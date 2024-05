LG lança Monitor Ultra UHD 4K de 32 polegadas no Brasil

O lançamento oferece qualidade de imagem superior e alta fidelidade para até 1 bilhão de cores

SÃO PAULO, 23 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A LG Electronics acaba de lançar no Brasil mais um monitor com resolução 4K. O Monitor LG Ultra 4K 32" (32UR500-B) atende a diferentes categorias de profissionais como editores de vídeo, animação e imagem; fotógrafos; designers e publishers; arquitetos e criadores de conteúdo digital que necessitam de monitores com alta qualidade de imagens e fidelidade de cores para executarem suas atividades.

Monitor LG Ultra UHD 32” 4K. Foto: Divulgação LG.

O monitor 4K da LG Electronics apresenta tela praticamente sem bordas sendo capaz de reproduzir o espectro de até 1 bilhão de cores com excelente qualidade de imagem em UHD (3840x2160); reprodução de conteúdo em HDR10 e 90% de fidelidade de cores no padrão DCI-P3, o mesmo da indústria cinematográfica norte-americana.

Além dos recursos disponíveis mencionados acima, o Monitor LG Ultra 4K 32" da LG conta ainda com som estéreo MaxxAudio® (5W x2) para maior imersão sonora; e os recursos AMD FreeSync™, Dynamic Action Sync e Black Stabilizer para garantir movimentos suaves e fluídos durante a edição dos frames ou para o momento de diversão em jogos de console.

A compatibilidade com os softwares OnScreen Control e Dual Controller permitem controlar várias configurações de exibição do painel com apenas alguns cliques do mouse, em uma interface simples e didática, e alternar a visualização de conteúdo de diferentes dispositivos conectados às portas HDMI/Display Port do monitor. Com o Screen Split, também é possível dividir a área de exibição, elevando a produtividade do usuário ao editar fotos, vídeos e muito mais.

O novo monitor conta com o suporte One Click, facilitando a instalação do monitor sem a necessidade de outros equipamentos e ajuste de inclinação da tela (de -5° a 15°) para uma melhor posição ergonômica.

Possui características para o conforto visual durante a utilização: a partir da função Reader Mode, os consumidores podem ajustar a temperatura de cor e a luminância para contribuir com a redução dos niveis de fadiga ocular; e o Flicker Safe controla a intensidade de brilho (cintilância) do monitor praticamente imperceptível ao olho humano, ajudando assim a reduzir a tensão ocular.

Para Leonardo Almeida, gerente sênior de IT e B2B da LG Brasil, o lançamento reforça a presença da LG no segmento de monitores 4K: "O lançamento do LG Ultra 4K de 32'' reflete o compromisso da LG em ampliar a nossa oferta da linha de monitores de alta resolução no mercado brasileiro", declara Almeida.

Com preço sugerido de R$ 1.999, mais informações sobre o Monitor LG Ultra UHD 4K de 32'' podem ser encontradas no site da LG.

LANÇAMENTOS RECENTES

A LG Electronics lançou recentemente no Brasil dois novos monitores que facilitam e muito as tarefas e o dia a dia do usuário, com muita conectividade e qualidade. Os produtos possuem características únicas para atender às necessidades dos consumidores em diferentes contextos.

Smart LG MyView (32SR50F-W): Com display Full HD de 32 polegadas e resolução de 1920x1080, permite ao usuário ouvir música, assistir filmes, séries e eventos esportivos preferidos, e ainda trabalhar remotamente sem precisar se conectar a um PC. Com controle remoto e a plataforma webOS integrada, os usuários podem desfrutar de uma experiência personalizada, com acesso a uma variedade de aplicativos de streaming. Além disso, o monitor Smart LG MyView oferece inovações em conectividade, como o AI Concierge, que fornece recomendações de conteúdo com base no histórico de pesquisa por voz, e a integração com outros dispositivos LG por meio do aplicativo LG ThinQ. Para mais detalhes sobre o produto, acesse o site da LG .

UltraWide™ Curvo ™ 34" (34WR50QC-B): Com design praticamente sem bordas, o novo UltraWide tem resolução QuadHD, excelente resolução, qualidade de imagem em WQHD (3440 x 1440), e curvatura de 1800R em formato ultrawide 21:9. É ideal para usuários que buscam aumento da produtividade durante suas atividades (como designers, editores de vídeo e imagem, arquitetos e engenheiros, day traders, finanças e economia) ao oferecer maior área visual para tarefas do dia a dia (até 30% a mais de tela em comparação aos monitores convencionais), em ambientes de trabalho, coworking ou home office, além de possibilitar a visualização de múltiplos conteúdos e programas ao mesmo tempo, com a função Picture By Picture (PBP). Para mais detalhes sobre o produto, acesse o site da LG .

Especificações técnicas Monitor LG Ultra 4K 32:

Modelo: 32UR500-B

Cor: Preto

Tipo de Tela: VA

Ângulo de Visão: 178º (R/L) / 178º (U/D)

Resolução Máxima: 3840 x 2160 (16:9)

Brilho: 250 cd/m² (típ.)

Contraste: 3000:1 (típ.)

Tempo de Resposta: 4ms (GtG mais rápido)

Taxa de Atualização: 60Hz

Gama de cores: DCI-P3 90% (CIE1976)

Profundidade de Cores (nº de cores): 1.07B

Distância entre pixels: 0.06053 x 0.18159mm

HDMI: Sim (2ea)

DisplayPort: Sim (1ea)

Maxx Audio: Sim (5W x2)

HDR: HDR 10

Modo Leitura: Sim

Flicker Safe: Sim

Color Weakness: Sim

Super Resolução+: Sim

AMD FreeSync™: FreeSync

Black Stabilizer: Sim

Dynamic Action Sync: Sim

OnScreen Control: Sim

Dual Controller: Sim

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2419794/LG_UHD_Monitor_4K_32UR500_B.jpg

FONTE LG Electronics do Brasil