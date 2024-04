LG lança monitor smart MyView no mercado brasileiro

O Monitor Smart da LG vem com sistema webOS e acesso a serviços de streamings de vídeo e música, conectividade via aplicativo LG ThinQ, além de permitir trabalho remoto

SÃO PAULO, 22 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A LG Electronics traz ao mercado brasileiro seu monitor Smart LG MyView. Com ele, o usuário pode realizar diversas tarefas, como assistir filmes, séries, eventos esportivos preferidos e ouvir música via aplicativos de streaming, e ainda trabalhar remotamente sem precisar se conectar a um PC.

O novo monitor smart LG MyView Smart é completo para diversão e produtividade. Crédito: Divulgação LG.

O monitor Smart LG MyView Full HD chega ao Brasil reconhecido com o Prêmio de Inovação CES de 2024 por seu design premium, com linhas minimalistas para enriquecer a experiência de uso e otimizar espaço, sendo reconhecido também pela Red Dot Design de 2023 e pelo iF Design Awards de 2023.

Produtividade e entretenimento são potencializados no LG MyView (32SR50F-W). O lançamento conta com a plataforma webOS integrada, a mesma das TVs da marca, proporcionando experiência personalizada dada a sua interface intuitiva e ampla variedade de recursos fáceis de usar, inclusive via controle remoto, seja para o home office via aplicativos profissionais e de organização de rotinas por cloud, ou para os momentos de lazer com múltiplas opções de conectividade oferecendo acesso aos principais aplicativos de serviços de streaming como Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube e Apple TV, além da compatibilidade com AirPlay 2 e Miracast para espelhamento de tela sem fio.

Segundo Leonardo Almeida, gerente sênior de IT e B2B da LG Brasil, o lançamento conecta os consumidores às últimas tendências tecnológicas e de consumo: "Estamos muito felizes com o lançamento do monitor Smart LG MyView no mercado brasileiro. Integramos e potencializamos as possibilidades de produtividade e entretenimento para a vida dos nossos consumidores a partir de um único produto", considera Almeida.

Além dos recursos disponíveis mencionados acima, o produto também oferece inovações em conectividade: com o AI Concierge. Com ele, o usuário recebe recomendações de novos conteúdos para assistir com base no seu histórico de pesquisa por voz. Para quem possui outros eletrodomésticos ou eletroeletrônicos da LG em casa, é possível organizar a rotina e otimizar tempo, gerenciando e enviando comandos para os aparelhos por meio do aplicativo LG ThinQ direto do painel do monitor, usando o controle remoto.

O monitor inteligente é equipado com display Full HD de 32", com resolução de 1920x1080, que oferece boa qualidade de imagem, proporcionando precisão de cores, contraste visual e nitidez, garantindo excelente custo-benefício, além de permitir que o usuário desfrute de ângulos amplos de até 178 graus.

O novo monitor Smart LG MyView tem preço sugerido de R$ 1.799,00. Para mais detalhes sobre o produto, acesse o site da LG.

Especificações técnicas:

Modelo: 32SR50F-W

Cor: Branco

Dimensões com base (L x A x P): 731.8mm X 521.2mm X 209.9mm

Peso com base: 6.6kg

Tela: 32" IPS

Ajustes de Posição: Inclinação (-5º ~ 15º)

Ângulo de Visão: 178º (R/L) / 178º (U/D)

Resolução Máxima: 1920 x 1080

Brilho: 250 cd/m² (típ.)

Contraste: 1200:1 (típ.)

Tempo de Resposta: 8ms

Taxa de Atualização: 60Hz

Gama de cores: sRGB 99% (CIE1931)

Profundidade de Cores (nº de cores): 16.7M

HDMI: Sim (2ea)

USB-A: 2.0 (2ea)

Consumo de Energia: 30W (típ.)

Fonte: Adaptador externo

Controle remoto: Sim

Auto Falante: Sim (5W x2 )

Smart webOS 23: Sim

Bluetooth: Sim

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

