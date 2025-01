LG xboom by will.i.am transforma o conceito de experiência sonora

Parceria entre LG e o artista will.i.am redefine tecnologia e criatividade no segmento de áudio

SÃO PAULO, 22 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- O som não é mais algo que você apenas escuta – é algo que você sente, interage e experiencia de maneiras transformadoras. Para expandir ainda mais esses limites, a LG e o músico multi-platina e empreendedor tecnológico will.i.am uniram forças para apresentar a linha LG xboom by will.i.am, uma série de produtos que combina som excepcional, tecnologias de IA, design versátil e interações criativas.

Durante a CES 2025, a LG e will.i.am compartilharam uma visão mais profunda sobre sua colaboração para o LG xboom by will.i.am, revelando os primeiros produtos que farão parte desta série altamente aguardada. Com will.i.am como "Arquiteto Experiencial", a LG tem como objetivo estabelecer a linha xboom como uma marca impulsionada pela cultura, redefinindo as experiências de audição das formas mais diversas e criativas.

A colaboração próxima entre a LG e will.i.am permitiu que o artista definisse ativamente o desempenho sonoro, o design visual e o branding da marca renovada LG xboom. Sua influência vem não apenas de sua habilidade musical, mas também de sua sensibilidade estética e habilidade de contar histórias, que ressoam com públicos globais. O objetivo da colaboração é aprimorar todos os aspectos da jornada do cliente – desde o primeiro toque até a alegria de vivenciar a música e o conteúdo – inspirando um amor duradouro pela marca xboom.

Durante a coletiva de imprensa de lançamento mundial da LG na CES 2025, will.i.am subiu ao palco para destacar o potencial infinito da colaboração LG xboom by will.i.am, mostrando como os mais recentes produtos de áudio unem tecnologia de ponta e visões criativas. "Nosso objetivo com a nova série xboom nunca foi duplicar o que já existia", disse ele. "É sobre reinventar o que um alto-falante deve ser... é sobre encontrar sua inspiração."

Cada solução de áudio na linha LG xboom by will.i.am foi profissionalmente ajustada pelo artista vencedor de múltiplos prêmios Grammy para estabelecer o som característico da linha xboom – um perfil de áudio perfeitamente equilibrado com tons mais quentes. Os designs compactos e lúdicos incorporam a arte criativa de will.i.am, oriunda de sua experiência de vida na cultura pop. Aproveitando seu entendimento do que as pessoas amam e sua experiência no desenvolvimento de tecnologias para criadores, will.i.am desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da marca LG xboom.

A série LG xboom by will.i.am apresenta o Bounce, o Grab e o Stage 301, todos com tecnologia de IA para elevar a experiência de audição. Esses alto-falantes avançados analisam a música em tempo real, ajustando dinamicamente o som para destacar elementos-chave como melodia, ritmo e vocais. A AI Lighting cria uma atmosfera vibrante, sincronizando as luzes do alto-falante com o ritmo da música, enquanto a AI Calibration permite que os alto-falantes se adaptem instantaneamente ao ambiente, proporcionando sons ricos em diferentes espaços. Pela primeira vez, os alto-falantes xboom da LG apresentam um botão dedicado para conexão sem fio com o RAiDiO.FYI, uma plataforma de rádio criada por will.i.am, oferecendo conteúdo personalizado curado por um apresentador de rádio com IA.

O Bounce tem radiadores passivos que pulsão com o ritmo da música, adicionando um elemento visual dinâmico à experiência sonora. Sua alça ajustável garante versatilidade, permitindo que seja facilmente segurado, pendurado ou colocado em qualquer superfície, harmonizando com qualquer ambiente ou ocasião.

Projetado para ser o alto-falante portátil definitivo, o Grab combina som potente com um design compacto e ideal para viagens. Seu design slim, projetado para ser usado com uma mão, torna-o ideal para o uso em movimento, enquanto os radiadores passivos duplos em cada lado entregam graves ricos e som vibrante, preenchendo espaços sem esforço, apesar de seu tamanho pequeno.

O xboom Stage 301 transforma qualquer espaço em um palco com seu woofer de 6,5 polegadas e drivers duplos de médio alcance de 2,5 polegadas. Perfeito para grandes ambientes ou festas, este alto-falante possui uma alça embutida para transporte fácil e um design em cunha inteligente para posicionamento flexível – seja deitado sobre a base, inclinado para trás ou montado em um tripé.

A linha também inclui os mais recentes fones de ouvido da LG, o xboom Buds. Esses fones de ouvido avançados não apenas produzem som bem equilibrado e graves profundos, mas também apresentam um eficaz sistema de cancelamento de ruído ativo (ANC) e drivers de grafeno leves. Projetados para conforto e estabilidade, esses novos fones de ouvido LG possuem pontas ergonômicas que se adaptam a diferentes formatos de orelha, enquanto o design único com gancho de ouvido oferece um encaixe seguro para estilos de vida ativos.

A CES 2025 foi o palco de estreia da linha LG xboom by will.i.am 2025. A partir da coletiva de imprensa da LG que aconteceu em 6 de janeiro, o xboom e will.i.am mantiveram uma presença forte durante todo o evento. Desde a realização de eventos especiais como a festa RAiDiOboom no LIV Nightclub em Las Vegas até o engajamento com os participantes no estande xboom, cada momento celebrou essa parceria dinâmica.

A LG e will.i.am estão comprometidos em continuar sua colaboração dinâmica com a linha xboom by will.i.am, buscando aprimorar todos os aspectos da experiência auditiva. Fique atento ao LG Newsroom para as últimas notícias e atualizações.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 74 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle Component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram uma receita global de mais de 84 bilhões de KRW em 2023. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, componentes e soluções automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes conhecidos em todo o mundo. Visite o site www.LGnewsroom.com para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica na planta de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG fora da Coreia, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 3 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

