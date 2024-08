LG StanbyME revoluciona com tela portátil e sofisticada

Com design moderno e minimalista, marca aposta na praticidade do dia a dia com a tela Full HD touchscreen que está "Sempre ao seu lado"

SÃO PAULO, 15 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Com objetivo de ampliar a categoria de TVs Lifestyle da marca, que estave presente na CASACOR 2024 com a TV LG OLED Evo Objet Collection Posé, chega ao mercado brasileiro a LG StanbyME. Unindo um estilo clean e sofisticado com avançadas tecnologias, esta tela Full HD de 27 polegadas é portátil, sem fios, touchscreen e garante 3h de autonomia com sua bateria integrada.

LG StanbyME possui design sem fio com possibilidades infinitas. Crédito: Divulgação LG

Seu conceito moderno e minimalista foi desenvolvido pensando nos formatos de consumo de conteúdos para uma nova geração de espectadores, acompanhando-os em qualquer local e ocasião do dia, proporcionando uma elevada experiência de entretenimento. Ligada a um suporte móvel com revestimento em tecido na parte de trás, o lançamento irradia uma sensação de qualidade superior, compondo perfeitamente em todos os ambientes.

"A LG está empenhada em satisfazer as aspirações dos clientes para melhorar sua qualidade de vida, por isso o design premium e a alta tecnologia da StanbyME ajudam os consumidores a concretizarem seu desejado estilo de vida e a expressar a sua individualidade", considera Igor Krauniski, gerente-sênior de produtos de TV e Áudio da LG do Brasil.

Para facilitar a movimentação pelos ambientes, a TV conta com uma base de cinco rodas totalmente discretas. A tela gira e inclina em rotação de até 180°, giro de 130°, inclinação de 50° e ajustes de altura de 20cm. A função touchscreen permite acesso a todos os conteúdos que o produto oferece com toques delicados na superfície. E com o mote "Sempre ao seu lado", a mobilidade é completada pela bateria integrada que permite 3h de uso com uma única carga.

Tendência de mercado

Segundo a pesquisa Future Consumer Index (FCI), realizada pela consultoria EY*, os brasileiros estão aderindo cada vez mais a novas tecnologias. De acordo com o estudo, 82% dos habitantes do Brasil assinam serviços de streaming de vídeo, 75% ouviram streamings de áudio nos últimos meses e 58% utilizaram plataformas de vídeo para se comunicar.

"Percebemos que as pessoas buscam serviços e produtos mais práticos como soluções tecnológicas para a rotina. Entendemos que nossos clientes demandam por opções que ofereçam entretenimento e praticidade, mas sem deixar as inovações de lado", explica Krauniski.

Com o sistema operacional webOS embarcado, o lançamento eleva a experiência de entretenimento em casa por meio de uma interface acessível e comtemporânea, com recursos inteligentes e personalizáveis. A LG StanbyME suporta o NFC e o AirPlay 2, possibilitando que se transmita, compartilhe e espelhe facilmente os conteúdos favoritos direto do smartphone, tablet ou laptop.

Além disso, o HomeKit permite usar o aplicativo Casa ou a Siri nos dispositivos Apple para ligar e desligar facilmente o produto, trocar de entrada e controlar o volume, e o exclusivo app LG ThinQ transforma a TV em um hub da casa inteligente, pois é possível comandar os eletrodomésticos diretamente na tela.

"A novidade está em linha com o nosso propósito de Life's Good – A Vida é Boa, em que procuramos tornar a rotina das pessoas melhor. Com muita praticidade, é possível assistir aos principais streamings, acompanhar uma receita enquanto cozinha, estudar, apresentar um trabalho e muito mais, de onde quiser", finaliza Krauniski.

Reconhecida por prestigiados prêmios internacionais de design, como o iF Design Award, o Red Dot Award: Design de Produto e o IDEA Gold, a LG StanbyME já está disponível para venda a partir de R$ 6.649,06. Para mais informações, consulte o site: https://www.lg.com/br/tvs-telas-lifestyle/stanbyme/27art10akpl/.

* Future Consumer Index (FCI), da consultoria EY: https://www.ey.com/pt_br/consumer-products-retail/how-to-serve-consumers-who-rely-on-tech-but-dont-trust-tech

FICHA TÉCNICA:

Imagem:

Processador de imagem: Processador 7 Gen4 Full HD (1.920 x 1.080)

Tipo de exibição: Tela de LCD

Taxa de atualização: 60Hz nativo

Dimensões:

Com suporte (LxAxP): 24,4" x 49,8"(Máx.) /41,9"(Mín.) x 15,6"

Sem suporte (LxAxP): 24,4" x 14,2" x 1,2"

Suporte (LxAxP): 1265' x 297 x 580

Áudio:

Som de IA: Som de IA

Codec de áudio: AAC, AC3 (Dolby Digital), AC4, apt-X (consulte o manual), EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA

Pronto para Bluetooth Surround: Sim

Potência de saída: 10w

Direção de alto-falante: Disparo lateral

Sistema de alto-falantes: 2.0 canais

Conectividade:

Suporte Bluetooth: Versão 5.0

Entrada HDMI (HDCP2.2): 1

Ligação Simplificada (HDMI CEC): Sim

Controle de IP: Sim

Entrada USB: 1

Padrão Wi-Fi®: Certificação Wi-Fi 802.11ac

Tecnologia inteligente ThinQ®: Sim

Sistema operacional (SO): WebOS 6.0

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 74 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram uma receita global de mais de 84 bilhões de KRW em 2023. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, componentes e soluções automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes conhecidos em todo o mundo. Visite o site www.LGnewsroom.com para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica na planta de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG fora da Coreia, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 3 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

