sem sacrificar a qualidade das cores. Além disso, a função OLED Care desempenha um papel fundamental na manutenção da integridade da tela, prevenindo o burn-in e prolongando a vida útil do monitor, mesmo em uso intenso.

O monitor também se destaca pela qualidade sonora, com uma saída para fone de ouvido de 4 polos equipada com a tecnologia DTS Headphone, que oferece uma experiência de áudio 3D imersiva. Esse recurso é particularmente valioso para jogadores que dependem do som direcional para se destacar em jogos competitivos. A interface intuitiva On-Screen Display e OnScreen Control permite que os usuários personalizem suas configurações de maneira rápida e eficiente, ajustando desde parâmetros básicos até os mais avançados, como a criação de atalhos para funções frequentes.

Design sofisticado

O design do LG UltraGear OLED Curvo é pensado para atender às demandas estéticas e funcionais dos gamers. Com uma nova iluminação hexagonal e um design sem bordas, o monitor se integra perfeitamente a qualquer setup, enquanto a base ajustável permite a personalização completa da posição do monitor, oferecendo conforto durante longas sessões de jogo. A opção de ajuste de altura, inclinação e giro possibilita uma ergonomia ideal, adaptando-se a qualquer tipo de jogador.

Funcionalidade para criadores de conteúdo

Para os criadores de conteúdo, a funcionalidade PBP & PIP (Picture-by-Picture e Picture in Picture) permite que até duas fontes de vídeo sejam exibidas simultaneamente, facilitando multitarefas como transmissão e edição de vídeos ao mesmo tempo. Além disso, a saída de fone de ouvido de quatro polos com DTS Headphone oferece um som imersivo e tridimensional, essencial para uma experiência de áudio profissional durante transmissões ao vivo.

O produto chega ao mercado pelo valor de R$ 9.999,00. Para saber mais detalhes do Monitor Gamer UltraGear OLED Curvo 45", acesse o link.

Especificações técnicas:

Monitor Gamer LG UltraGear OLED Curvo – 45GS95QE-B

EXIBIÇÃO

Tamanho [polegadas]: 45"

Proporção: 21:9

Tipo de painel: OLED Curvo

Tempo de resposta: 0.03ms (GtG)

Resolução: WQHD (3440 x 1440) (21:9

Profundidade de cor (número de cores): 1.07B

Ângulo de visão (CR≥10): 178º(R/L), 178º(U/D)

Brilho (típ.) [cd/m²]: 800cd/m² (@HDR 10% APL) (típ.)

Relação de contraste (Tipo): 1500000:1 (típ.)

Gama de cores (Typ.): DCI-P3 98.5% (CIE1976)

Curvatura: 800R

Taxa de atualização (máx.) [Hz]: 240Hz

Tratamento de Superfície: Antirreflexo

CONECTIVIDADE

HDMI: Sim (2ea)

DisplayPort: Sim (2ea)

Versão DP: 1.4

Porta USB Downstream: Sim (2ea/ver3.0)

Porta USB Upstream: Sim (1ea/ver3.0)

CARACTERÍSTICAS

AMD FreeSync™: Sim

Cor calibrada na fábrica: Sim

PIP: Sim

PBP: Sim (2)

NVIDIA G-Sync™: Sim

Calibração HW: Sim (pronta)

Contador de FPS: Sim

Tecnologia de redução de desfoque de movimento: Sim

Interruptor de entrada automática: Sim

Iluminação LED RGB: Iluminação Hexagonal

Efeito HDR: Sim

MECÂNICA

Exibir ajustes de posição: Inclinação (1°~15°) | Altura (120mm) | Giro Lateral Swivel (-10~10°)

Montável na parede [mm]: 100 x 100 mm

Design sem bordas: Sim

Suporte 1Click: Sim

SOM

DTS HP: X: Sim

PODER

Consumo de energia (típ.): 57.5W

Consumo de energia (DC Off): 20V 13.5A

Entrada CA: Bivolt 100~240V (50/60Hz)

Tipo: Adaptador externo

ACESSÓRIO

HDMI: Sim

Outros: (Acessórios): DisplayPort

Adaptador: Sim

Cabo de alimentação: Sim

