LG lança o primeiro monitor para jogos 5K2K dobrável do mundo, vencedor de três prêmios na CES 2025

A empresa redefine os monitores de jogos premium com a série UltraGear GX9, oferecendo imersão, flexibilidade e recursos inteligentes incomparáveis

SÃO PAULO, 7 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG) reforça sua liderança no mercado de monitores OLED premium para jogos com a série LG UltraGear™ GX9, que será apresentada oficialmente na CES 2025, em janeiro. A nova linha traz destaques como o modelo 45GX990A, vencedor de três prêmios de inovação na CES 2025, incluindo o cobiçado "Best of Innovation", além de um monitor de jogos inteligente all-in-one com tecnologia LG webOS. Esses reconhecimentos reafirmam o compromisso da LG em entregar soluções de alta qualidade e inovação para o mercado gamer.

Desenvolvida para oferecer uma experiência imersiva sem precedentes, a série UltraGear GX9 traz painéis curvos com a avançada tecnologia WOLED da LG, que combina alto brilho, pretos profundos e cores vibrantes em um design com curvatura otimizada. Além disso, a certificação para baixa emissão de luz azul proporciona maior conforto visual, reduzindo a fadiga ocular em longas sessões de uso. O revestimento Anti-Glare & Low Reflection (AGLR) também minimiza reflexos, garantindo excelente visibilidade mesmo em ambientes mais iluminados.

Imersão máxima com monitores 5K2K de 45 polegadas

Os modelos 45GX990A e 45GX950A chegam como os primeiros monitores OLED de 45 polegadas no formato 21:9 com resolução ultra-alta de 5K2K (5.120 x 2.160), elevando o nível de imersão nos jogos. Enquanto oferecem uma experiência mais envolvente que as telas tradicionais de 16:9, esses monitores mantêm maior compatibilidade de conteúdo em relação aos formatos ultrawide de 32:9. Com um espaço de tela generoso, eles são ideais não só para jogos, mas também para diversas aplicações, como produtividade e multitarefa.

Ambos os modelos contam com a tecnologia Dual-Mode de segunda geração da LG, permitindo aos usuários personalizar proporções de tela (21:9 ou 16:9) e tamanhos de imagem (39, 34 ou 27 polegadas) com alternância rápida entre combinações pré-definidas de resolução e taxa de atualização. São oito opções de configuração para atender às preferências individuais e adaptar-se a diferentes gêneros de jogos, como FPS, RPG, MOBA e simuladores de corrida.

O primeiro monitor para jogos 5K2K dobrável do mundo

O LG UltraGear OLED Foldable Gaming Monitor (modelo 45GX990A) se destaca como o primeiro monitor OLED dobrável com resolução 5K2K do mercado. Com uma tela de 45 polegadas que pode ser ajustada entre o formato completamente plano e uma curvatura de 900R, ele oferece flexibilidade incomparável para aprimorar a experiência do usuário. Além disso, sua funcionalidade Dual-Mode atualizada facilita a alternância entre configurações de tela e permite ajustes personalizados de proporção e tamanho da imagem. Com um tempo de resposta ultrarrápido de 0,03 ms (GtG), o monitor garante jogabilidade fluida e imersiva.

Desempenho excepcional com curvatura 800R e conectividade avançada

O 45GX950A, por sua vez, traz uma tela curva com 800R de curvatura e a mesma resolução 5K2K, entregando imagens impressionantes com as cores vibrantes e contraste excepcional característicos dos OLEDs da LG. Seu design sem bordas nos quatro lados, aliado a molduras finas, proporciona maior sensação de imersão e um toque de elegância à configuração de qualquer gamer. Com uma densidade de 125 pixels por polegada (PPI) e layout de subpixels RGWB, o monitor oferece excelente legibilidade de texto e aprimora atividades como edição de documentos e navegação em sites.

Tanto o 45GX950A quanto o 45GX990A contam com suporte ao DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 e USB-C com fornecimento de energia de 90 W, garantindo compatibilidade com as placas gráficas mais recentes e recursos como taxa de atualização variável (VRR). Certificados pela NVIDIA G-SYNC® e AMD FreeSync™ Premium Pro, ambos reduzem o efeito de tearing, oferecendo uma experiência de jogo mais responsiva e fluida.

Uma nova abordagem para jogos e entretenimento

Outro destaque da linha é o LG UltraGear 39GX90SA, desenvolvido para entregar excelência em jogos e streaming. Equipado com a tecnologia webOS, ele funciona como um hub de entretenimento completo, permitindo acesso direto a serviços de streaming sem necessidade de PC ou decodificador. Sua tela OLED curva de 39 polegadas (800R) no formato 21:9 combina pretos profundos e cores vibrantes, sendo ideal tanto para jogos AAA quanto para filmes e séries em HDR. Com conectividade USB Type-C e um suporte compacto e ergonômico, o modelo também mantém o espaço da mesa organizado.

"A série UltraGear GX9 estabelece um novo padrão para monitores OLED gamers, unindo tecnologia de ponta a recursos inteligentes que transformam e ampliam a experiência do usuário", afirma YS Lee, vice-presidente e chefe da Unidade de Negócios de TI da LG Media Entertainment Solution Company. "Com inovações como os primeiros monitores OLED 5K2K dobráveis e opções inteligentes com webOS, a linha GX9 foi projetada para oferecer o máximo valor e diversão aos nossos clientes."

1 A partir de dezembro de 2024.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 74 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle Component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram uma receita global de mais de 84 bilhões de KRW em 2023. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, componentes e soluções automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes conhecidos em todo o mundo. Visite o site www.LGnewsroom.com para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica na planta de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG fora da Coreia, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 3 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG

Site: http://www.lg.com/br

Instagram: https://www.instagram.com/lgbrasil/

Twitter: http://twitter.com/lgdobrasil

YouTube: http://www.youtube.com/lgdobrasil

Facebook: http://www.facebook.com/lgdobrasil

Linkedin: www.linkedin.com/company/lg-electronics-brasil

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2592652/UltraGearGX9.jpg

FONTE LG Electronics do Brasil