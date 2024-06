LG lança projetor ultraportátil CineBeam Q no mercado brasileiro

Lançado na CASACOR 2024, o CineBeam Q da LG oferece até 120 polegadas de projeção a laser em 4K

SÃO PAULO, 27 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A LG traz ao mercado brasileiro seu Projetor ultraportátil LG CineBeam Q, modelo mundial da marca. Com ele é possível projetar até 120 polegadas a laser, em resolução 4K UHD com fidelidade impressionante de cores de 154% no padrão DCI-P3, o mesmo da indústria de cinema norte-americana.

LG CineBeam Q tem excelente qualidade de imagem, ajuste automático de foco e projeção, múltiplos recursos de conectividade smart, design único e ultraportabilidade para tornar a experiência de cinema premium, onde estiver. Foto: Divulgação LG

O novo projetor premium da LG proporciona uma experiência de visualização envolvente e inovadora em qualquer espaço: ao posicionar o CineBeam Q para o local desejado, o foco e tamanho da projeção se ajustam automaticamente eliminando a inconveniência do processo de configuração. E, com a alça giratória de 360 graus é possível explorar diversos ângulos de projeção indo além do padrão convencional.

Com design único e minimalista, o CineBeam Q integra-se como um fascinante objeto de arte acrescentando elegância e sofisticação a decoração de interiores e ambientes, sem deixar a funcionalidade de lado: com apenas 1.5Kg, o projetor premium ultraportátil da LG pode ser facilmente transportado e utilizado em diferentes espaços.

Com o LG CineBeam Q, a experiência de entretenimento se torna premium a partir dos múltiplos recursos de conectividade: o lançamento conta com a plataforma smart webOS integrada, a mesma das TVs da marca, para acesso fácil e intuitivo aos principais aplicativos de serviços de streaming, como Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube e Apple TV. Além disso, é possível realizar o espelhamento de tela pela compatibilidade com AirPlay 2 e Miracast para dispositivos IOS e Android e potencializar a experiência sonora pela conectividade simultânea com até duas caixas de som bluetooth.

A experiência de cinema se torna completa no LG CineBeam Q com a fonte de luz a laser que garante maior precisão de cores durante a projeção para a exibição de filmes e outros conteúdos com cores ricas e níveis profundos de contraste para transmitir vivacidade a cada cena, exatamente como os cineastas idealizaram cada cena.

A novidade pode ser encontrada no espaço da LG na CASACOR 2024, a mais completa plataforma cultural de arquitetura, paisagismo, arte e design de interiores das Américas – da qual a LG é parceira tecnológica exclusiva pelo sétimo ano consecutivo.

O CineBeam Q terá um período de pré-registro entre os dias 24 de junho a 7 de julho de 2024. Os consumidores que se registrarem terão um cupom especial de R$ 1.000,00 para a compra do produto na pré-venda no site da LG (Link).

Para Leonardo Almeida, gerente-sênior de IT e B2B da LG do Brasil, o lançamento apresenta novas possibilidades de experiência de Cinema premium no segmento de projetores aos consumidores: "Estamos muito orgulhosos com o lançamento do CineBeam Q no mercado brasileiro. Desde a concepção de um design inovador, único e sofisticado, passando pela ultraportabilidade com a alta qualidade de imagem da LG e amplos recursos de usabilidade, entretenimento e conectividade para que nossos consumidores desfrutem de uma experiência de cinema premium, onde estiverem", considera Almeida.

O projetor CineBeam Q tem preço sugerido de R$ 7.990,00. Para mais detalhes sobre o produto, acesse o site da LG https://cloud.email.lgmarketing.com.br/LG_Projetor_4K_CineBeam_Q.

Especificações técnicas - LG CineBeam Q:

Fonte de luz: Laser 3 Canais (RGB)

Resolução: UHD (3,840 x 2,160)

Lente de projeção: 50 - 120 polegadas

Taxa de contraste: 450,000:1

Brilho: 500 ANSI Lumens *equivalente a 1400 lumens

Dimensões (L x P x A): 80 x 135 x 135 mm

Peso: 1.49 kg

HDR: HDR 10

Entradas: HDMI com eARC / USB Tipo C

