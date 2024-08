LG renova identidade das TVs UHD AI e NanoCell AI e destaca seus principais diferenciais

Campanha "LG é 5x mais TV" reforça versatilidade dos produtos LG, com diversas funcionalidades que ajudam o consumidor na hora da decisão de compra

SÃO PAULO, 31 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- As linhas de TV LG UHD AI e LG NanoCell AI ganharam um novo e moderno conceito: "LG é 5x mais TV", com objetivo de realçar seus principais recursos e usos. Dessa forma, a LG reposiciona as TVs de modelos UHD AI e NanoCell AI no mercado, indo além da conectividade para proporcionar uma experiência completa para o usuário.

Campanha “LG é 5x mais TV”. Crédito: Divulgação LG

Na hora de comprar uma TV, diferentes pontos devem ser levados em consideração pelo comprador, desde a qualidade da imagem e a praticidade de uso até a relação custo-benefício do produto. Sendo assim, o mote "LG é 5x mais TV" promete ser um aliado no momento da escolha do novo televisor. Para alcançar o público-alvo de forma assertiva, a estratégia da campanha engloba veiculação em PayTV, mídia digital e ativação em pontos-de-venda.

O conceito ressalta cinco pontos importantes para a decisão de compra das TVs:

webOS Re:New: sistema operacional das TVs LG com a versão mais atualizada da plataforma durante cinco anos

sistema operacional das TVs LG com a versão mais atualizada da plataforma durante cinco anos Controle AI Smart Magic para navegação simplificada

para navegação simplificada LG Channels : mais de 170 canais gratuitos

mais de 170 canais gratuitos Jogo otimizados na nuvem: triplo A em streaming no GeForce Now

otimizados na nuvem: triplo A em streaming no GeForce Now Esportes: acesso a informações detalhadas do mundo esportivo

Juntamente com essas características, a linha NanoCell utiliza nanopartículas uniformes, de 1 nanômetro, responsáveis pela filtragem refinada das cores, que quando aplicadas diretamente ao painel ajudam a filtrar as ondas de luz excedentes, trazendo para as imagens cores puras em qualquer situação. Assim, o televisor elimina cores indesejadas e torna as cores exibidas na tela mais puras e vibrantes.

"A experiência do consumidor e o conceito de Life's Good são pilares importantes na LG em todos os segmentos de produtos, desde os modelos de entrada até os mais premium. Pensando nisso, lançamos a campanha "LG é 5x mais TV", abrangendo as unidades LG UHD AI e LG NanoCell AI e comunica que todos os nossos aparelhos contêm um pacote completo de funcionalidades, assim como a top de linha LG OLED", considera Igor Krauniski, gerente-sênior de produtos de TV e Áudio da LG do Brasil.

As TVs LG UHD AI e LG Nano80 AI possuem o sistema operacional webOS 24, o mesmo utilizado nas TVs LG OLED evo 2024. Este aspecto reforça o comprometimento da LG em tornar a experiência do usuário mais intuitiva e inteligente em todos os modelos.

Conheça as características que fazem as linhas UHD AI e Nanocell AI serem 5x mais TV:

webOS Re:New: Sistema operacional sempre atual (assista aqui ao filme)

O programa webOS Re:New¹ proporciona a experiência mais recente em plataforma de Smart TV durante 5 anos para o usuário desfrutar dos últimos recursos lançados da TV LG através de quatro atualizações. Dessa forma, os clientes podem aproveitar experiências, serviços e mais segurança. As linhas UHD AI e NanoCell AI 2024, lançadas com o webOS 24, receberão atualizações até o webOS 28!

Navegação inovadora do Controle AI Smart Magic (assista aqui ao filme)

Fácil e intuitivo, o controle AI Smart Magic é mais uma das principais características da linha 2024 de TVs LG UHD AI². A navegação funciona como um "mouse na tela", para tornar tudo mais rápido e natural. O botão para o microfone também ativa o comando de voz, permitindo controlar a TV por voz, e o AI Concierge possibilita receber recomendações personalizadas. Também é possível controlar outros eletrodomésticos por meio do aplicativo LG ThinQ, transformando a TV em um painel de controle da casa conectada. As TVs LG UHD AI e LG NanoCell AI também possuem Alexa integrada.

