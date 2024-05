LG tem as geladeiras mais econômicas do mercado

Os modelos Duplex e Inverse lideram a classificação do Inmetro como os refrigeradores mais econômicos do país

SÃO PAULO, 28 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Antecipando-se às mudanças nas regras de eficiência energética de geladeiras no Brasil – que passarão a vigorar no Brasil a partir de 2026 –, a LG sev consolida no mercado com os refrigeradores mais econômicos do Brasil: LG Duplex e LG Smart Inverse. Ambos os produtos já apresentam classificação energética com selo A+++.

Linha de Geladeiras LG é a mais econômica do mercado. Crédito: Divulgação LG

A nova norma, intitulada de Programa de Metas para Refrigeradores e Congeladores, tem como finalidade garantir que, a partir de 2026, os produtos que estarão disponíveis nas lojas sejam, em média, 17% mais eficientes que os disponíveis hoje no mercado nacional. Esta mudança está alinhada aos esforços do país para a transição energética e às melhores práticas internacionais em termos de eficiência energética.

Com base no levantamento realizado pelo Inmetro em dezembro, as Geladeiras LG Duplex e a LG Smart Inverse se destacam em custo-benefício, sustentabilidade e menor consumo de energia do país em suas categorias de produto, o que significa mais economia na conta de luz. Segundo o Procel (Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica), em média um refrigerador convencional de 400 litros tem como consumo energético 60 kWh/mês. Os modelos da LG mencionados consomem apenas 30,5kWh/mês e 35,3kWh/mês, respectivamente, e já ganharam o selo de economia A+++.

"Nosso compromisso com a sustentabilidade e a eficiência energética nos permite inovar no mercado de linha branca, proporcionando não apenas tecnologia de ponta, mas também soluções que impactam positivamente os clientes, em relação ao benefício financeiro e ao meio ambiente", afirma Rodrygo Silveira, gerente de produtos de Linha Branca da LG do Brasil.

Geladeira LG Duplex

Com um consumo mensal de 30,5kWh, a LG Duplex (modelo GN-B392) é considerada a geladeira Duplex mais econômica do Brasil , com classificação energética A+++, segundo pesquisa realizada pelo Inmetro em dezembro de 2023.¹

O refrigerador possui a tecnologia Linear Cooling, que gera um controle preciso da temperatura, reduzindo a variação em apenas 0,5º; DoorCooling+, que garante um resfriamento rápido e uniforme, inclusive na porta; e o Multi Air Flow, que são múltiplas saídas de ar que mantém a temperatura uniforme na geladeia, possibilitando maior flexibilidade para guardar seus alimentos. Tudo isso com um Compressor Smart Inverter com garantia de 10 anos. Para mais informações, acesse https://www.lg.com/br/geladeiras-duplex.

Geladeira LG Smart Inverse

A Geladeira Smart LG Inverse (modelo GC-B569) apresenta consumo energético de 35,3kWh por mês e é considerada a geladeira Inverse mais econômica do Brasil, classificada como energética A+++, segundo levantamento feito pelo Inmetro em dezembro de 2023.²

Econômico, silencioso e durável, este modelo de refrigerador LG também conta com o Compressor Smart Inverter, com garantia de 10 anos, além das tecnologias mencionadas acima, como Linear Cooling, DoorCooling+ e Multi Air Flow. Também se destaca pela conectividade por meio do aplicativo LG ThinQ, que permite controle à distância de qualquer lugar, além do design premium e porta reversível. Para saber mais, acesse https://www.lg.com/br/geladeiras-inverse.

¹ Geladeira Duplex mais econômica do Brasil com classificação energética A+++ de acordo com pesquisa realizada pelo INMETRO em Dezembro de 2023. Tabela de eficiência energética disponível no site: https://pbe.inmetro.gov.br/#/programas. A economia de energia dependerá das condições de uso e manutenção do equipamento, e da concessionária de energia da sua região. Para mais informações dos produtos e suas funcionalidades, acesse: https://www.lg.com/br/geladeiras-duplex

² Geladeira Inverse mais econômica do Brasil com classificação energética A+++ de acordo com pesquisa realizada pelo INMETRO em Dezembro de 2023. Tabela de eficiência energética disponível no site: https://pbe.inmetro.gov.br/#/programas. A economia de energia dependerá das condições de uso e manutenção do equipamento, e da concessionária de energia da sua região. Para mais informações dos produtos e suas funcionalidades, acesse: https://www.lg.com/br/geladeiras-inverse

