LG reforça sustentabilidade na CASACOR em parceria com Pachamama, greentech criado por Bruno Gagliasso

Empresa destaca iniciativas sustentáveis e parceiros estratégicos na mostra, reforçando seu compromisso com preservação ambiental e inovação tecnológica

SÃO PAULO, 8 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A LG do Brasil e a Pachamama Investimentos – projeto criado por Bruno Gagliasso para destinação de unidades de crédito ambiental – uniram-se numa parceria sustentável para a CASACOR 2024, maior e mais completa plataforma cultural de arquitetura e design da América Latina, que terminou em São Paulo no último dia 28 de julho. A iniciativa tem como objetivo compensar as emissões de CO2 dos visitantes e promover a conservação da Amazônia, alinhando-se ao tema da mostra: "De presente, o agora", conceito criativo que é um convite à reflexão sobre a atual era de constantes mudanças.

Sonah Lee, head de Marketing da LG do Brasil, e Darlan Firmato, diretor de Operações da CASACOR, na Casa Ñe'é da LG (Créditos: LG/Divulgação) Casa Ñe'é LG na CASACOR 2024. Créditos: Divulgação LG

Seguindo esse mote, além de serem marcados pela alta tecnologia e inteligência artificial, os produtos apresentados pela LG na 37ª edição da mostra trouxeram equipamentos e itens decorativos com maior eficiência energética e menor consumo de água. São 180 produtos distribuídos em mais de 45 espaços inspiradores.

O destaque fica para a Casa Ñe'é LG, projetada em 377m² pelo arquiteto Nildo José, que convidava os visitantes a uma reflexão profunda sobre o que nos torna humanos e vivos. O nome vem da palavra indígena guarani que significa "alma", representando a essência vital que permeia o espaço.

"Esta foi uma grande oportunidade para demonstrarmos o compromisso da LG com a sustentabilidade e a inovação. Isso está conectado com nosso mote Life's Good – A Vida é Boa, que é o norte da nossa atuação. Os visitantes puderam ver que é possível unir tecnologia avançada com responsabilidade ambiental para uma vida melhor", afirma Sonah Lee, head de Marketing da LG do Brasil.

Pelo quarto ano, a mostra tem certificação Lixo Zero e 100% dos materiais utilizados são desviados de aterros sanitários ou contribuem para a construção digna de moradias populares.

"As práticas sustentáveis que implementamos não só na extração de materiais, como na destinação correta de resíduos, fazem com que a mostra seja um grande exemplo para o mercado", explica Darlan Firmato, diretor de Operações da CASACOR. "Além disso, temos o cuidado de firmar conexões com empresas ecoeficientes e que promovam a logística reversa, por isso a parceria com a LG deu tão certo", completa.

Parceria com Pachamama contribui para preservação da Amazônia

A LG também se tornou parceira de sustentabilidade da CASACOR e do projeto Pachamama, criado por Bruno Gagliasso com os sócios João Marcello e Rodrigo Rivellino para auxiliar empresas na compensação de emissões de CO2. O nome da greentech vem da palavra de origem quíchua, uma das línguas nativas mais faladas na América do Sul, que significa "Mãe Terra", representa a deusa da fertilidade, da terra e da natureza, sendo reverenciada pelos povos andinos como a mãe que nutre e sustenta todos os seres vivos.

A Pachamama calcula a emissão de CO2 nos espaços projetados pelos arquitetos com objetivo de criar uma rastreabilidade ambiental para mensurar o impacto de todo o processo, desde a extração dos materiais, produtos e soluções aplicadas na mostra. Durante a CASACOR, ao comprar os ingressos online, os participantes também puderam optar pela compensação, ajudando a preservar a Amazônia por meio de créditos de carbono.

A área que a Pachamama destina para os projetos de compensação ambiental é a Fazenda Floresta Amazônica, em Apuí (AM). A região abrange uma vasta área com cerca de 146 mil hectares e desempenha um papel crucial na preservação da Amazônia. Além disso, a atuação oferece oportunidades econômicas sustentáveis, educação e assistência social para as comunidades que habitam o local.

Os projetos de compensação e preservação por meio de ativos digitais são gerenciados pela Greener Tokens. Os créditos são auditados pela KPMG e tokenizados para garantir segurança e rastreabilidade.

Portfólio sustentável da LG

A LG tem avançado em seus compromissos ambientais e no vasto portfólio da marca. Na CASACOR 2024, a marca apresentou os modelos da linha de TVs LG OLED evo, que utiliza 30% de fibra PET na composição traseira e 33% menos emissões de CO2 no transporte.

"Seguimos comprometidos com a sustentabilidade em todas as etapas do ciclo de vida de nossos produtos, desde a produção até o descarte", explica Sonah Lee. No Brasil, a empresa destaca os mais de 4 mil espaços de coleta, em mais de 1,3 mil municípios por todo o país, em parceria com a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (ABREE).

A empresa também reduziu 22 milhões de toneladas de emissões diretas e indiretas de gases de efeito estufa no último ano, em relação ao período anterior, nas suas instalações em todo o mundo, somando 92,7 milhões de toneladas. A fábrica da LG em Manaus (AM) também alcançou a meta de usar apenas energia renovável, com o objetivo de usar fontes naturais em todas as unidades de negócios globais até 2050.