O AI Smart Magic possui botões direcionais para os principais streamings: Netflix, Globoplay, Disney+, Prime Video e LG Channels, o que facilita o acesso rápido aos conteúdos preferidos. Outra forma de entrar rapidamente em um aplicativo é através da função Quick Access, porque ela transforma cada botão numérico do controle em um atalho para o aplicativo pré-definido pelo utilizador, ao segurar o número no app desejado.

LG Channels: mais de 170 canais gratuitos (assista aqui ao filme)

Com mais de 170 canais disponíveis no LG Channels³ a variedade de conteúdos dispostos é imensa. Entre as opções liberadas para os clientes estão: Comedy Central, com o conteúdo todo em português; canais de filmes, como Top Cine e Paramount; séries e notícias, como Pluto TV, além do FIFA+ para os amantes de esportes. Trata-se de um entretenimento para toda a família, ao incluir filmes, variedades, esportes, notícias, lifestyle, kids e muitos outros, tudo sem assinaturas ou pagamentos extras.

Plataforma dedicada a games (assista aqui ao filme)

Um destaque dos modelos LG UHD AI 4K e LG NanoCell AI com webOS 24 é o quick card de games, uma plataforma voltada para jogos na nuvem. Este é um dos pontos altos da interface, pois permite jogar games mesmo sem console ou PC! O GeForce Now está disponível de forma nativa nas TVs, com milhares de jogos prontos para jogar. Por meio do GeForce Now é possível redescobrir os jogos e encontrar novos diretamente na televisão.

Vale ressaltar que a TV possui o aplicativo da Twitch integrado e, quando um console é conectado ou um jogo na nuvem é reproduzido, uma interface de otimizador de jogos surge na tela e melhorias para games são aplicadas automaticamente.

Portal de Esportes: acompanhe seu time em um único lugar (assista aqui ao filme)

Pensando na melhor experiência do usuário, a LG reúne em uma só interface todas as informações sobre seus times e campeonatos favoritos, sejam eles nacionais ou internacionais. É possível verificar quais são as próximas partidas, checar estatísticas e o Alerta de Esportes, que exibe lembretes de partidas, gols ou resultados de uma extensa lista de esportes e competições: futebol, NBA, NFL, MLB, NHL, PGA Tour e a The Rugb Championship.

Atualizado em 2024, o portal também reúne canais do LG Channels dedicados para diferentes jogos e baixar aplicativos para assistir conteúdo do mundo esportivo, como por exemplo, o FIFA+, englobando um vasto catálogo sobre futebol. Outro recurso dedicado para esportes, é o modo de imagem Esportes, pois traz configurações de brilho e contraste maximizadas, para garante cores vivas e nítidas na tela sem excessos e movimentos sem distorções.

¹ O webOS Re:New Program oferece um total de quatro atualizações do webOS ao longo de cinco anos. O limite de atualização de cinco anos para o programa webOS Re:New é o lançamento global de um novo produto. A primeira atualização do webOS ocorrerá no ano subsequente da versão do webOS. Os clientes receberão cinco versões do webOS, incluindo a versão atual no momento da compra. Atualizações estão disponíveis para os modelos de lançamento de 2022, incluindo todas as OLED e QNEDs 8K, e os modelos lançados após 2023 incluem UHD, NanoCell, QNED e OLED. Os recursos estão sujeitos a alterações e algumas atualizações de recursos, aplicativos e serviços podem variar de acordo com o modelo.

² O Controle AI Smart Mogic é vendido separadamente em alguns modelos. Para mais informações sobre os produtos e suas funções acesse www.LG.com/br.

³ LG Channels é um serviço exclusivo fornecido pela empresa americana de TV via streaming XUMO, que possui conteúdos premium e de qualidade. O LG Channels está disponível na Loja de Aplicativos da LG e é necessária conexão com a internet.

