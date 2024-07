LG revoluciona climatização na CASACOR 2024

Aparelhos combinam tecnologia e minimalismo para transformar grandes ambientes

SÃO PAULO, 16 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A LG apresenta suas mais recentes inovações em ar-condicionado comercial na maior e mais completa mostra de arquitetura, design e paisagismo das Américas. Patrocinadora oficial de tecnologia na CASACOR pelo sétimo ano consecutivo, a marca expõe uma variedade de novidades que aliam alta performance e elegância, projetadas para transformar grandes espaços com tecnologia de ponta.

Ar-condicionado LG Cassete 1-via Inverter na Casa Ne’é LG na CASACOR 2024. Créditos: Divulgação LG.

Combinando funcionalidade e design sofisticado, esses dispositivos proporcionam conforto térmico e estético aos ambientes comerciais, elevando a experiência dos usuários com soluções que unem praticidade e inovação.

"Acreditamos que é possível aliar soluções de climatização para grandes espaços mantendo o bom gosto e alta qualidade. Por isso, ao apresentar nossos equipamentos para o público da CASACOR criamos uma excelente oportunidade de mostrar a perfeita integração entre tecnologia e design, proporcionando uma experiência única para nossos clientes", considera Graziela Yang, gerente de produto para Ar-Condicionado Comercial da LG.

Ar-condicionado LG Cassete 1-via Inverter

Disponível no sistema Multi Inverter e nos modelos com capacidades de 12.000 BTU/h e 9.000 BTU/h, e também no sistema 1X1 com capacidades 18.000 BTU/h e 24.000 BTU/h, a Evaporadora Cassete 1-via projetada para ocupar espaço mínimo de instalação, é amplamente admirada por profissionais de arquitetura e decoração, além de consumidores que buscam um ar-condicionado premium. Com a menor altura do mercado, de apenas 13,2 cm, essa evaporadora compacta é de fácil instalação. Seu sistema avançado permite um maior ângulo de abertura das aletas, otimizando o fluxo e o alcance do ar. As posições entre 20° e 70° são gravadas, garantindo que o ar-condicionado mantenha sempre o fluxo e o alcance ideais.

Este modelo, que refresca no verão e aquece no inverno, oferece uma solução eficiente e discreta para a climatização de espaços, adaptando-se perfeitamente a qualquer ambiente sem a necessidade de dutos aparentes. Com selo A+ de economia de energia, combina alta performance em um modelo elegante e minimalista.

Split Teto Inverter LG

O Split Teto Inverter LG combina eficiência, conveniência e robustez para ambientes grandes e desafiadores. Com um filtro de fácil remoção, a manutenção é simplificada, permitindo que as peças duplas do filtro sejam retiradas com um único toque. O aparelho proporciona um resfriamento mais rápido e abrangente graças ao maior fluxo de ar, alcançando distâncias de até 15 metros com uma velocidade aumentada.

Projetado para ser mais leve, pesando apenas 28 kg, facilita a instalação, tornando-a mais rápida e eficiente. Equipado com um motor de ventilador BLDC e uma serpentina de tipo Louver, o sistema garante um desempenho superior em resfriamento e aquecimento. O aparelho opera com o refrigerante R410A, conhecido por sua eficiência e menor impacto ambiental.

O design exterior sofisticado une estética e funcionalidade, enquanto as funções de desumidificação eficientes e os níveis de ruído controlados garantem conforto e tranquilidade no ambiente. Para saber mais sobre o modelo acesse o site.

Desconto LG na CASACOR

Para que todos possam desfrutar da tecnologia, do design e da inovação que a LG está exibindo na mostra em suas casas, a empresa está oferecendo um cupom de desconto especial: LGCASACOR10, válido na loja online até 28 de julho de 2024.

Para garantir seu desconto, é simples: basta acessar o site oficial, registrar-se no site oficial, escolher o produto desejado e inserir o cupom LGCASACOR10. Pagando com PIX, o cliente recebe mais 5% de desconto.

Não perca essa oportunidade! Consulte o regulamento completo no site da LG e aproveite.

Sobre a CASACOR

Empresa do Grupo Abril, a CASACOR é reconhecida como a mais completa plataforma cultural de arquitetura, paisagismo, arte e design de interiores das Américas. O evento reúne, anualmente, renomados arquitetos, decoradores e paisagistas e em 2024 chega à sua 37ª edição em São Paulo, com 17 praças nacionais (Bahia, Brasília, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Piauí, Ribeirão Preto e Tocantins), e mais quatro internacionais (Miami, Bolívia, Paraguai e Peru).

SERVIÇO:

CASACOR São Paulo 2024

Data: Até 28 de julho de 2024

Local: Conjunto Nacional – Av. Paulista, 2073 – Cerqueira César, São Paulo (SP)

Mais informações: acesse o site

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram uma receita global de mais de 84 bilhões de KRW em 2023.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica na planta de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG fora da Coreia, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 3 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2462658/Imagem1CAC.jpg

