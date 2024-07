LG realiza evento de Linha Branca unindo os chefs Henrique Fogaça e Isabela Akkari na CASACOR 2024

O evento aconteceu no dia 25 de julho na Cafeteria Saudável da Isabela Akkari

SÃO PAULO, 26 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- Na última quinta-feira, 25, a LG realizou um novo evento, dessa vez para promover seus produtos de linha branca na CASACOR 2024. A açãocontou com a presença da embaixadora da marca e confeiteira, Isabela Akkari, e do renomado chef e apresentador, Henrique Fogaça. Os chefes cozinharam duas receitas juntos enquanto destacavam e utilizavam as tecnologias dos eletrodomésticos LG.

Henrique Fogaça e Isabela Akkari. Crédito: Divulgação LG

O evento aconteceu na Cafeteria Saudável de Isabela Akkari e contou também com a presença do Gerente de Produtos de Linha Branca da LG, Rodrygo Silveira que comentou detalhadamente sobre os produtos da LG disponíveis no espaço que foi projetado pelas arquitetas Flávia Burin e Bruna Moretti, do Studio HA.

"É muito gratificante ter participado de mais um evento especial junto da nossa embaixadora Isabela Akkari e agora também ao lado do chef Henrique Fogaça. Foi mais uma grande oportunidade para destacar nossos produtos de linha branca da LG, que combinam inovação, design e tecnologia para transformar o dia a dia dos consumidores", afirma Rodrygo Silveira.

O café liderado pela chef Isabela Akkari, além de promover uma alimentação saudável, apresenta toda a tecnologia de ponta da LG, como a Geladeira Smart LG Inverter Inverse, o micro-ondas LG Grill NeoChef, único micro-ondas com conectividade, e o Fogão LG InstaView, que conta com a inovadora tecnologia em que basta dar 2 toques para iluminar o interior, integrando inovação e funcionalidade no dia a dia do espaço. Ocupando um espaço de 215 m², a cafeteria é cuidadosamente dividida em cinco setores: cozinha, sala privada, salão com mesas, área de serviços e atendimento. Cada setor foi planejado para proporcionar uma experiência única e acolhedora aos visitantes, reforçando o compromisso com a saúde e o bem-estar.

Conheça este espaço e descubra como a arquitetura e a gastronomia podem se unir para criar momentos inesquecíveis. Saiba mais detalhes da linha de eletrodomésticos da LG em https://www.lg.com/br/geladeiras/todas-geladeiras/.

Desconto LG na CASACOR

Para que todos possam desfrutar da tecnologia, do design e da inovação que a LG está exibindo na mostra em suas casas, a empresa está oferecendo um cupom de desconto especial: LGCASACOR10, válido na loja online até 28 de julho de 2024.

Para garantir seu desconto, é simples: basta acessar o site oficial www.lg.com/br/promocoes/casacor2024/, registrar-se no site oficial, escolher o produto desejado e inserir o cupom LGCASACOR10. Pagando com PIX, o cliente recebe mais 5% de desconto.

Não perca essa oportunidade! Consulte o regulamento completo no site da LG e aproveite.

Sobre a CASACOR

Empresa do Grupo Abril, a CASACOR é reconhecida como a mais completa plataforma cultural de arquitetura, paisagismo, arte e design de interiores das Américas. O evento reúne, anualmente, renomados arquitetos, decoradores e paisagistas e em 2024 chega à sua 37ª edição em São Paulo, com 17 praças nacionais (Bahia, Brasília, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Piauí, Ribeirão Preto e Tocantins), e mais quatro internacionais (Miami, Bolívia, Paraguai e Peru).

SERVIÇO :

CASACOR São Paulo 2024

Data: Até 28 de julho de 2024

Local: Conjunto Nacional – Av. Paulista, 2073 – Cerqueira César, São Paulo (SP)

Mais informações: www.casacor.com

Instagram: @casacor_oficial | @casacor_sustentavel

Facebook: facebook.com/casacoroficial

Youtube: www.youtube.com/casacoroficial

Twitter: twitter.com/casacor

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 74 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram uma receita global de mais de 84 bilhões de KRW em 2023. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, componentes e soluções automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes conhecidos em todo o mundo. Visite o site www.LGnewsroom.com para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica na planta de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG fora da Coreia, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 3 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

