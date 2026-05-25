LG QNED73 e Soundbars trazem experiência de estádio para dentro de casa

Integração da série QNED73 com Soundbars LG via WOW Orchestra sincroniza áudio e imagem perfeitamente, garantindo a vibração das arquibancadas na sua sala

Resumo da Notícia

A LG Electronics detalha o uso conjunto da série QNED73 e Soundbars para as transmissões da maior competição de futebol do mundo.

A tecnologia WOW Orchestra unifica os alto-falantes da TV e da barra de som para criar um áudio espacial contínuo e imersivo.

O processador Alpha 7 AI Gen 8 reconstrói imagens degradadas e otimiza a cor do gramado em tempo real.

O ecossistema inteligente informa os usuários sobre gols e placares com o recurso nativo Alerta de Esportes.

SÃO PAULO, 25 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG) apresenta a combinação ideal entre as Smart TVs da série QNED73 e seus Soundbars para quem deseja viver a emoção da maior competição de futebol do mundo sem sair de casa. Com a tecnologia WOW Orchestra, a imagem vibrante da tela se une de forma inteligente ao som imersivo dos Soundbars LG, descomplicando a tecnologia e entregando a sensação de estar na arquibancada.

Sinergia de áudio tridimensional com WOW Orchestra

LG QNED73 e Soundbars

Historicamente, e atualmente com outras marcas, conectar uma Soundbar à televisão causa o silenciamento automático dos alto-falantes próprios da tela. A LG solucionou essa limitação com o WOW Orchestra, tecnologia exclusiva da marca. Ao conectar soundbars LG, do premium S95TR ao SH5A e S40T, à Smart TV QNED73, os dois hardwares passam a atuar em dueto, transformando os alto-falantes da TV em canais de áudio adicionais.

Isso significa que a vibração massiva da torcida e os impactos da bola são direcionados para os canais de alta potência da Soundbar, enquanto a voz do narrador e o apito do juiz saem nítidos e centralizados direto da TV. O resultado prático é um palco sonoro tridimensional, suportado por formatos como Dolby Atmos e DTS:X, que preenche toda a sala de forma muito mais natural.

"O mundial de futebol pede muito mais do que apenas uma tela grande; ele pede emoção", comenta Diego Oliveira, gerente de televisores na LG Electronics Brasil. "Quando o usuário conecta a QNED73 a um Soundbar LG, nossa AI entra em cena. Os equipamentos trabalham juntos para destacar a voz do narrador e, ao mesmo tempo, jogar o peso da torcida para todo o ambiente. É a recriação fiel da energia do estádio, de um jeito totalmente automático."

Processamento inteligente de imagem para esportes

Para acompanhar esse áudio de peso, a série QNED73 entrega um visual vívido e nítido através da tecnologia de Cores Dinâmicas QNED. A certificação de 100% de Volume de Cor garante que o verde do gramado e os tons das camisas permaneçam intensos e precisos, ajudando a equilibrar aquelas partidas com sol muito forte ou muita sombra no campo.

Por trás dessa qualidade, o processador Alpha 7 AI Gen 8 4K atua corrigindo imperfeições no sinal da transmissão. Trabalhando em conjunto com a taxa de atualização de 60Hz e o Modo Esportes da TV, o equipamento elimina os rastros borrados na tela durante as jogadas rápidas, deixando cada passe perfeitamente nítido para quem assiste.

Controle unificado e telemetria na tela

Ajustar todo esse ecossistema também ficou mais simples graças à função WOW Interface. Em vez de se perder entre vários controles remotos, o usuário consegue gerenciar o volume e os perfis de som do Soundbar direto nos menus da TV, usando apenas o controle AI Magic.

Para quem não quer perder nada do torneio, as TVs ainda oferecem o Alerta de Esportes, com aplicativo integrado ao webOS que mostra notificações discretas no canto da tela sempre que sua seleção preferida entra em campo ou marca um gol, mesmo que você esteja assistindo a um filme ou jogando videogame no momento.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG , e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: https://www.lg.com/br/sobre-a-lg/press-media/.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

Life's Good

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2987245/LG_QNED73_e_Soundbars.jpg

FONTE LG Electronics Brasil