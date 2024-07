LG surpreende com a maravilhosa TV OLED sem fio na CASACOR 2024

Destaque na Casa Ñe'é LG, a LG SIGNATURE OLED M é a primeira TV OLED sem fio do mundo

SÃO PAULO, 11 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A LG apresenta a TV LG SIGNATURE OLED M de 97 polegadas como destaque da sala de estar na Casa Ñe'é LG, espaço exclusivo da marca na CASACOR 2024, projetada pelo arquiteto Nildo José. O modelo premiado na CES 2023 e reconhecido pela revista TIME como uma das maiores inovações de 2023¹ reinventa a experiência em TVs ao funcionar sem fios², sendo a primeira TV OLED sem fio do mundo.

TV LG SIGNATURE OLED M. Crédito: Divulgação LG

Com uma solução inovadora para eliminar cabos, a TV possui uma tela de resolução 4K e 120Hz de atualização em um tamanho imponente de 97 polegadas. A revolucionária TV vem com a caixa Zero Connect separada que envia sinais de vídeo e áudio sem fio para a tela através de um roteador wi-fi de rápida conexão, oferecendo maior flexibilidade para instalar e conectar de diferentes formas, independentemente de ter conectores próximos ou não.

Líder mundial em TVs OLED há 11 anos³, o modelo é uma das referências da LG em inovação no segmento, graças ao pioneirismo da marca na tecnologia OLED. A TV conta com a tecnologia de tela LG OLED evo, ou seja, por apresentar pixels que se autoiluminam e, por não precisar de uma iluminação traseira, garante preto perfeito, cores realistas e contraste infinito, além do ganho de brilho presente na evolução da linha OLED evo em comparação às TVs OLED tradicionais.

Para completar a sofisticação do modelo e combinar facilmente com a decoração, a LG SIGNATURE OLED M conta com o Design One Wall, que permite montagem rente à parede, resultando em um design de galeria de arte real e extremamente sofisticado.

Outros modelos de TVs LG complementam diversos espaços da mostra de arquitetura, totalizando 180 produtos inovadores da marca, distribuídos por mais de 45 ambientes inspiradores na 37ª edição da CASACOR São Paulo.

Desconto LG na CASACOR

Para que todos possam desfrutar da tecnologia, do design e da inovação que a LG está exibindo na mostra em suas casas, a empresa está oferecendo um cupom de desconto especial: LGCASACOR10, válido na loja online até 28 de julho de 2024.

Para garantir seu desconto, é simples: basta acessar o site oficial www.lg.com/br/promocoes/casacor2024/, registrar-se no site oficial, escolher o produto desejado e inserir o cupom LGCASACOR10. Pagando com PIX, o cliente recebe mais 5% de desconto.

Não perca essa oportunidade! Consulte o regulamento completo no site da LG e aproveite.

Sobre a CASACOR

Empresa do Grupo Abril, a CASACOR é reconhecida como a mais completa plataforma cultural de arquitetura, paisagismo, arte e design de interiores das Américas. O evento reúne, anualmente, renomados arquitetos, decoradores e paisagistas e em 2024 chega à sua 37ª edição em São Paulo, com 17 praças nacionais (Bahia, Brasília, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Piauí, Ribeirão Preto e Tocantins), e mais quatro internacionais (Miami, Bolívia, Paraguai e Peru).

SERVIÇO:

CASACOR São Paulo 2024

Data: Até 28 de julho de 2024

Local: Conjunto Nacional – Av. Paulista, 2073 – Cerqueira César, São Paulo (SP)

Mais informações: www.casacor.com

Instagram: @casacor_oficial | @casacor_sustentavel

Facebook: facebook.com/casacor oficial

Youtube: www.youtube.com/casacoroficial

Twitter: twitter.com/casacor

¹ A lista de Melhores Inovações de 2023 da TIME é um compilado de indicações dos editores e correspondentes ao redor do mundo da TIME feito por meio de um formulário online, que presta atenção especial para campos em ascensão, tais como AI, energia verde e sustentabilidade. Cada competidor é avaliado em um número de fatores incluindo originalidade, eficácia, aspiração e impacto. Veja a lista completa: time.com/best-inventions-2023.

² Zero Connect entre a tela da TV e AV Box. A LG SIGNATURE OLED M não está à venda no Brasil.

³ A LG OLED TV é a marca OLED mais vendida no mundo desde 2013. Referência: Com base em dados de embarques de painel de 2013 a 2023. Fonte Omdia (www.omdia.com). Tal informação não constitui uma recomendação ou endosso pela LG Electronics. Para mais informações sobre o produto e suas funções acesse www.LG.com/br.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 74 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram uma receita global de mais de 84 bilhões de KRW em 2023. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, componentes e soluções automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes conhecidos em todo o mundo. Visite o site www.LGnewsroom.com para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica na planta de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG fora da Coreia, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 3 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG

Site: http://www.lg.com/br

Instagram: https://www.instagram.com/lgbrasil/

Twitter: http://twitter.com/lgdobrasil

YouTube: http://www.youtube.com/lgdobrasil

Facebook: http://www.facebook.com/lgdobrasil

Linkedin: www.linkedin.com/company/lg-electronics-brasil

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2459728/LG_CASACOR_2024__119.jpg

FONTE LG Electronics do Brasil