LG QNED EVO 2025 SE TRANSFORMA COM INOVAÇÕES IMPORTANTES NAS TVS OLED: VERDADEIRAMENTE SEM FIO, IA E HIPERPERSONALIZAÇÃO

SÃO PAULO, 26 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- A LG Electronics anunciou sua atualização para a linha QNED evo 2025, trazendo inovações como uma tecnologia exclusiva de ampla gama de cores, transmissão de imagens 4K a 1144 Hz1 sem fio, processamento aprimorado por IA e experiência personalizada através da plataforma webOS 25.

A LG continua a fortalecer sua competitividade no mercado global de TV premium por meio de uma estratégia dual-track. Essa estratégia enfatiza a linha OLED autoemissiva líder de mercado da LG e a série QNED evo – uma linha de TV LCD premium que incorpora inovações OLED importantes, como recursos avançados de IA e conveniência sem fio.

Com a tecnologia patenteada Dynamic QNED Color Solution, a linha QNED evo 2025 oferece uma gama de cores ainda mais ampla em comparação aos modelos anteriores. Essa solução substitui os tradicionais pontos quânticos e permite que as cores sejam exibidas com pureza e realismo impressionantes. Graças a essa tecnologia, todos os modelos QNED evo 2025 são 100% certificados pela Intertek para Volume de Cor, garantindo que as cores originais das imagens sejam reproduzidas sem distorção.

A grande novidade para 2025 é a introdução da tecnologia True Wireless 4K na linha QNED evo (modelo QNED9M). Antes exclusiva da série OLED evo M, essa solução permite transmissão sem fio2 de conteúdo em 4K com taxa de atualização de 144 Hz, preservando a qualidade de imagem e eliminando atrasos. A tecnologia utiliza a Zero Connect Box, que transmite dados de alta definição para a TV, que necessita apenas de um cabo de energia. Essa inovação também recebeu a certificação AMD FreeSync Premium, garantindo uma experiência de jogo fluida e envolvente.

Os avanços também se estendem ao processamento de imagem e som. Equipados com o processador α8 AI, os modelos QNED evo 2025 apresentam um desempenho de IA quase 70% superior ao da geração anterior. Este processador oferece recursos como upscaling aprimorado, Dynamic Tone Mapping Pro e conversão de som de 2 canais para 9.1.2 canais, criando uma experiência audiovisual imersiva.

O novo controle remoto AI Magic Remote, incluído na QNED evo 2025, apresenta um novo botão de IA para análise fácil das preferências de visualização e recomendações sobre o que assistir e quais aplicativos usar. A personalização é ainda mais aprimorada pelo Voice ID, Generative AI Gallery3 e modos personalizados de qualidade de imagem e som de TV. Um breve toque no botão de IA orienta os usuários para palavras-chave e recursos de TV relevantes, enquanto um toque longo permite pesquisas personalizadas com base em um modelo de linguagem grande (LLM4). Por exemplo, se um usuário estiver planejando uma viagem para a França, ele pode perguntar ao seu controle remoto: "Recomendar filmes para assistir sobre a minha viagem a Paris". A IA entenderá o contexto e sugerirá filmes ambientados na capital francesa, incluindo recomendações de gêneros específicos com base nas preferências de visualização do usuário.

A plataforma webOS 25 aprimora ainda mais a experiência do cliente, oferecendo atualizações contínuas pelo programa webOS Re:New por até cinco anos. Com suporte a telas de 40 a 100 polegadas, a LG também lança pela primeira vez uma opção de 100 polegadas, atendendo à crescente demanda por TVs LCD ultragrandes e premium.

"A linha LG QNED evo 2025 combina a qualidade de imagem do OLED com experiências sem fio e soluções hiperpersonalizadas, redefinindo o conceito de TVs ultragrandes no mercado LCD premium", afirma Hyoung-sei Park, presidente da LG Media Entertainment Solution Company.

1 As TVs LG série 2025 QNED9M oferecem suporte para 4K a 144 Hz.

2 Transmissão sem fio refere-se à transferência de sinais de vídeo e áudio entre uma tela de TV e o Zero Connect Box. Visualmente sem perdas, com base em resultados de testes internos com ISO/IEC 29170-2 e os resultados de medição podem variar dependendo do status da conexão.

3 Disponível apenas na Coreia e nos EUA.

4 Disponível apenas na Coreia e nos EUA.

